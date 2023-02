Comunicado de prensa de Business Wire: NetApp

NetApp® (NASDAQ: NTAP), empresa global de software centrado en datos y orientado en la nube, anuncia la disponibilidad de NetApp Advance, una nueva cartera de programas y garantías de almacenamiento para ayudar a los clientes a prepararse de forma rentable para el futuro en entornos locales.

NetApp Advance evoluciona el ciclo de vida del almacenamiento, ofreciendo a las organizaciones la posibilidad de evitar ciclos de actualización complejos, costosos y lentos al permitir actualizaciones de hardware continuas y sin interrupciones, y garantiza un almacenamiento eficiente, seguro y sostenible con nuevas garantías ofrecidas para satisfacer las necesidades actuales de las organizaciones.

Con una propiedad y gestión simplificadas del almacenamiento, NetApp Advance puede ayudar a eliminar los complejos, largos y costosos ciclos de actualización, al tiempo que se mantiene al día con las innovaciones tecnológicas. Las organizaciones pueden elegir opciones de almacenamiento locales o en la nube para preparar sus entornos de cara al futuro y ampliarlos de forma segura, fluida y sin interrupciones a medida que crecen. Advance también aporta mejores prácticas y funcionalidades de sostenibilidad y eficiencia que mejoran continuamente la eficiencia energética y el rendimiento operativo para reducir la huella de carbono.

"NetApp Advance aporta tranquilidad a las organizaciones con visión de futuro que necesitan soluciones de almacenamiento que puedan adaptarse y escalar a medida que su negocio cambia y crece", señala Sandeep Singh, vicepresidente sénior de almacenamiento empresarial en NetApp. "Con NetApp Advance, ofrecemos a los clientes la confianza de que su inversión actual en almacenamiento les proporcionará la flexibilidad necesaria para satisfacer sus necesidades híbridas de nube en el futuro".

Los nuevos beneficios de NetApp Advance incluyen:

-- Reducir el costo, la complejidad y la interrupción de las renovaciones tecnológicas al comprar una vez y evolucionar continuamente.

-- Reducir en gran medida el riesgo asociado anteriormente al viaje a la nube híbrida con la flexibilidad para escalar fácilmente a la nube si o cuando el negocio lo exija.

Como parte de NetApp Advance, el nuevo programa de ciclo de vida de almacenamiento de NetApp ofrece:

-- Actualizaciones no disruptivas sin costo adicional a la última tecnología de controladores de almacenamiento cada tres, cuatro o cinco años.

-- Opción de actualizar los controladores con solo un costo incremental antes de la renovación trienal.

-- Actualización de capacidad opcional que permite a los clientes sustituir las unidades de menor capacidad como parte de una actualización de almacenamiento, de modo que los clientes nunca tienen que comprar la misma capacidad dos veces y pueden lograr una huella del centro de datos más eficiente y sostenible.

-- Actualizaciones de software gestionadas de forma remota, incluidas actualizaciones de software ONTAP no disruptivas repletas de nuevas funciones y mejoras.

-- Servicios de soporte de primer nivel, con Active IQ y Cloud Insights que permiten la visibilidad de toda la pila y AIOps para agilizar la observabilidad de la infraestructura más allá de la capa de almacenamiento en una única interfaz para localizar rápidamente los problemas y simplificar la solución de problemas. Por su parte, ONTAP Essentials proporciona una visión general detallada de los inventarios de ONTAP, las cargas de trabajo y la protección de datos.

Además, el programa de ciclo de vida de almacenamiento de NetApp introduce el Programa NetApp Cloud Advantage, que permite a las organizaciones intercambiar controladores por crédito completo para su elección de soluciones en la nube de NetApp para permitir un fácil escalado en la nube con el fin de satisfacer las cambiantes demandas del negocio, y dos nuevas garantías para beneficiar a las organizaciones que necesitan opciones y modelos de consumo de almacenamiento ágiles y eficientes.

La Garantía de eficiencia de almacenamiento SAN 4:1 de NetApp ofrece que si no se cumplen con los objetivos de eficiencia de la carga de trabajo, NetApp lo rectificará sin costo alguno para el cliente. Disponible para todos los sistemas all-flash AFF.*

NetApp también introducirá un nuevo SLA de sostenibilidad para los clientes de NetApp Keystone. Keystone viene de serie con una disponibilidad de datos del 99,999%.* Ahora Keystone proporcionará un estándar de vatios/TB para cada nivel de rendimiento basado en SLA, con créditos de servicio disponibles si no se alcanzan esos objetivos. La disponibilidad de este nuevo SLA está prevista para el primer trimestre calendario de 2023 y se aplicarán términos y condiciones específicos.

Con NetApp BlueXP, los clientes pronto tendrán acceso a un nuevo panel de sostenibilidad,, pionero en el sector, que estará disponible en primicia en el primer trimestre del año fiscal 2024 de NetApp.Este panel proporciona una visión holística del entorno de TI de una organización con datos reales que miden el uso de energía y calor para ofrecer una tarjeta de puntuación de sostenibilidad. Al ofrecer información procesable con AIOps para mejorar su puntuación general y reducir su huella de carbono de almacenamiento, las organizaciones pueden supervisar y alcanzar sus objetivos de sostenibilidad de TI de forma sencilla y fácil.

"Como socio de NetApp, EVT está ayudando a nuestros clientes comunes a optimizar su entorno de TI y acelerar su viaje hacia la nube", señala Scott Gelb, arquitecto de soluciones de Enterprise Vision Technologies. "Con el anuncio de NetApp Advance, ahora estamos perfectamente posicionados para ayudar a los clientes a hacer precisamente eso, proporcionándoles un camino flexible para actualizaciones no disruptivas de sus sistemas de hardware local, o para ajustar el tamaño de sus entornos híbridos de nube a medida que escalan a cualquier nube con créditos para su elección de soluciones de nube de NetApp. Al proteger su inversión de cara al futuro con Advance, podemos limitar el riesgo y ofrecer agilidad de infraestructura a medida que evoluciona su negocio".

NetApp Advance está disponible desde hoy. También se anunció hoy la próxima disponibilidad de AFF C-Series de NetApp, una nueva familia de opciones de almacenamiento flash de gran capacidad que ofrece almacenamiento all-flash de menor costo, y AFF A150 de NetApp, un nuevo sistema de almacenamiento básico de la familia AFF A-Series de sistemas all-flash.

* Se aplicarán los términos y condiciones.

