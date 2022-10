Comunicado de prensa de Business Wire: NetApp

NetApp® (NASDAQ: NTAP), compañía global de software centrado en los datos y conducido por la nube, anuncia su intención de lanzar un nuevo programa de socios en el año fiscal 2024 (FY'24) de NetApp. NetApp Partner Sphere es la evolución del Programa Unificado de Socios de NetApp, líder en la industria.

Los socios que pueden impulsar la transformación digital y de la nube están preparados para captar cuota de mercado, pero esto requiere modelos de negocio modernos con servicios altamente especializados y capacidades que apoyen todo el recorrido del cliente. La nueva esfera de socios de NetApp, centrada en la nube y orientada a los servicios, ofrece una vía flexible de avance y crecimiento para todas las modalidades de venta de los socios. Al consolidar y simplificar múltiples programas en uno que incluye todos los tipos de socios, modelos de negocio y rutas al mercado, este programa permite a los socios evolucionar su negocio en la nube.

El programa ofrece una sólida formación y apoyo para ayudar a los socios a captar cuota de mercado en la nube, aporta una nueva validación, reconocimiento y recompensa a las inversiones de los socios en competencias y servicios, y la estructura de crecimiento acelerado permite a los socios aportar un valor transformador a los clientes en común.

"NetApp se compromete a impulsar una cultura de "partner-first"(socios primero), y la estrategia detrás de nuestro nuevo programa de socios da vida a ese compromiso", señala Jenni Flinders, Vicepresidenta Senior de la Organización Mundial de Socios de NetApp. "Con NetApp Partner Sphere, estamos acelerando el crecimiento y el éxito de los clientes en todo nuestro ecosistema de socios, ampliando su alcance en la nube y ofreciendo más oportunidades de negocio con nuestro portfolio líder en la industria y modelos de consumo flexibles".

Además, el programa ofrece una clasificación por niveles simplificada, flexible y progresiva con criterios claros que los socios pueden seguir a través de umbrales objetivos. Los niveles del programa van de Approved, Preferred, Prestige hasta Prestige Plus, evaluando, validando y reconociendo a los socios en función del valor y las competencias, con el fin de identificar a los socios adecuados para las oportunidades de clientes adecuadas. Los beneficios y el apoyo crecerán a medida que los socios asciendan de nivel, y los que generen un mayor impacto verán los beneficios más amplios y personalizados, incluyendo campañas de marketing y habilitación de soluciones específicas, fondos de desarrollo de mercado basados en propuestas e incentivos basados en el valor preferido.

Como parte de estos cambios estratégicos, NetApp dejará de lado las especializaciones para identificar las capacidades de los socios y utilizar las competencias de soluciones alineadas con las áreas de enfoque clave de NetApp: soluciones de nube, nube híbrida e inteligencia artificial y analítica. Estas competencias se incluirán en los requisitos del programa NetApp Partner Sphere. Los socios podrán comenzar a obtener las competencias asociadas dentro de cada categoría, demostrando su capacidad para ofrecer el éxito de los clientes en toda la cartera de NetApp a finales del año calendario.

Con NetApp Partner Sphere, los socios pueden esperar:

-- Un marco sencillo que respalda la estrategia única de comercialización de cada socio, proporcionando flexibilidad y automatización para facilitar los procesos de los socios, así como coherencia para todos los socios y movimientos de ventas desde un único programa con niveles y objetivos claros.

-- Capacitación transformadora, herramientas y soporte para activar su trabajo en el mercado híbrido multinube, habilitando y construyendo las competencias de servicios y soluciones de los socios.

-- Diferenciación con socios distinguidos, destacados y respaldados por sus competencias de soluciones y servicios en NetApp Partner Connect para promover el enfoque de salida al mercado de cada socio.

-- Crecimiento acelerado de la nube aprovechando el portafolio de demanda de NetApp para alimentar las oportunidades de servicios de valor agregado dirigidos por los socios y la coinnovación, mejorando la rentabilidad y maximizando el ROI de los socios con niveles progresivos.

"Como socio de NetApp desde hace mucho tiempo, siempre hemos valorado el enfoque de NetApp de dar prioridad a los socios y la maduración de su programa de socios para permitir y contribuir al crecimiento y la rentabilidad de GDT", señala John Woodall, Vicepresidente de Arquitectura de Soluciones de General Datatech. "Con el nuevo programa Partner Sphere de NetApp y su cartera de nube líder en la industria, estamos entusiasmados de poder entregar un inmenso valor a nuestros clientes conjuntos con las soluciones más efectivas, flexibles e innovadoras en cualquier ambiente - mientras diferenciamos nuestro negocio para acelerar el crecimiento y monetizar exitosamente nuestras mejores capacidades de servicios".

"Cloud Bridge es una empresa nativa de la nube y orientada a los servicios, por lo que apoyamos plenamente la estrategia y la dirección del nuevo programa de socios de NetApp", afirma Simon Walker, director general de Cloud Bridge. "Con NetApp reuniendo a todos sus socios en un programa consolidado e integrando a los socios de Spot, podemos aprovechar toda la cartera de NetApp para ofrecer un conjunto completo de soluciones y servicios innovadores a nuestros clientes

La implementación del programa NetApp Partner Sphere comenzará en el año fiscal 24 de NetApp.

Obtenga más información sobre NetApp Partner Sphere en NetApp INSIGHT, del 1 al 3 de noviembre de 2022. Regístrese aquí.

Recursos adicionales

-- Blog: New Partner Program (Nuevo Programa de Socios)

