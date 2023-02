Comunicado de prensa de Business Wire: Nashville Soccer Club

El Nashville Soccer Club ha presentado hoy su nuevo uniforme "Man in Black" para homenajear a Johnny Cash, uno de los cantautores más influyentes de todos los tiempos. Descubra el video de presentación aquí.

Photo ID (left to right): John Carter Cash & Hany Mukhtar Photo: Courtesy of Nashville SC

La indumentaria Man in Black, creada en colaboración con el patrimonio de Johnny Cash, Sandbox Succession, y Wasserman Music, está inspirada en The Backline Supporters Collective, la hinchada del club. El 29 de febrero de 2020, el Nashville SC dio comienzo a su andadura en la Major League Soccer (MLS) ante 59 069 aficionados, un récord estatal para un partido de fútbol. Antes del puntapié inicial, The Backline presentó su primera bandera de la MLS, en la que aparecía el Man in Black junto al logotipo del Nashville SC. Motivados por ese momento, el Nashville SC y el patrimonio de Johnny Cash empezaron a colaborar para contar la historia de la vida y el legado de Cash.

El conjunto, totalmente negro, incluye detalles en grafito oscuro y metalizado, como una etiqueta con la icónica foto de Johnny Cash en la prisión de Folsom, el autógrafo de Cash en la parte posterior del cuello, el escudo del Nashville SC y un logotipo metalizado de Renasant Bank, además del logotipo de adidas. En la manga izquierda se rinde homenaje a la asociación entre Apple y la MLS con los logotipos de Apple TV y la MLS, y en la manga derecha aparece el logotipo de Hyundai.

"Desde el día en que fundamos el Nashville Soccer Club, hablamos mucho de ser "exclusivamente Nashville"", declaró Ian Ayre, director ejecutivo del Nashville SC. "Esta ciudad está repleta de historia de la música y de íconos de esa industria, como el mismísimo Man in Black, Johnny Cash. Desde nuestro partido inaugural el 29 de febrero de 2020, cuando nuestros seguidores, The Backline, presentaron una bandera con esa famosa imagen de Johnny Cash, se creó una clarísima y sólida conexión entre The Cash Family y la familia del NSC. No creo que pueda haber un mayor homenaje al lugar que ocupa Johnny en la historia de la música o de Nashville que el hecho de que todo un equipo de hombres de negro salte a la cancha en nombre del Nashville SC".

"Nashville significaba mucho para mi padre, como comunidad musical histórica y como un hogar acogedor", comenta John Carter Cash. "Conectar el legado Cash con el Nashville Soccer Club y la Major League Soccer, y la alegría que está aportando a los residentes de Nashville, hubiera sido un orgullo para él. Estoy encantado de ver al Man in Black homenajeado junto a los Boys in Gold".

Mañana, sábado 18 de febrero, los seguidores de Nashville tendrán la oportunidad de ver y comprar el conjunto del Man in Black en un acto público en el Walk of Fame Park (frente al Country Music Hall of Fame). La celebración, de carácter festivo, comenzará a las 11:30 hora central con un DJ, intervenciones de músicos, sesiones fotográficas y mucho más. También habrá una zona de hospitalidad y un Jardín de la Cerveza Heineken® Silver, donde los aficionados podrán comprar productos Heineken® por 4 dólares y probar por primera vez la nueva Heineken® Silver, una tienda de autógrafos de los jugadores del Nashville SC, una sesión de fotos en el escenario, servicio de Fanatics y recogida de pedidos, y la inscripción en el club infantil Tempo the Coyote's Band, entre otras actividades.

El Nashville SC vestirá por primera vez la indumentaria del Man in Black el sábado 25 de febrero cuando reciba al New York City FC en el primer partido del fin de semana MLS Is Back. Programado para las 15:30 hora central, el partido rendirá homenaje a la colaboración con un partido especial del Man in Black. Todavía quedan entradas limitadas en www.NashvilleSC.com/Tickets.

Aficionados de todo el mundo podrán presenciar el estreno de los uniformes de forma gratuita en MLS Season Pass, el nuevo servicio de streaming inédito disponible en la aplicación Apple TV que ofrecerá todos los partidos de la MLS en directo, sin cortes. El partido también se emitirá en FOX y Fox Deportes.

Para celebrar el lanzamiento del kit Man in Black de Nashville SC, que ahora aparece en la lista de reproducción oficial de Apple Music del Nashville SC, los hinchas pueden disfrutar de un par de singles exclusivos de Johnny Cash: "God's Gonna Cut You Down", una versión interpretada por el artista country Bailey Zimmerman; y una versión del clásico "Man in Black" por el cantante de música regional mexicana Carín León. Además, el Nashville SC ha creado una guía de Apple Maps dedicada a todo lo que los aficionados necesitan saber sobre el día del partido del Nashville SC, desde las celebraciones previas al encuentro en el estacionamiento del estadio hasta las comidas en el estadio.

Después de su debut, la indumentaria Man in Black se utilizará durante las temporadas 2023 y 2024 de la MLS, y los aficionados podrán adquirirla aquí. Además del kit, la asociación incluirá colaboraciones especiales, que se ofrecerán en exclusiva a través de Fanatics, el socio minorista oficial del club, durante las dos temporadas.

