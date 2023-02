Comunicado de prensa de Business Wire: Midea Group

A principios de año, Forbes publicó su lista "2022 Forbes China Top 50 Sustainable Development Industrial Enterprises". Midea Group fue incluida en la lista por su destacado rendimiento en fabricación ecológica, neutralidad de carbono, desarrollo sostenible y construcción ESG.

Para la evaluación se tuvieron en cuenta los indicadores específicos de cinco dimensiones: "sistema de gestión, innovación tecnológica, beneficios globales, asignación de recursos y demostración y promoción". Las empresas seleccionadas este año son todas empresas industriales con una antigüedad mínima de 10 años, unos ingresos anuales superiores a 100 000 millones de RMB y un incremento interanual de la inversión en I+D de aproximadamente el 50 %. También demuestran ventajas clave sobre sus homólogas mundiales y poseen tecnologías de vanguardia que figuran entre las mejores del mundo.

A lo largo de 25 años, Midea ha perfeccionado su sistema de gestión del desarrollo sostenible, que integra el concepto de desarrollo sostenible en prácticamente todas las fases de producción y funcionamiento, como parte de sus iniciativas para cumplir su compromiso de crear valor compartido con las partes interesadas.

El Parque Industrial Midea Shunde utiliza sistemas fotovoltaicos distribuidos, equipos de almacenamiento de energía, equipos de calefacción, ventilación y aire acondicionado altamente eficientes (incluidas unidades multiconexión MDV8), ascensores inteligentes digitales LINVOL, módulos de recuperación de energía y líneas de producción automatizadas para crear una oficina ecológica y una producción de carbono de bajo costo. Todo ello le ha valido las certificaciones LEED y WELL. Basándose en su plataforma digital iBUILDING, el sistema de gestión del carbono y el sistema de red eléctrica del Parque Industrial Midea Shunde están totalmente integrados, con lo que también se ha conseguido la neutralidad de carbono en la zona de oficinas.

La fábrica de Midea Chongqing aplica actualmente más de 15 tecnologías ecológicas y de ahorro energético, 8 aplicaciones de escena digital, 3 certificaciones y consultas ecológicas, y también cuenta con acceso a más de 10 sistemas de información. Ha aumentado significativamente la proporción de energía limpia y electricidad verde con la instalación de paneles fotovoltaicos en el tejado, muros cortina fotovoltaicos y farolas solares. La fábrica de Midea Chongqing también ha obtenido el certificado PAS2060 de neutralidad de carbono, convirtiéndose en una de las primeras plantas piloto sin emisiones de carbono de Midea.

Con el asesoramiento más avanzado en materia de carbono, la fábrica de Midea Jingzhou ha trazado una senda de cero emisiones de carbono que incluye cuatro etapas: planificación y diseño, construcción, funcionamiento y transformación. También ha adoptado soluciones clave de carbono cero para obtener sus certificaciones ecológica y de cero emisiones de carbono. Gracias a la optimización y gestión de la energía, los costos de funcionamiento y mantenimiento se reducirán en un 30 %, y el consumo de energía de la planta disminuirá entre un 5 % y un 20 %. Estas son sus medidas de reducción de las emisiones de carbono.

