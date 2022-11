Comunicado de prensa de Business Wire: MultiBank Group

MultiBank Group

MultiBank Group Celebrates New Beginnings in the UAE with a Spectacular Evening Gala Dinner (Photo: Business Wire)

-- Desde su creación en 2005, MultiBank Group se ha convertido en la mayor institución de derivados financieros del mundo. En octubre de 2022, MultiBank Group trasladó su sede de Hong Kong a Dubái (EAU). El Sr. Taher, presidente de MultiBank Group, declaró:

"MultiBank Group ha recibido recientemente licencias adicionales emitidas por dos de los organismos de reglamentación más respetados del mundo, la Autoridad de Valores y Materias Primas de los Emiratos Árabes Unidos ("SCA") y la Autoridad Monetaria de Singapur ("MAS"). El Consejo de Administración se vio en la difícil tarea de decidir si trasladaba su nueva sede a Singapur o a Dubái. Tras largas deliberaciones, me complace informar que se aprobó por unanimidad el traslado a Dubái en vista de la política positiva y alentadora del Gobierno de los EAU para promover a esta ciudad como gran centro financiero mundial.

Estamos muy orgullosos de que MultiBank Group se haya trasladado a Dubái. Su historial con los organismos de reglamentación globales es impecable, por lo que la mayor institución de derivados financieros del mundo consolida su posición en los EAU".

-- MultiBank Group está presente en más de 20 países de los cinco continentes, como Hong Kong, Australia, Singapur, Irlanda, Reino Unido, Alemania, Austria, México, Chipre, Turquía, Ecuador, Estados Unidos, China, Malasia, Vietnam, Filipinas, India, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas y, ahora, los Emiratos Árabes Unidos.

-- La Cena de Gala Anual, un evento exclusivo por invitación, reunió a miembros influyentes de la comunidad comercial, donde pudieron participar en la visión de futuro de MultiBank Group. Como proveedor líder de servicios financieros y de tecnología financiera, el Grupo ha experimentado un crecimiento anual sin precedentes con unos resultados financieros récord.

ACERCA DE MULTIBANK GROUP

MultiBank Group nace en California (Estados Unidos) en 2005. Con un volumen de operaciones diario superior a los 12 100 millones de dólares, presta servicios a una amplia base de clientes de más de 1 000 000 de personas en 100 países. MultiBank Group ofrece a sus clientes plataformas de negociación galardonadas, con apalancamiento de hasta 500:1 en productos como divisas, metales, acciones, materias primas, índices y activos digitales. Para obtener más información sobre MultiBank Group, visite https://multibankfx.com.

