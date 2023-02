Comunicado de prensa de Business Wire: NEC Corporation

El Instituto de Investigación Médica de Kenia (Kenya Medical Research Institute, KEMRI), NEC Corporation (NEC; TOKIO: 6701) y la Universidad de Nagasaki han desarrollado un sistema de gestión de vacunación basado en biometría digital para los recién nacidos en Kenia. La validación de este sistema tiene lugar a través de KEMRI y un estudio clínico comenzó en septiembre de 2022 en el Hospital del Subcondado de Kinango en Kwale.

El sistema digital ofrecido por NEC, líder en la integración de tecnologías de la información y de las redes, y KEMRI, una de las principales instituciones de investigación en África, gestionarán de manera eficaz e impecable el historial y los cronogramas de vacunaciones utilizando la identificación de huellas dactilares para los niños recién nacidos y el reconocimiento de voz de los cuidadores.

Esta tecnología marca la primera vez que se utiliza en un hospital la identificación biométrica para identificar a los niños recién nacidos en el momento de la vacunación, lo que incluye aquellas administradas después del parto (*1).

En términos de antecedentes, muchos niños de todo el mundo siguen perdiendo la vida a una edad muy temprana. En 2020 solamente, casi 5 millones de niños murieron antes de llegar a su quinto cumpleaños. Además, casi la mitad de esos niños menores de cinco años, o 2,4 millones de niños, fallecieron dentro de los 28 días después del nacimiento, y muchos casos se los consideran evitables (*2).

Mientras tanto, en algunas regiones del mundo, el uso de la tecnología digital no ha avanzado debido a demoras en el desarrollo de la infraestructura de electricidad y de telecomunicaciones. En estas regiones, solo se pueden registrar los servicios médicos de manera manual. En dichos casos, los prestadores de asistencia sanitaria no pueden afirmar con facilidad qué servicios médicos necesitan los cuidadores y los niños que visitan sus hospitales, que es uno de los factores que ocultan los esfuerzos para asegurar que los niños reciban las vacunaciones que necesitan.

La nueva tecnología combina la identificación de huellas dactilares para niños y el reconocimiento de voz de los cuidadores para confirmar no solo su identidad, sino también para gestionar de manera fiable el historial y el cronograma de vacunaciones, fomentando así la implementación de vacunaciones adecuadas para recién nacidos y niños durante los primeros 24 meses de vida. En el futuro, la demostración comprueba que comenzará en los hospitales de redes múltiples, con el objetivo de introducirlo a gran escala en todo Kenia a fines de 2023, y [habrá] más despliegue internacional en el futuro.

Los datos de huellas dactilares y de voz serán eliminados después de completar el estudio.

Observaciones:

(*1) Investigación de NEC al 7 de febrero de 2023 (*2) Fuente: Levels and trends in child mortality, Report 2021, (Niveles y tendencia en la mortalidad infantil, Informe 2021), UN-IGME https://data.unicef.org/resources/levels-and-trends-in-child-mortality/

