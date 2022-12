Comunicado de prensa de Business Wire: Mitsubishi Power Americas, Inc.

Origis Energy, uno de los principales desarrolladores de almacenamiento de energía y energía solar de América, ha contratado a Mitsubishi Power Americas para la ejecución de tres proyectos a escala de servicios públicos para la generación de un sistema de almacenamiento de energía de batería (BESS, por sus siglas en inglés) por un total de 150 megavatios / 600 megavatios-horas. Los proyectos se ubicarán en conjunto con tres plantas de energía solar fotovoltaica de Origis Energy en el sudeste de los Estados Unidos para reducir la restricción respecto a la generación excesiva de energía solar. Esto también dará lugar a una mayor eficiencia y capacidad en los centros.

Rendering of representative solar plus storage project, including solar energy and battery energy storage system clean energy solutions. (Credits: Origis Energy and Mitsubishi Power)

Origis Origis utilizará la solución de almacenamiento Emerald de Mitsubishi Power para los tres proyectos, que entrarán en funcionamiento sucesivamente durante los próximos dos años. Origis ha sido pionera en la energía solar a gran escala en el sureste y ha trabajado con las principales empresas de servicios públicos, municipios y cooperativas eléctricas para implementar más de 1,5 gigavatios de proyectos operativos y contratados en la región. En total, en los EE. UU., la empresa supera los 4 gigavatios en proyectos solares y BESS operativos y contratados. Gracias al almacenamiento de energía, Origis puede sumar servicios de red a la generación de energía renovable. Por lo tanto, Origis tiene 2,3 gigavatios-hora (GWh) de proyectos BESS contratados o en negociación, con 13,7 GWh actualmente en desarrollo.

"El almacenamiento de energía generada de forma renovable es un activo de la red cada vez más importante", comentó Kenneth Kim, vicepresidente de ingeniería y planificación estratégica de Origis Energy. "Al incorporar la solución BESS a estas instalaciones, aumentamos el valor del activo, ya que agregamos soluciones de red mejoradas en energía solar limpia y rentable. Agradecemos a Mitsubishi Power por su colaboración en estos proyectos, que generarán beneficios a largo plazo para nuestros clientes".

Los proyectos BESS emplearán el controlador de planta integrado Emerald de Mitsubishi Power, que se componen de un sistema de administración de energía (EMS, por sus siglas en inglés) y un sistema de control de supervisión y adquisición de datos (SCADA, por sus siglas en inglés), que indican al BESS cuándo cargar e implementar, monitorea el estado, envía alarmas y alertas, y habilita el almacenamiento de datos a largo plazo.

"La tecnología de la solución de almacenamiento Emerald que le estamos proporcionando a Origis cumplen con la política y el proceso de ciclo de vida de desarrollo de seguridad que establecen las rigurosas normas NERC CIP e IEC 62443, en línea con las mejores prácticas de la industria", explicó Alejandro Schnakofsky, vicepresidente de estrategia global, Soluciones de Almacenamiento de Energía, Mitsubishi Power Americas. "En todo lo que hacemos, es imperativo proteger los sistemas y operadores de energía con el mayor nivel de ciberseguridad posible".

Mitsubishi Power tiene más de 2,5 gigavatios-hora de proyectos BESS a escala de servicios públicos en varias etapas de implementación a nivel mundial que aumentan la eficiencia, la capacidad y la flexibilidad de las energías renovables.

Acerca de Origis Energy

Origis Energy pone al alcance de los clientes de servicios públicos, comerciales e industriales, así como del sector público, soluciones de almacenamiento de energía y energía solar limpias y rentables El equipo de Origis ha trabajado para garantizar que se respeten los intereses de todas las partes interesadas en 170 proyectos en todo el mundo que, hasta la fecha, suman más de 5 gigavatios de capacidad de almacenamiento de energía solar desarrollada. Con sede en Miami, Florida, Origis Energy ofrece excelencia en el desarrollo; financiamiento; ingeniería, adquisición y construcción (EPC) y operaciones; mantenimiento y gestión de activos de energía solar y almacenamiento para inversores y consumidores de energía limpia en los EE. UU. Visite www.OrigisEnergy.com.

Acerca de Mitsubishi Power Americas, Inc.

Mitsubishi Power Americas, Inc. (Mitsubishi Power) con sede en Lake Mary, Florida, emplea a más de 2300 expertos y profesionales en generación de energía, almacenamiento de energía y soluciones digitales. Nuestros empleados se centran en capacitar a los clientes para que combatan el cambio climático de manera accesible y confiable y, a su vez, promuevan la prosperidad humana en Norteamérica, América Central y Sudamérica. Las soluciones de generación eléctrica de Mitsubishi Power incluyen turbinas de gas, vapor y aeroderivativas; grupos de potencia e islas de potencia; sistemas geotérmicos; desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos; controles ambientales; y servicios. Entre las soluciones de almacenamiento de energía, se incluyen el hidrógeno ecológico y los servicios y sistemas de almacenamiento de energía de baterías. Mitsubishi Power también ofrece soluciones inteligentes que usan inteligencia artificial para permitir la operación autónoma de las centrales eléctricas. Mitsubishi Power es una marca de soluciones de energía de Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI). Con sede en Tokio, Japón, MHI es uno de los fabricantes líderes de maquinaria pesada del mundo con negocios de ingeniería y fabricación que abarcan las industrias de energía, infraestructura, transporte, aeroespaciales y defensa. Para obtener más información, visite el sitio web de Mitsubishi Power Americas y síganos en LinkedIn.

Contacto

Glenna Wiseman Origis Energy +1 408-478-2570 Glenna.Wiseman@OrigisEnergy.com

Christa Reichhardt Mitsubishi Power +1 407-484-5599 Christa.Reichhardt@amermhi.com

