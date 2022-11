Comunicado de prensa de Business Wire: Midea

En la Cumbre del G20 en Bali se presentaron los últimos resultados de la construcción del tren de alta velocidad entre Yakarta y Bandung, el primer ferrocarril de este tipo en el Sudeste Asiático. Con una longitud total de 142 kilómetros y una velocidad máxima de diseño de 350 kilómetros por hora, este tren demuestra que Indonesia ha entrado en la "era del ferrocarril de alta velocidad". Midea suministra las soluciones profesionales de climatización y ventilación y los servicios sanitarios y envía "Midea Coolness" para el tren de alta velocidad Jakarta-Bandung con 126 ODUs y 705 IDUs de Midea VC Pro.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20221115006017/es/

Midea VC Pro VRFs have been used in Jakarta-Bandung High-Speed Railway (HSR), Dubai Expo and many other overseas projects. (Graphic: Business Wire)

El proyecto de climatización y ventilación es un equipo vital para el tren de alta velocidad de Yakarta-Bandung, un recorrido situado en la zona climática de la selva tropical de la isla de Java, que recibe la influencia del clima ecuatorial. El operador del tren necesita un sistema central de aire acondicionado fiable y estable que se adapte a las condiciones de trabajo de alta temperatura y alta humedad sin interrupciones y que mantenga con eficacia la constancia de la temperatura del espacio habitable del tren.

Con una posición de liderazgo en el sector global de la climatización, Midea Building Technologies ofrece soluciones profesionales de climatización para el tren de Yakarta-Bandung. La tecnología de refrigeración líquida con chip de múltiples fluidos puede enfriar las piezas de control eléctrico a tiempo y unos 8 grados pueden reducir la temperatura media de las piezas de control eléctrico, lo que puede mantener una fuerte refrigeración en entornos de alta temperatura. En cuanto a la resistencia a la corrosión, las ODUs VRF VC Pro pueden seguir funcionando de forma estable en las condiciones de corrosión severa que genera el entorno de contaminación salina mediante la simulación de pruebas experimentales.

Además de enfrentarse a los problemas de una gran área de construcción y un elevado flujo de población en la estación del tren de alta velocidad, el emplazamiento 4, para el que Midea MBT ganó la licitación, que tiene seis tipos de edificios, entre ellos, los edificios de la estación, edificios de departamentos, etc., es el emplazamiento más complejo para la instalación de aire acondicionado central para el tren de alta velocidad Yakarta-Bandung. Además, en Indonesia, la adquisición de materiales de instalación para el proyecto estaba restringida en muchos aspectos. Había que evaluar todos los aspectos en el proceso de selección. El plan de diseño del aire acondicionado también se actualizó una y otra vez y se perfeccionó repetidas veces. Finalmente, la calidad y la eficiencia óptimas del proyecto de instalación de climatización se lograron gracias a la combinación de un diseño de varios tipos y una forma de disposición multifacética.

Los VRF VC Pro de Midea también se han utilizado en la Expo de Dubai y en muchos otros proyectos en el extranjero. En la actualidad, Midea Building Technologies ha localizado sus redes de ventas y servicios en el mercado internacional, conformando un diseño integral desde la tecnología principal y los productos originales hasta las soluciones personalizadas diferenciadas.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221115006017/es/

Contacto

Lori Luo +86 135-1278-4739 luory17@midea.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.