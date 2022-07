Comunicado de prensa de Business Wire: MSCI Inc.

MSCI Inc. (NYSE: MSCI), proveedor líder de herramientas y servicios de soporte de decisiones críticas para la comunidad de inversiones globales, anunció hoy que publicará los resultados del segundo trimestre de 2022 el martes 26 de julio de 2022, antes de la apertura del mercado. Se dejará a disposición una copia de la publicación de las ganancias, una presentación de las ganancias y una actualización trimestral en el sitio web Investor Relations (Relaciones con los inversores) de MSCI.

La gerencia principal de MSCI revisará los resultados del segundo trimestre de 2022 el martes 26 de julio de 2022 a las 11:00 a. m. hora del este. Para escuchar el evento en vivo, visite la sección de eventos y presentaciones del sitio web Investor Relations de MSCI, https://ir.msci.com/events-and-presentations o para unirse telefónicamente, regístrese en https://ir.msci.com/events-and-presentations. Una vez registrados, los participantes telefónicos recibirán un correo electrónico de confirmación que detallará cómo unirse a la llamada de conferencia, incluido un número telefónico y un número de identificación personal único que podrá usarse para acceder a la llamada. La teleconferencia también será acompañada por una presentación de diapositivas a la que se podrá acceder a través del sitio web Investor Relations de MSCI.

Se archivará una reproducción de la llamada de conferencia que estará disponible inmediatamente después del evento en vivo en el sitio web Investor Relations de MSCI, https://ir.msci.com/events-and-presentations.

Acerca de MSCI Inc.

MSCI es proveedor líder de herramientas y servicios de apoyo a la toma de decisiones críticas para la comunidad de inversores globales. Con más de 50 años de conocimiento en investigación, datos y tecnología, alentamos mejores decisiones de inversiones, al permitir a los clientes entender y analizar los impulsores clave del riesgo y retorno, y construir de manera confiable carteras más efectivas. Creamos soluciones líderes de la industria que mejoran la investigación, que los clientes usan para obtener información y mejorar la transparencia en el proceso de inversión.

Para obtener más información, visite www.msci.com. MSCI#IR

Contacto

Contactos de MSCI Inc. Consultas de los inversores jeremy.ulan@msci.com Jeremy Ulan +1 646 778 4184 jisoo.suh@msci.com Jisoo Suh +1 917 825 7111 Consultas de la prensa PR@msci.com Sam Wang +1 212 804 5244 Melanie Blanco +1 212 981 1049 Laura Hudson +44 20 7336 9653

