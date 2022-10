Comunicado de prensa de Business Wire: Nel ASA

Nel Hydrogen Electrolyser AS, una subsidiaria de Nel ASA (Nel, OSE:NEL), ha celebrado un contrato de equipos de electrolizadores alcalinos con la empresa australiana Woodside Energy para su proyecto de hidrógeno propuesto, H2OK, en Ardmore, en el estado de Oklahoma, Estados Unidos. El contrato tiene un valor total de unos 600 millones de coronas noruegas.

"Estamos muy orgullosos de haber sido elegidos por Woodside Energy, una empresa de calidad con un sólido historial de desarrollo de activos de alta calidad, para este emocionante y significativo proyecto", afirma el Director general de Nel, Håkon Volldal.

H2OK es el primer proyecto de hidrógeno de Woodside en los Estados Unidos; este equipo brindará respaldo a la fase 1 del proyecto propuesto (60 tpd). Woodside ubicará la instalación en Ardmore (Oklahoma), una zona muy adecuada para la producción de hidrógeno, con buena disponibilidad de agua y energía. La empresa utilizará estos recursos para producir hidrógeno líquido destinado a vehículos comerciales y de transporte pesado alimentados con celdas de combustible a hidrógeno.

Woodside Energy quiere ampliar su presencia en Estados Unidos y también está trabajando en dos proyectos de hidrógeno propuestos en Australia: H2Perth y H2Tas.

El contrato con Woodside se firmó solo un par de meses después de que Nel recibiera una orden de compra de tamaño récord de 200 MW para otro proyecto a gran escala en Estados Unidos.

"El mercado de los electrolizadores evoluciona favorablemente para Nel. Estamos consiguiendo contratos de calidad con condiciones favorables y un perfil de riesgo gestionable. El contrato con Woodside tendrá un importante impacto financiero positivo en la empresa", afirma Volldal.

"Es muy emocionante trabajar con el equipo profesional de Woodside para llevar a cabo un proyecto como éste. El proyecto de Ardmore se convertirá en un excelente exponente para la tecnología de electrolizadores de Nel, ya que pretende permitir una utilización más amplia de la energía renovable en los sectores del transporte y la industria", afirma Tom Skoczylas, Director regional de ventas de Nel Hydrogen US.

Las pilas o "stacks" de electrolizadores se fabricarán en la fábrica de Nel en Herøya, la única instalación de electrolizadores totalmente automatizada del mundo.

Se trata de una orden de compra firme de pilas alcalinas, equipos de balance para pilas (BoS, por sus siglas en inglés) e ingeniería para los equipos de balance de la planta (BoP, por sus siglas en inglés) (que proporcionará Woodside). Existen mecanismos de transferencia para los aumentos de precios del acero y el níquel. Woodside pretende proceder a la decisión final de inversión (FID, por sus siglas en inglés) en 2023. Se estima que la producción de electrodos se realizará a lo largo de 2024.

Acerca de Nel ASA | www.nelhydrogen.com

Nel es una compañía global especializada en hidrógeno que ofrece soluciones óptimas para producir, almacenar y distribuir hidrógeno a partir de energía renovable. Servimos a las industrias, la energía y las compañías de gas con tecnología líder de hidrógeno. Nuestras raíces se remontan a 1927 y desde entonces, hemos tenido una orgullosa historia de desarrollo y mejora continua de las tecnologías de hidrógeno. En la actualidad, nuestras soluciones abarcan toda la cadena de valor: desde tecnologías de producción de hidrógeno hasta estaciones de combustible de hidrógeno, lo que permite a las industrias hacer la transición al hidrógeno ecológico y proporcionar vehículos eléctricos de pila de combustible con el mismo combustible rápido y largo alcance que los vehículos alimentados con combustibles fósiles, sin las emisiones.

