Comunicado de prensa de Business Wire: NETSCOUT SYSTEMS, INC.

NETSCOUT SYSTEMS, INC. (NASDAQ: NTCT), proveedor líder de gestión del rendimiento, ciberseguridad y soluciones de protección de DDoS (denegación de servicio distribuido), anunció hoy que ha extendido su posición de liderazgo en la protección de DDoS expandiendo sus centros de depuración de mitigación de ataques de Arbor Cloud a 15 centros a nivel mundial con una capacidad dedicada de 15 terabits por segundo (Tbps). Además, NETSCOUT agregó una nueva presencia en Dubái, que permite a las empresas regionales e ISP (proveedores de servicios de Internet) mitigar los ataques de DDoS con mayor rapidez y eficacia reduciendo la latencia.

Arbor Cloud, parte de la solución de defensa adaptativa de DDoS de NETSCOUT, ofrece un servicio de mitigación de ataques de DDoS automatizado o a demanda, basado en la nube, que brinda protección completa contra los complejos ataques de DDoS multivectores de la era moderna. Trabajando junto con Arbor Edge Defense (AED), una solución apátrida "siempre activa" local instalada en línea en la red del cliente, Arbor Cloud brinda un "respaldo" de alta disponibilidad a la capacidad de mitigación de DDoS en tiempo real de AED. Con la "señalización en la nube" a Arbor Cloud, AED puede obtener de manera automática la capacidad adicional necesaria para mitigar un ataque de cualquier tamaño en la infraestructura del cliente, especialmente aquellos que superan la capacidad de su circuito de Internet. Arbor Cloud también ofrece una solución basada en la nube siempre activa para los clientes que no han implementado AED a nivel local.

Arbor Cloud está respaldada por la visibilidad y detección de amenazas ofrecida a través de Arbor Sightline, que funciona junto con el Sistema de Mitigación de Amenazas Arbor (Threat Mitigation System, TMS) para extraer quirúrgicamente el tráfico de ataques de DDoS. Tanto Arbor Cloud y AED usan la visibilidad global y la información de inteligencia de amenazas de DDoS ofrecida por ASERT y ATLAS® Intelligence Feed (AIF) de NETSCOUT, lo que permite detener automáticamente las últimas amenazas de DDoS.

"Arbor Cloud, con 15 Tbps de capacidad dedicada, ofrece un servicio que es único y diferente a los de los diversos proveedores de servicios de entrega de contenido que afirman [tener] mayor capacidad general, pero en definitiva ofrecen protección limitada de ataques de DDoS de múltiples vectores", expresó Michael Szabados, director de Operaciones de NETSCOUT. "Además, Arbor Cloud está respaldado por ASERT, un equipo de expertos de mitigación de ataques de DDoS líder en el sector. Cuando su equipo SecOps se enfrenta con un ataque, usted quiere que ASERT esté preparado para ayudarlo a mitigar la situación con rapidez para que no impacte a su empresa de manera negativa".

ASERT es un equipo de investigación y análisis de seguridad de clase mundial compuesto por expertos de diversos orígenes, que incluye inteligencia militar, aplicación de la ley, ingeniería de software, inteligencia de amenazas cibernéticas, ingeniería inversa de malware y ciencia de datos. ASERT rastrea los ataques y campañas del DDoS en casi todos los países y monitorea estos ataques que provienen de botnets, servicios de arranque/estresores y diferentes herramientas de ataques, casi en tiempo real. ASERT colabora de manera rutinaria con los pares y muchos de los Equipos de respuesta ante emergencias tecnológicas (Computer Emergency Response Teams, CERT) del mundo para combatir de manera colectiva los ataques y amenazas de DDoS.

Arbor Cloud ofrece un servicio de monitoreo de flujo para la detección rápida de DDoS, que ahora cifra los registros de flujo transmitidos a Arbor Cloud. Además, Arbor Cloud actualizó su portal web con una única autenticación de inicio de sesión. Haga clic aquí para obtener más información acerca de Arbor Cloud.

