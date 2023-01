Comunicado de prensa de Business Wire: Nardello & Co.

Nardello & Co., compañía global de investigaciones, anunció hoy la contratación de Edgar Zurita como Director Ejecutivo. Tomando como base sus oficinas en Washington D.C., Zurita trae consigo dos décadas de experiencia global en investigaciones, litigio, políticas y seguridad pública, con particular enfoque en Latinoamérica.

Antes de unirse a Nardello & Co., Zurita trabajó en la Embajada de México en Washington en donde, como Ministro de la Secretaria de Gobernación, fue el enlace con las agencias de seguridad en Norteamérica. Durante este tiempo, Zurita colaboró en diversos mecanismos internacionales como el Comité Interamericano contra el terrorismo, el Consejo Interamericano para el desarrollo integral y la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos.

De forma más reciente, trabajó como director regional para América Latina en una compañía de tecnología.

Zurita ha liderado a través del continente americano diversas investigaciones y cooperación en materia cibernética, en escenarios multiculturales y plurijurisdiccionales. Tiene un amplio y profundo conocimiento de la escena empresarial y cultural de Latinoamérica, adquirido durante casi 20 años de experiencia en el Gobierno Federal Mexicano, incluyendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Fiscalía General de la República, la Policía Federal y la Comisión Nacional de Seguridad.

"Estamos muy entusiasmados de recibir a Edgar, cuya comprobada experiencia en investigaciones internacionales, reforzará nuestras capacidades globales," dijo Dan Nardello, Chairman y CEO de Nardello & Co. "Conforme la firma continúa expandiéndose, la experiencia de Edgar en temas gubernamentales, de seguridad y en políticas públicas en Latinoamérica beneficiará enormemente a nuestros clientes, ya sea en negocios globales o con particular enfoque a América Latina."

Zurita es la más reciente contratación de alto nivel para Nardello & Co., quienes en 2022 abrieron una nueva oficina en Los Ángeles (la séptima a nivel mundial para la firma) y recibieron a los directores ejecutivos Howard Master, Chris Urben y Cris Ribeiro en los EU, así como Alan Kennedy y Daria Plakhova-Freshville en Londres.

"La plataforma mundial y reputación por realizar con éxito las investigaciones más complejas, hacen de Nardello & Co. un lugar ideal para mí," dijo Zurita. "Estoy listo para unirme a este equipo de clase mundial y ayudar a nuestros clientes a proteger sus negocios y superar retos críticos."

Previo a su servicio público, Zurita trabajó como abogado, enfocándose en derecho corporativo, propiedad intelectual y litigio penal. Tiene el título de abogado por la Universidad Iberoamericana y una Maestría en Negocios por la Universidad Latinoamericana. Zurita habla español, inglés avanzado y francés básico.

Acerca de Nardello & Co.

Ranqueada por Chambers & Partners como la firma de investigaciones mas preeminente de los Estados Unidos, los profesionales de Nardello & Co. manejan un amplio rango de especialidades, incluyendo litigio civil, crímenes de cuello blanco, apoyo en arbitraje, debida diligencia, anticorrupción, investigación de fraudes, localización de activos, defensa contra activismo accionario, riesgo político e inteligencia estratégica, ciberdefensa e investigaciones digitales, tutoría e investigaciones independientes y consultoría para conformidad legal.

Los clientes de la firma incluyen a las firmas de abogados e instituciones financieras líderes a nivel mundial, compañías Fortune 500 y FTSE 100, personalidades de alto perfil, family offices, gobiernos, ONGs, organizaciones deportivas e instituciones académicas y culturales.

Con oficinas en Nueva York, Washington DC, Los Ángeles, Londres, Dubái, Tokio y Hong Kong, Nardello & Co. tiene un personal altamente profesional, que incluye exfiscales federales de los EU, abogados estadunidenses e internacionales, exagentes de seguridad e inteligencia, peritos en cibernética forense, analistas de investigación, experiodistas, especialistas en crímenes financieros y peritos contadores.

