Comunicado de prensa de Business Wire: Milken Institute

El Milken Institute y la Fundación Motsepe han presentado el Premio Milken-Motsepe de la Energía Verde, un concurso en el que se conceden 2 millones de dólares para recompensar a los empresarios e innovadores que trabajan para hacer frente a uno de los problemas más urgentes e inmediatos de nuestro tiempo: el acceso a la energía verde y renovable.

La persona o el equipo que resulte ganador recibirán un millón de dólares, y se repartirá otro millón de dólares a lo largo del concurso a medida que los finalistas avancen y pongan a prueba sus ideas. La inscripción para el premio ya está abierta. La solicitud es gratuita y cualquier persona, en cualquier parte del mundo, puede presentar su idea para someterla a consideración.

Este concurso de premios en el ámbito de la energía verde está diseñado para tender una amplia red de innovación inclusiva, proporcionando financiación, apoyo y pruebas de productos para encontrar las mejores soluciones de energía sostenible y renovable. Actualmente, en el continente africano hay más de 600 millones de personas que carecen de acceso a la electricidad. La falta de energía confiable es un obstáculo para el crecimiento económico, desde las startups en las zonas rurales hasta las empresas medianas en las capitales. Quienes se inscriban en el Premio Milken-Motsepe tendrán la oportunidad de desempeñar un papel vital en la creación de un acceso a la energía asequible, sostenible y renovable para un mundo que necesita soluciones innovadoras con las que liberar el potencial humano y aumentar la movilidad financiera y social.

"Las grandes ideas pueden surgir, y de hecho lo hacen, en cualquier parte del mundo" declaró la Dra. Precious Moloi-Motsepe, cofundadora y directora ejecutiva de la Fundación Motsepe. "Los emprendedores y las nuevas tecnologías pueden aportar las soluciones que garanticen fuentes de energía sostenible y renovable para las generaciones venideras, tanto en África como en el resto del mundo. El Premio Milken-Motsepe de la Energía Verde será un catalizador para la creación de mercados con soluciones innovadoras de energía renovable e impulsará el crecimiento del sector privado, además de mejorar las condiciones de vida socioeconómicas de millones de personas en África".

Los equipos ganadores tendrán que demostrar su capacidad para desplegar soluciones innovadoras de energía verde a escala en África, con el objetivo de ampliar de forma drástica el acceso a la energía renovable. Los equipos deberán recurrir a nuevas tecnologías o adaptar las existentes de forma innovadora para generar al menos 60 kWh de electricidad fuera de la red diariamente (las 24 horas) utilizando fuentes de energía verde.

"El tamaño de la población y las necesidades energéticas aumentan rápidamente, lo que crea una necesidad urgente de encontrar fuentes sostenibles de energía renovable. Los concursos de premios han demostrado una y otra vez el poder del ingenio humano para resolver problemas aparentemente insuperables", comentó Emily Musil Church, PhD, directora sénior del Milken Institute. "Esperamos un amplio abanico de ideas innovadoras sobre cómo crear sistemas de energía verde escalables que permitan aumentar la actividad económica en el continente africano y más allá".

Este es el segundo concurso del programa del Premio Milken-Motsepe a la Innovación, una serie de concursos de premios multimillonarios dirigidos a soluciones empresariales y tecnológicas que aceleren el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU en África y en todo el mundo. El primero de estos premios, el Milken-Motsepe en AgriTech, se anunció en 2021 y se entregará en mayo de 2023 en la Conferencia Global del Milken Institute.

El Premio Milken-Motsepe de la Energía Verde se centra en la crisis energética de África, pero las ideas y soluciones generadas podrían servir para ayudar a los 940 millones de personas (el 13 %) que no tienen acceso a la electricidad en todo el mundo.

Cómo participar

Ya pueden inscribirse equipos de cualquier parte del mundo y presentar diseños y modelos de negocio. Un jurado independiente de expertos seleccionará a los equipos semifinalistas que recibirán 20 000 dólares cada uno para desarrollar prototipos a pequeña escala. En la ronda final, los equipos harán la demostración de sus propuestas en pruebas de campo en las que se evaluará su capacidad para:

-- Ampliar de forma drástica el acceso a la energía verde, asequible y renovable.

-- Reducir la exposición de las comunidades vulnerables de África a los impactos del cambio climático.

-- Detener y revertir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Además del premio en metálico, los equipos se beneficiarán del acceso a redes, capacitación y otros recursos. Para inscribirse en el premio o para obtener más información, visite milkenmotsepeprize.org.

ACERCA DEL MILKEN INSTITUTE

El Milken Institute está formado por un grupo de expertos sin fines de lucro, no partidista, que se centra en acelerar el progreso mensurable en el camino hacia una vida digna. Centrándonos en la salud financiera, física, mental y medioambiental, reunimos las mejores ideas y los recursos más innovadores para desarrollar planes que aborden algunos de nuestros problemas globales más críticos a través de la perspectiva de lo que es apremiante ahora y lo que vendrá después. Para más información, visite milkeninstitute.org.

ACERCA DE LA FUNDACIÓN MOTSEPE

La Fundación Motsepe, creada en 1999 gracias al Dr. Patrice Motsepe y su esposa, la Dra. Precious Moloi-Motsepe, tiene por objetivo contribuir a la erradicación de la pobreza y mejorar de forma sostenible las condiciones y el nivel de vida de las personas pobres, desempleadas y marginadas de Sudáfrica, África y resto del mundo. En enero de 2013, el Dr. Patrice Motsepe y la Dra. Precious Moloi-Motsepe se sumaron al Giving Pledge, iniciado por Warren Buffet y Bill y Melinda Gates. El Dr. Patrice Motsepe y su esposa se comprometieron a donar la mitad de su patrimonio a los pobres y a fines filantrópicos a lo largo de su vida y en adelante. Para más información, visite motsepefoundation.org.

