Comunicado de prensa de Business Wire: MSCI Inc.

MSCI Inc. (NYSE: MSCI), un proveedor líder de herramientas y servicios para la toma de decisiones críticas en la comunidad de inversiones global, anunció hoy los resultados de la Revisión de clasificación de mercado 2022 de MSCI.

"Una porción importante de los deterioros en las calificaciones de accesibilidad al mercado durante la revisión de este año se debieron a la situación del conflicto con Rusia, que produjo una falta de acceso total de inversores institucionales internacionales a su mercado bursátil. Esto provocó la reclasificación de los índices MSCI de Rusia del estado de mercados emergente a mercado independiente en marzo de 2022", explicó el Dr. Dimitris Melas, director global de investigación de índices y desarrollo de productos y presidente del Comité de Políticas de Índices de MSCI.

Consulta sobre la potencial reclasificación de los índices MSCI de Nigeria al estado de mercado independiente

MSCI anunció hoy el lanzamiento de una consulta sobre una propuesta para la potencial reclasificación de los índices MSCI de Nigeria del estado de mercados de frontera a mercados independientes.

Desde marzo de 2020, el mercado bursátil de Nigeria no puede resolver sus problemas de accesibilidad. La repatriación de fondos de inversiones en el mercado sigue siendo muy dificultosa para los inversores extranjeros debido a la baja liquidez en el mercado cambiario de Nigeria. En consecuencia, los participantes en el mercado han expresado de manera continua su preocupación en relación con la capacidad de inversión y replicación de los índices MSCI de Nigeria.

"Se ha producido un deterioro continuo y grave en la capacidad de repatriar fondos desde Nigeria. Como consecuencia de esto, desde mayo de 2020, se ha implementado un tratamiento especial para reducir la cantidad de potenciales cambios en los índices MSCI bursátiles relevantes", afirmó Craig Feldman, director global de investigación de gestión de índices y miembro del Comité de Políticas de Índices de MSCI. "Dada la extensión en el tiempo de los problemas que afectan la accesibilidad al mercado, hemos propuesto esta consulta de reclasificación de los índices MSCI de Nigeria del estado de mercados de frontera a mercados independientes".

MSCI se manifiesta abierto a recibir los comentarios de los participantes en el mercado en relación con esta propuesta de reclasificación hasta el 31 de agosto de 2022.

Sucesos recientes en los ciclos de liquidación de valores

En 2022, India comenzó la transición de su ciclo de liquidación de T+2 a T+1. Además, tanto los Estados Unidos como Canadá anunciaron el año pasado sus propuestas de migrar a un ciclo de liquidación más corto, de T+2 a T+1.

"En mercados bursátiles selectos, hemos estado observando que los mecanismos de compensación y liquidación están yendo hacia ciclos más cortos", afirmó Feldman. "Aunque, en principio, los inversores pueden beneficiarse con estos ciclos de liquidación más cortos, es importante evaluar si las ramificaciones de estos cambios introducen algún obstáculo, como requisitos de financiamiento previo o costos operativos adicionales".

MSCI sigue monitoreando de cerca estos sucesos y su potencial impacto, y publicará otros comunicados según la situación lo amerite.

Accesibilidad al mercado en Sri Lanka

En el contexto de la crisis económica en Sri Lanka, y como consecuencia de la falta de liquidez en el mercado cambiario, este año comenzaron a surgir problemas de repatriación de fondos en el mercado bursátil de ese país. En respuesta a esta situación, MSCI presentó un tratamiento especial en mayo de 2022 para reducir la cantidad de potenciales cambios en los índices MSCI de Sri Lanka.

MSCI sigue abierto a recibir comentarios sobre el nivel de accesibilidad al mercado bursátil de Sri Lanka, y continuará consultando a participantes en ese mercado para conocer su opinión si se produce alguna novedad al respecto.

Deterioro de la accesibilidad al mercado bursátil de Rusia

Una serie de eventos ha producido un deterioro sustancial de la accesibilidad al mercado bursátil de Rusia. Entre ellos se encuentran las sanciones de varias jurisdicciones, las restricciones para que los inversores extranjeros puedan operar con valores en el mercado bursátil de Moscú, y el deterioro en la convertibilidad del rublo ruso a monedas extranjeras.

Como consecuencia de esto, y luego de una consulta con la comunidad de inversores internacional, MSCI reclasificó los índices MSCI de Rusia del estado de mercados emergentes a mercados independientes en marzo de 2022.

MSCI seguirá monitoreando los sucesos relacionados con la accesibilidad al mercado bursátil de Rusia, y consultará a los participantes en ese mercado si se produce algún cambio relevante en las condiciones del mercado.

Acerca de MSCI

MSCI es un proveedor líder de herramientas y servicios para la toma de decisiones críticas en la comunidad de inversiones global. Con más de 50 años de experiencia en investigación, datos y tecnología, facilitamos la toma de mejores decisiones permitiendo que los clientes entiendan y analizan factores clave de riesgo y rendimiento para diseñar de manera confiable carteras de inversión más efectivas. Creamos soluciones líderes del sector basadas en investigaciones que los clientes utilizan para acceder a un panorama del proceso de inversión y aumentar su transparencia. Para más información, visite www.msci.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

