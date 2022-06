Comunicado de prensa de Business Wire: Mitsubishi Power Americas, Inc.

Mitsubishi Power Americas y Magnum Development anunciaron hoy el cierre de una garantía de préstamo de 504,4 millones de USD de la Oficina de Programas de Préstamos del Departamento de Energía (DOE) de los EE. UU. a Advanced Clean Energy Storage I, LLC para desarrollar la instalación industrial de hidrógeno ecológico más grande del mundo en el centro de Utah. El préstamo del DOE es el primero en más de diez años para un proyecto de energía renovable.

Advanced Clean Energy Storage I, LLC desarrollará la instalación industrial de hidrógeno ecológico más grande del mundo en el centro de Utah. El centro utilizará los domos de sal geológica únicos de Utah para almacenar hidrógeno ecológico en dos enormes minas de sal, cada una capaz de almacenar 150 gigavatios hora de energía. La capacidad de almacenamiento de energía de larga duración de las minas de sal ayudará a mejorar la adecuación de los recursos y reducir los costos al capturar el exceso de energía renovable cuando sea abundante y devolverla a la red cuando se necesite. La Oficina de Programas de Préstamos del Departamento de Energía de EE. UU. otorgó una garantía de préstamo de 504,4 millones de USD para el proyecto. (Crédito: Mitsubishi Power)

En abril de 2022, la Oficina de Programas de Préstamos del DOE emitió un compromiso condicional de ACES I. El préstamo se cerró el 3 de junio de 2022, lo que destaca el compromiso de la Administración y el Departamento de Energía para apoyar el sector del hidrógeno limpio. Este préstamo ayuda a generar un mercado viable para el hidrógeno y lo hará escalable en el oeste de los Estados Unidos y la red eléctrica, lo que crea la infraestructura fundamental necesaria para implementar esta fuente de energía sin carbono.

"El equipo de Almacenamiento avanzado de energía limpia (Advanced Clean Energy Storage), con sus socios industriales de clase mundial, se complace en obtener este préstamo del DOE para desarrollar la primera fase del centro de energía de hidrógeno renovable más grande del mundo", manifestó Michael Ducker, vicepresidente sénior de Infraestructura de Hidrógeno de Mitsubishi. Power Americas y presidente de Advanced Clean Energy Storage I. "Este paso crea un camino para acelerar el mercado de hidrógeno a largo plazo y el panorama de energía limpia para expandir la descarbonización en los Estados Unidos".

La Secretaria de Energía de los EE. UU., Jennifer M. Granholm, señaló: "Desde el primer día en el cargo del presidente Biden, el DOE ha convertido en una prioridad aprovechar el potencial de la Oficina de Programas de Préstamos para financiar tecnologías emergentes que desplegarán energía limpia y confiable para los estadounidenses. Acelerar el despliegue comercial de hidrógeno limpio como una solución de almacenamiento de energía a largo plazo y sin emisiones es el primer paso para aprovechar su potencial para descarbonizar nuestra economía, crear empleos de energía limpia bien remunerados y permitir que se agreguen más energías renovables a la red".

El centro de Almacenamiento avanzado de energía limpia ayudará a la transición de energía limpia al apoyar el proyecto renovado IPP de la Agencia de Energía Intermontañosa: actualización a una central eléctrica de ciclo combinado con turbina de gas con capacidad de hidrógeno de 840 megavatios (MW). La planta funcionará inicialmente con una mezcla de 30 % de hidrógeno ecológico y 70 % de gas natural a partir de 2025 y se expandirá gradualmente a 100 % de hidrógeno verde para 2045.

El centro producirá hasta 100 toneladas métricas por día de hidrógeno ecológico a partir de energía renovable mediante electrólisis. Luego, el hidrógeno ecológico se puede almacenar en dos minas de sal masivas, cada una capaz de almacenar 150 gigavatios hora (GWh) de energía, lo que da como resultado el sitio de almacenamiento de hidrógeno más grande del mundo y proporciona capacidades para el cambio estacional del exceso de energía renovable. La capacidad de almacenamiento de energía de larga duración de las minas de sal ayudará a mejorar la adecuación de los recursos y reducir los costos al capturar el exceso de energía renovable cuando sea abundante y devolverla a la red cuando se necesite.

"Esta empresa conjunta es histórica para Mitsubishi Power Americas y el futuro del despliegue global de hidrógeno", manifiesta Bill Newsom, presidente y director ejecutivo de Mitsubishi Power Americas. "Estamos orgullosos de asociarnos con Magnum Development y proporcionar el equipo de hidrógeno para avanzar aún más en el hidrógeno libre de carbono como piedra angular de nuestro futuro suministro de energía y ayudar a trazar el camino para lograr cero emisiones netas de carbono. Este proyecto establece el estándar de oro de la industria para el despliegue de hidrógeno, lo que ayuda a combatir los impactos del cambio climático y promover la prosperidad humana".

El desarrollo y la operación del centro de Almacenamiento avanzado de energía limpia ayudará a impulsar el desarrollo económico a nivel local mediante la creación de hasta 400 empleos de construcción locales a lo largo del ciclo de construcción de 3 años, y empleará a 25 personas proyectadas a tiempo completo para operaciones y mantenimiento, a fin de brindar operaciones y mantenimiento de la instalación las 24 horas, los 7 días a la semana. Además, los ingresos del impuesto a la propiedad recaudados por el condado de Millard, Utah, contribuirán a los servicios que benefician a todos los habitantes de Utah cercanos, que generalmente incluyen la aplicación de la ley y la respuesta a emergencias, la infraestructura y otros servicios.

"Magnum Development ha disfrutado de una relación sinérgica con la ciudad de Delta y el condado de Millard desde 2008", afirmó Craig Broussard, director ejecutivo de Magnum Development y ACES Delta. "Además, las regalías pagadas de nuestras operaciones se destinan a nuestro socio de propiedad mineral, la Administración de Tierras Fiduciarias Escolares e Institucionales de Utah para proporcionar fondos para el sistema educativo de Utah. Durante las próximas tres décadas, se derivarán importantes impuestos y regalías de esta fase inicial de desarrollo de hidrógeno ecológico en nuestro sitio".

Acerca de Mitsubishi Power Americas, Inc.

Mitsubishi Power Americas, Inc. (Mitsubishi Power), con sede en Lake Mary, Florida, emplea a más de 2300 expertos y profesionales en generación de energía, almacenamiento de energía y soluciones digitales. Nuestros empleados se centran en capacitar a los clientes para que combatan el cambio climático de manera accesible y confiable y, a su vez, promuevan la prosperidad humana en Norteamérica, América Central y Sudamérica. Las soluciones de generación eléctrica de Mitsubishi Power incluyen turbinas de gas, vapor y aeroderivativas; grupos de potencia e islas de potencia; sistemas geotérmicos; desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos; controles ambientales; y servicios. Entre las soluciones de almacenamiento de energía, se incluyen el hidrógeno ecológico y los servicios y sistemas de almacenamiento de energía de baterías. Mitsubishi Power también ofrece soluciones inteligentes que usan inteligencia artificial para permitir la operación autónoma de las centrales eléctricas. Mitsubishi Power es una marca de soluciones de energía de Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI). Con sede en Tokio, Japón, MHI es uno de los fabricantes líderes de maquinaria pesada del mundo con negocios de ingeniería y fabricación que abarcan las industrias de energía, infraestructura, transporte, aeroespaciales y defensa. Para obtener más información, ingrese al sitio web de Mitsubishi Power Americas y síganos en LinkedIn.

Acerca de Magnum Development

Magnum Development, LLC está desarrollando la única formación de sal de calidad superior conocida en el estilo "Gulf Coast" del oeste de los Estados Unidos. Magnum se fundó en 2008 para crear un centro de energía en torno a un cuerpo de sal grande y poco conocido cerca de Delta, Utah. La viabilidad y rentabilidad del sitio se demostraron con un negocio, Magnum NGLs, LLC, el cual se desarrolló con éxito, se logró comercializar y se vendió en 2015. En marzo de 2018, Magnum Development estableció una empresa conjunta con Sawtooth al aportar su negocio de productos refinados por una participación del 8 % en la empresa conjunta con Sawtooth. Se formó una segunda empresa conjunta con Mitsubishi Power Americas, Inc en 2019 para agregar la producción y el almacenamiento de energía libre de combustibles fósiles a la cartera de productos del centro de energía. A medida que crece el centro de energía de Delta, Utah, Magnum buscará socios estratégicos adicionales para ampliar las fortalezas y los productos de la empresa.

Acerca de ACES Delta

ACES Delta es una empresa conjunta entre Mitsubishi Power Americas y Magnum Development. ACES Delta está desarrollando el centro de energía renovable más grande del mundo para producir, almacenar y proporcionar hidrógeno ecológico al oeste de los Estados Unidos. Ubicado en Delta, Utah, el centro de Almacenamiento avanzado de energía limpia servirá como el centro de almacenamiento y gas de hidrógeno más grande del país, y proporcionará inicialmente a la región más de 300 GWh de almacenamiento de energía limpia renovable. Para obtener más información, visite www.aces-delta.com.

