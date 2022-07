Comunicado de prensa de Business Wire: Nel ASA

Nel Hydrogen US, una filial de Nel ASA (Nel, OSE:NEL), recibió una orden de compra de Viva Energy Australia Pty. Ltd. (Viva Energy) para adquirir un electrolizador PEM en contenedor MC500. Una vez que se instale, el electrolizador será el más grande de Australia y proveerá hidrógeno verde para abastecer una flota de vehículos pesados de uso intensivo de energía.

Viva Energy es una empresa que figura en la lista ASX y es propietaria de la refinería Geelong, proveedora de una red de estaciones de servicio que suma 1350 estaciones de Shell y Liberty en todo Australia. Viva Energy también provee combustible y otros productos a una amplia gama de clientes.

Dentro de su capítulo Geelong Energy Hub, Viva Energy está construyendo una nueva estación de servicio de energía cerca de la refinería Geelong, donde ofrecerá carga de baterías y recarga de hidrógeno. El sistema que proporcionó Nel es una solución en contenedor con capacidad de producción de hasta 1063 kg/día, y proveerá hidrógeno para celdas de combustible directamente in situ para la estación de energía mencionada. El proyecto recibió una donación de la Agencia Australiana de Energía Renovable (ARENA) en el marco del Programa de avances renovables de ARENA y el Gobierno del estado de Victoria también contribuyó al proyecto a través del Fondo de medios para la comercialización de hidrógeno renovable.

"Es un placer colaborar con Viva Energy y nuestro socio local ENGV en el desarrollo de este proyecto pionero en Australia. Este proyecto es un gran hito para las iniciativas específicas del país para descarbonizar el sector de transporte y crear una economía local basada en el hidrógeno", afirma Raymond Schmid, Vicepresidente de Ventas y Marketing para EMEA y Oceanía.

El contrato tiene un valor aproximado de 4 millones de euros y se estima que el sistema se entregará en el tercer trimestre de 2023.

Acerca de Nel ASA | www.nelhydrogen.com Nel es una compañía global especializada en hidrógeno que ofrece soluciones óptimas para producir, almacenar y distribuir hidrógeno a partir de energía renovable. Servimos a las industrias, la energía y las compañías de gas con tecnología líder de hidrógeno. Nuestras raíces se remontan a 1927 y desde entonces, hemos tenido una orgullosa historia de desarrollo y mejora continua de las tecnologías de hidrógeno. En la actualidad, nuestras soluciones abarcan toda la cadena de valor: desde tecnologías de producción de hidrógeno hasta estaciones de combustible de hidrógeno, lo que permite a las industrias hacer la transición al hidrógeno ecológico y proporcionar vehículos eléctricos de pila de combustible con el mismo combustible rápido y largo alcance que los vehículos alimentados con combustibles fósiles, sin las emisiones.

