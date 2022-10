Comunicado de prensa de Business Wire: Morrow SodalI

Morrow Sodali, la consultora global de emisores de bonos corporativos y soberanos, acaba de publicar un informe en el que da cuenta detallada de su participación en el reciente aplazamiento de la deuda transformadora de Ucrania.

Ante la necesidad del gobierno de Ucrania de dirigirse a sus acreedores extranjeros para que le concedieran un respiro en el pago de sus miles de millones de dólares de deuda, reunió a un equipo multinacional de destacados profesionales financieros y jurídicos para supervisar el proceso y asegurarse de que todos los aspectos se resolvieran con éxito y a tiempo.

Con un equipo de expertos en los principales centros financieros del mundo, Morrow Sodali asumió el papel de Agente de información y tabulación para la solicitud de consentimiento de Ucrania. Con su sistema propio de información en tiempo real, BondWatch, desarrollado por el equipo de Servicios globales de deuda de Morrow Sodali, pudieron supervisar en tiempo real las instrucciones que recibían de los tenedores de bonos e identificar cuándo se habían conseguido los consentimientos necesarios en cada serie de bonos. Esto les permitió supervisar la mecánica de la reprogramación de la deuda ucraniana, y reunir y difundir datos de múltiples fuentes para proporcionar información continua a todas las partes a medida que se acercaban los plazos decisivos.

"Fue especialmente importante para nosotros, como Agente de información y tabulación mantener una comunicación activa con los tenedores de bonos y los custodios, y supervisar atentamente el flujo de consentimientos que llegaban", comentó Damian Watkin, director general de Servicios globales de deuda de Morrow Sodali. "De este modo, el grupo de trabajo pudo seguir avanzando en el proceso, identificando las posibles carencias de votos a tiempo para tomar medidas correctivas con suficiente antelación a los plazos de votación".

Al tener acceso a BondWatch, todo el grupo de trabajo implicado en la operación recibió actualizaciones en tiempo real las 24 horas del día, de modo que podían seguir la evolución de la transacción y profundizar en los detalles y exportar los datos según fuera necesario.

"En caso de que un bono en concreto no logre conseguir la mayoría requerida, es sumamente importante que el grupo de trabajo esté informado para saber en qué centrar su energía", explicó Pia Gowland, directora de Servicios globales de deuda de Morrow Sodali. "BondWatch ha hecho posible que Morrow Sodali proporcione información constante y oportuna a todo el mundo".

Gracias a la combinación de esfuerzos de todos los implicados, las intensas negociaciones de tres semanas concluyeron satisfactoriamente, con el resultado de la ampliación de las fechas de vencimiento y el aplazamiento de los intereses de unos 25 000 millones de dólares de deuda, lo que supuso un alivio financiero muy necesario para Ucrania.

"La aprobación es un testimonio de la voluntad de los inversores de apoyar a Ucrania y mitigar una posible gran carga del instrumento para la economía ucraniana durante el período de crecimiento de la posguerra", se explicó desde el gobierno ucraniano mediante un comunicado.

Haga clic aquí para leer el artículo completo.

Morrow Sodali es líder del mercado en la identificación de tenedores de bonos y en la prestación de servicios de agencia en reestructuraciones de deuda y transacciones de gestión de pasivos. Para obtener más información sobre los Servicios de deuda de Morrow Sodali o para solicitar una demostración de BondWatch, visite nuestro sitio web. Haga clic aquí para ver una selección de las operaciones de deuda de Morrow Sodali.

ACERCA DE MORROW SODALI

Morrow Sodali es una firma de asesoramiento corporativo global que proporciona a sus clientes asesoría y servicios integrales relacionados con el gobierno corporativo, ESG, sostenibilidad, solicitud de representación, inteligencia de los mercados de capitales, compromiso de los accionistas y tenedores de bonos, fusiones y adquisiciones, activismo y situaciones de impugnación.

Desde sus sedes en Nueva York y Londres y sus oficinas en los mercados de capitales mundiales, Morrow Sodali atiende a más de 1000 clientes en más de 80 países, entre ellos muchas de las mayores empresas multinacionales del mundo. Algunos de sus clientes son empresas privadas y que cotizan en bolsa, grupos de fondos de inversión, bolsas de valores y asociaciones de membresía.

Para más información sobre Morrow Sodali, visite morrowsodali.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221004005562/es/

Contacto

Elena Cargnello Directora corporativa de marketing e.cargnello@morrowsodali.com +44 (0)20 4513 6913

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.