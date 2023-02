Comunicado de prensa de Business Wire: NetApp

NetApp® (NASDAQ: NTAP), empresa global de software centrado en datos y orientado en la nube, anuncia la próxima disponibilidad de AFF C-Series de NetApp, una nueva familia de opciones de almacenamiento flash de gran capacidad que ofrece un almacenamiento all-flash de menor costo, y AFF A150 de NetApp, un nuevo sistema de almacenamiento básico de la familia AFF A-Series de sistemas all-flash.

La nueva AFF C-Series de NetApp ofrece rendimiento flash, sin dejar de ser rentable y eficiente para un menor costo total de propiedad (TCO) y una huella de almacenamiento más pequeña. Esta familia de matrices flash de gran capacidad también se ofrece con una de los conjuntos de software más completos del sector, ONTAP One, una licencia todo en uno que incluye todo el software disponible de NetApp. Los clientes pueden modernizar su centro de datos con la flexibilidad de elegir el almacenamiento adecuado (flash de rendimiento, flash de capacidad o híbrido) para sus necesidades de cargas de trabajo de VMware, bases de datos y ficheros, todo ello ejecutado en ONTAP de NetApp y gestionado de forma centralizada por BlueXP de NetApp para una experiencia híbrida de nube de conexión directa.

NetApp también anunció hoy NetApp Advance, una nueva gama de programas y garantías de almacenamiento para ofrecer la mejor experiencia de propiedad al cliente y garantizar la rentabilidad de los entornos locales en el futuro*. Esto ofrece a los clientes la flexibilidad y la posibilidad de salvaguardar su inversión en almacenamiento, ya sea en C-Series, AFF A150 u otros sistemas AFF o FAS recientemente adquiridos, con la capacidad de ajustar el tamaño de los entornos locales y la transición al almacenamiento como servicio o al almacenamiento de nube según lo requiera su negocio. Y con la garantía de eficiencia de almacenamiento 4:1 de NetApp*, NetApp asegura que se cumplen los objetivos de eficiencia de la carga de trabajo, o NetApp lo rectificará sin costo alguno para el cliente.

"NetApp ha sido líder en almacenamiento flash durante años, y los anuncios de hoy de AFF C-Series y A150 se basan en ese legado de innovación para ofrecer a nuestros clientes y socios uno de los almacenamientos all-flash más asequibles y sostenibles del mercado actual", señala Sandeep Singh, vicepresidente sénior de almacenamiento empresarial en NetApp. "Como las empresas están mirando su cuenta de resultados en este entorno económico, queremos satisfacer sus necesidades proporcionando flash de capacidad a un costo de entrada más bajo para permitir mejor su transición del almacenamiento híbrido al all-flash sin salirse del presupuesto".

La serie AFF C de NetApp, compuesta por AFF C250, AFF C400 y AFF C800, ofrece:

-- Eficiencia de almacenamiento garantizada para mejorar la huella de almacenamiento de una organización y los costos energéticos para reducir el TCO a la vez que se simplifican las operaciones*.

-- Escalabilidad ininterrumpida local para permitir a las organizaciones ampliar la capacidad y el rendimiento a medida que aumentan sus datos.

-- La mejor seguridad de datos de su clase con protección contra ransomware para mantener los datos importantes seguros, disponibles y protegidos.

El nuevo AFF A150 de NetApp es ideal para medianas empresas e implantaciones distribuidas y de oficina remota/sucursal (ROBO), ya que satisface mejor las necesidades de los clientes que requieren un almacenamiento básico de clase empresarial, a la vez que proporciona:

-- Mejor rendimiento

-- Más escalabilidad y opciones de ampliación

-- Alta disponibilidad con soporte para MetroCluster IP

Estas incorporaciones a la línea de productos de NetApp son ideales para cargas de trabajo de nivel básico a alto (incluidas las máquinas virtuales, bases de datos y consolidación de copias de seguridad), están repletas de funcionalidades con la gestión de datos ONTAP y se ofrecen a un precio atractivo para los clientes, creando fuertes oportunidades de crecimiento para que los socios de NetApp alcancen nuevos mercados al tiempo que se benefician de los incentivos de NetApp Partner Sphere.

"NetApp continúa afirmándose como uno de los innovadores preeminentes del mercado para el almacenamiento híbrido de nube", señala Juan Orlandini, arquitecto jefe e ingeniero distinguido de Insight Enterprises. "Como integrador de soluciones líder y socio de NetApp desde hace mucho tiempo, sabemos que nuestros clientes comunes buscan las soluciones y servicios más innovadores del sector para permitir velocidad, escalabilidad y resiliencia para su negocio. Con estas nuevas ofertas de capacidad flash y de nivel básico, estamos abriendo la puerta a la adquisición de nuevos clientes a escala".

NetApp Advance ya está disponible. La familia AFF C-Series y NetApp AFF A150 de NetApp estarán disponibles a partir de marzo de 2023, y NetApp y Cisco planean ofrecer estas opciones de almacenamiento dentro de la oferta de infraestructura integrada líder en la industria, FlexPod, en el cuarto trimestre del año fiscal 2023.

* Se aplicarán los términos y condiciones.

