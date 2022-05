Comunicado de prensa de Business Wire: Megaport Limited

Megaport Limited (ASX: MP1) ("Megaport"), un proveedor líder mundial de Redes como Servicio (Network as a Service, NaaS), anunció que ha firmado un acuerdo de distribución con Bechtle, la casa de sistemas de TI más grande de Alemania y un proveedor líder de comercio electrónico de TI en Europa. El acuerdo pondrá la plataforma global y privada de red definida por software (Software Defined Network, SDN) de Megaport a disposición de las compañías que buscan modernizar sus redes y agilizar la transformación digital a través de Bechtle.

"La incorporación de la plataforma de NaaS líder de Megaport a la cartera de Bechtle permite a los clientes modernizar su conectividad de red con mayor facilidad y conectarse rápidamente a los principales proveedores de servicio de nube", señaló Rodney Foreman, director de Ingresos de Megaport. "Ya sea que los clientes se dirijan a arquitecturas multinube, conecten SD-WAN a la nube o permitan entornos híbridos, la plataforma de Megaport facilita la conexión segura y rápida de servicios de TI críticos. "La presemcia y alcance de Bechtel en Europa, junto con su experiencia en soluciones de TI, lo hace idóneo para ampliar y profundizar nuestras relaciones de canal".

"Con Megaport, estamos ampliando nuestra cartera con soluciones IaaS innovadoras y escalables que requieren las empresas competitivas de hoy", explicó Ralf Beck, director de Gestión de Productos de Software en Bechtle. "La prestación de servicios por parte de los centros de datos alemanes y la conectividad con los principales proveedores de nube completan la gama de servicios de Megaport".

Al utilizar Megaport, los clientes de Bechtle podrán disfrutar de los siguientes beneficios:

-- mejor rendimiento de la red gracias a una reducción de la vibración y la latencia;

-- Costos reducidos de egreso de la nube para rampas de entrada en la nube en comparación con las tarifas de Internet.

-- aprovisionamiento de red interactiva para respaldar la interconexión entre las ubicaciones de las sucursales, los centros de datos, los proveedores de nube y los servicios de TI sin requisitos de hardware;

-- Aprovisionamiento en tiempo real de interconexiones e infraestructura de red virtual.

-- conexiones seguras y privadas de nube híbrida y múltiples nubes con más de 360 proveedores de servicios, más de 750 centros de datos habilitados y más de 240 puntos de interconexión de nube.

Con más de 80 casas de sistemas de TI en Alemania, Austria y Suiza, así como empresas de comercio electrónico en 14 países europeos, Bechtle ofrece una combinación de ventas directas de productos de TI y amplios servicios de integración de sistemas para medianas empresas, grandes corporaciones y organizaciones del sector público. Con el respaldo de una amplia experiencia y conocimientos en arquitectura de TI preparada para el futuro, Bechtle valora las infraestructuras tradicionales, así como las tendencias actuales en digitalización, computación en la nube, lugar de trabajo moderno, seguridad y TI como servicio.

Megaport ayuda a las empresas a establecer una red global de alta disponibilidad en cuestión de minutos, no de meses. La plataforma de NaaS de Megaport ofrece conectividad privada, escalable y a pedido a los principales proveedores de servicio de nube del mundo, como AWS, Microsoft Azure y Google Cloud. Las soluciones de la compañía permiten crear redes ágiles, flexibles y de alto rendimiento por una fracción del costo de los métodos tradicionales.

Acerca de Megaport

Megaport es un proveedor líder de soluciones de red como servicio (NaaS). La red definida por software (Software Defined Network, SDN) global de la compañía ayuda a las empresas a conectar rápidamente sus redes a servicios a través de un portal fácil de usar y nuestra interfaz de programación de aplicaciones (Application Programming Interface, API) abierta. Megaport ofrece capacidades de conexión de redes ágiles que reducen los costos operativos y aumenta la velocidad de salida al mercado en comparación con las soluciones de conexión de redes tradicionales. Megaport está asociada con los principales proveedores de servicio de nube del mundo, como AWS, Microsoft Azure y Google Cloud, así como con los operadores de centros de datos, integradores de sistemas y proveedores de servicios administrados más grandes del mundo. Megaport es una compañía certificada por ISO/IEC 27001.

Contacto

Eric Troyer, director de Comercialización de Megaport Tel.: +61 7 3088 7400 media@megaport.com

