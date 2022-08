Comunicado de prensa de Business Wire: Meta0

Meta0, una nueva cadena de bloques emergente que conecta metaversos y ecosistemas de cadena de bloques a través de un protocolo de Capa 0, se lanzará oficialmente en Gamescom en Colonia, Alemania. El sitio web de Meta0 ya está disponible en www.meta0.org.

Meta0 proporciona las herramientas que los desarrolladores de juegos necesitan para llegar fácilmente a los jugadores en cada cadena de bloques y al mismo tiempo gastar menos tiempo, dinero y personal en el proceso de desarrollo en sí. Como una ventanilla única para los desarrolladores de juegos, eliminan las complejidades técnicas de la integración de cadena de bloques al proporcionar soluciones intuitivas basadas en API y SDK que ofrecen soporte entre cadenas.

"Con nuestra tecnología, no habrá 'guerras de cadenas de bloques' como ocurrió con las consolas", afirmó Inal Kardanov, director de Tecnología de Meta0. "Esto significa que los jugadores obtienen el mejor juego posible, mientras que los desarrolladores y editores llegan a tantos jugadores como sea posible, independientemente de la cadena de bloques preferida".

En su estado actual, los juegos de cadena de bloques dependen en gran medida de las cadenas individuales en las que se construyen. Meta0 cambiará ese status quo, convirtiéndose en una parte esencial de los juegos de prueba futuros al permitir que los desarrolladores construyan sus juegos y aprovechen las fortalezas de múltiples cadenas de bloques.

"Los desarrolladores, jugadores y editores aquí en Gamescom representan el corazón palpitante de los videojuegos", señaló Jason Fung, director ejecutivo de Meta0. "Estoy encantado de presentarles lo que significa Meta0 para el futuro de los juegos, así como el equipo que hace que todo suceda. Estamos ayudando a resolver las complejidades y las limitaciones de audiencia de los juegos de cadena de bloques, por lo que ahora llevamos esas soluciones a los desarrolladores de todo el mundo. Es un privilegio para nosotros ayudar a habilitar la próxima era de innovación en los juegos y, sobre todo, ¡estamos ansiosos por jugar los juegos que Meta0 ayudará a crear!"

Después de su lanzamiento oficial en Gamescom, Meta0 se involucrará activamente con socios e inversores estratégicos para la recaudación de fondos. Waves Incubator seguirá participando en su próxima ronda de financiación.

Acerca de Meta0:

Meta0 es una empresa de infraestructura de cadena de bloques que promueve la interoperabilidad al conectar diferentes cadenas y metaversos a través de un protocolo de Capa 0. La compañía hace que las integraciones de cadenas de bloques sean fáciles para los desarrolladores de juegos a través de soluciones basadas en SDK, API y marca blanca, para que puedan concentrarse en crear juegos Web3 divertidos y en crear experiencias que los jugadores disfruten. Obtenga más información acerca de Meta0 en www.meta0.org.

info@meta0.org

