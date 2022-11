Comunicado de prensa de Business Wire: Microba Life Sciences Limited

Microba Life Sciences Limited(ASX: MAP) ("Microba" o la "empresa") tiene el placer de anunciar que el proveedor de diagnósticos médicos líder Sonic Healthcare Limited (ASX: SHL) ("Sonic") ha acordado invertir $17,8 mil millones para adquirir un 19,99 % de participación en el capital de Microba. Además, Sonic está buscando adquirir opciones para otra posición en la participación de un 5 %, sujeto a la aprobación de los accionistas. Ejercer las opciones por parte de Sonic daría como resultado otra inversión de $7,5 millones en Microba.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20221128005867/es/

(Photo: Business Wire)

Microba y Sonic también han acordado los términos y condiciones vinculantes iniciales para una alianza estratégica para ofrecer la tecnología de análisis de microbioma de Microba en Australia, Nueva Zelanda, Alemania, Reino Unido, Bélgica, Suiza y los Estados Unidos.

El presidente y director ejecutivo de Microba, el Dr. Luke Reid,manifestó: "Nos entusiasma que Sonic Healthcare, líder mundial en asistencia médica, se convierta en un importante accionista y socio estratégico. Sonic es respetada a nivel global por su liderazgo en ofrecer servicios de diagnóstico médico de confianza, y nuestra asociación se alinea profundamente con los intereses de ambas empresas para hacer llegar el análisis de microbioma y tratamientos a las manos de los médicos y pacientes en todo el mundo para mejorar el estándar de atención.

"Esta asociación estratégica con Sonic está destinada a acelerar la distribución internacional del análisis de microbioma de Microba para los profesionales de la salud de atención médica primaria y especializados, y ofrecer aún más el análisis en la gestión de rutina del paciente".

El presidente y director ejecutivo de Sonic Healthcare, el Dr. Colin Goldschmidt expresó: "Sonic Healthcare se enorgullece de ofrecer servicios de diagnósticos médicos confiables y precisos usando tecnologías de informática y laboratorio líderes. Nuestra asociación con Microba ejemplifica nuestro compromiso de invertir en desarrollos de vanguardia en la medicina de laboratorio. Vemos que el análisis de microbioma se está convirtiendo en una parte clave de la patología en los próximos años, y nos entusiasma el potencial de esta asociación y las oportunidades que la tecnología de Microba ofrecerán a las operaciones globales de Sonic, nuestros médicos solicitantes y nuestros pacientes".

Sonic adquiere participación estratégica en Microba

Sonic ha celebrado un acuerdo de suscripción de participación accionaria para adquirir un 19,99 % de participación en Microba mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias totalmente integradas (acciones), a un precio de emisión de $0,26 por acción y representa una prima de un 25 % al precio promedio ponderado por volumen (Volume Weighted Average Price, VWAP) del día 5 de las acciones de Microba que terminan el día anterior a este anuncio, elevando $17,8 millones en nuevo capital de la empresa.

Las acciones serán emitidas dentro de la capacidad de colocación existente de Microba bajo las normas de cotización en ASX 7.1 y 7.1A. Después de la emisión de estas acciones, Sonic será un accionista importante, manteniendo un interés pertinente en un 19,99 % del capital accionario emitido de Microba.

Además, Sonic busca adquirir opciones sin cotización ejercitables a 33 cent. por acción con un vencimiento de 18 meses posteriores a la fecha en que se emitan las acciones. El precio ejercitable de la opción representa una prima de un 58 % al VWAP del día 5 de las acciones de Microba que terminan el día anterior a este anuncio. Si se ejercen, las opciones representarían otro 5 % del capital accionario emitido en Microba después de completar la emisión de acciones y solo serán emitidas sujeto a recibir la aprobación de los accionistas a los fines de la norma de cotización en ASX 7.1 en la Asamblea General, que se espera que se lleve a cabo en febrero de 2023, cuya aprobación será recomendada por la Junta Directiva de Microba. El ejercicio de las opciones estará sujeto al cumplimiento por parte de Sonic con la Ley de Sociedades de 2001(Commonwealth).

Relación estratégica

Microba y Sonic han acordado los términos y condiciones iniciales de un acuerdo que le permite a Sonic Healthcare Limited y sus subsidiarias distribuir de manera exclusiva los productos de análisis de microbioma de Microba a sus clientes, entre los que se incluyen los médicos de cabecera y especialistas, en Alemania, Bélgica y el Reino Unido durante un período de un año que comienza el 31 de enero de 2023 con la intención de extenderse sujeto a la finalización de los acuerdos de distribución y licencia total. Los términos y condiciones iniciales acordados también le brindan a Sonic Healthcare Limited y a sus subsidiarias los derechos de distribución no exclusiva para Suiza, los Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda.

Todos los acuerdos de licencia y distribución se adaptarán a los acuerdos de distribución y entrega de servicios de Microba existentes. Se espera que los acuerdos de distribución y licencia total estén terminados en los próximos meses.

El director médico de Sonic se incorporará a la Junta de Asesoría Médica de Microba

Gracias a los objetivos estratégicos unidos de las dos empresas que ofrecerán análisis de microbioma de vanguardia en la atención médica de rutina, el director médico del grupo de Sonic Healthcare, el Dr. Stephen Fairy, se unirá a la Junta de Asesoría Médica de Microba, responsable de gobernar la dirección médica y científica de las actividades comerciales de Microba. El Dr. Fairy se incorporará a un grupo de alto perfil de profesionales médicos en la Junta de Asesoría Médica de Microba que comprende al Dr. Ian Frazer (AC), al Prof. Paul Griffin, al Prof. Jake Begun y al Dr. Chris Hogan (OAM). En la actualidad, Sonic no está buscando ocupar un puesto en la Junta Directiva de Microba.

Acerca de Sonic Healthcare

Sonic Healthcare es uno de los proveedores de atención médica líder en el mundo, con reputación por la excelencia en medicina/patología de laboratorio, radiología y servicios médicos de atención primaria, en las operaciones en Australasia, Europa y América del Norte. Sonic, que emplea a más de 41 000 personas a nivel global, es el operador de patología privado más grande de Australia, Alemania, Suiza y el Reino Unido, el segundo más grande de Bélgica y Nueva Zelanda y el tercero más grande de EE. UU.

Acerca de Microba Life Sciences Limited

Microba Life Sciences es una empresa de microbioma de precisión que tiene como objetivo mejorar la salud humana. Microba, con tecnología líder a nivel mundial para medir el microbioma del intestino humano, está impulsando el descubrimiento y el desarrollo de terapias novedosas para la enfermedades crónicas más importantes y ofrecer servicios de análisis de microbioma del intestino a nivel global para investigadores, médicos y consumidores Gracias a las asociaciones con organizaciones líderes, Microba está impulsando el descubrimiento de nuevas relaciones entre el microbioma, la salud y la enfermedad para el desarrollo de nuevas soluciones para la salud.

www.microba.com

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221128005867/es/

Contacto

Simon Hinsleysimon@nwrcommunications.com.au

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.