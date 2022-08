Comunicado de prensa de Business Wire: NetWitness

NetWitness, una empresa del grupo RSA® y proveedor de confianza a nivel mundial de tecnologías de ciberseguridad y servicios de respuesta ante incidentes, da la bienvenida hoy a Ken Naumann como nuevo director ejecutivo.

"NetWitness se enorgullece de ser desde hace mucho tiempo la forjadora de la frontera de las capacidades extendidas de detección y respuesta, cuyo reconocimiento es cada vez más universal en medio del renacimiento de una industria que prioriza la inversión en la detección de amenazas", dijo Rohit Ghai, director ejecutivo de RSA Group. "Con décadas de experiencia en tecnología empresarial y ciberseguridad, Ken aportará la combinación perfecta de crecimiento, estrategias y empeño para llevar a NetWitness al siguiente nivel".

Naumann se une a NetWitness procedente de AccessData, un proveedor de tecnología de investigación forense digital donde se desempeñó como director ejecutivo e impulsó el crecimiento de la empresa. Bajo su liderazgo y dirección, AccessData fue uno de los líderes mundiales en análisis forense de datos antes de que Exterro la adquiriera finalmente. Durante su carrera de 25 años, Naumann se ha desempeñado como director ejecutivo de una combinación de empresas públicas, de capital privado y financiadas por capital de riesgo, enfocadas principalmente en el cumplimiento normativo del uso de las redes sociales y la seguridad de la información. Naumann también ha ocupado puestos de liderazgo ejecutivo en empresas de rápido crecimiento dentro de las industrias de evaluación de vulnerabilidades y de respuesta ante incidentes, incluidas Guidance Software, ahora parte de OpenText, y BindView, que luego fue adquirida por Symantec.

"NetWitness ha brindado sus servicios a la comunidad global de seguridad informática durante décadas y ha llegado a empresas y agencias gubernamentales grandes y complejas. El enfoque de la empresa ha sido fortalecer la red, los terminales y el análisis de registros en cualquier entorno informático", dijo Naumann. "Estoy muy entusiasmado con poder compartir esta etapa e innovar nuestras soluciones para volvernos más inteligentes, automatizados y accesibles en la nube".

NetWitness comenzó como un proyecto de investigación patrocinado por el gobierno para inspeccionar paquetes de red en busca de ciberamenazas y desarrollar las herramientas para detectarlas y responder a ellas. Desde entonces, la tecnología ha evolucionado y se ha innovado continuamente para hacer frente a los ataques más complejos de la actualidad. NetWitness ahora cuenta con componentes completamente integrados para detección y respuesta de redes, registros, terminales e IoT. Con su larga historia y presencia global, NetWitness XDR se integra directamente con las herramientas más críticas y ampliamente implementadas del mundo, así como con muchas soluciones especializadas y específicas de la industria.

La designación de Naumann como director ejecutivo coincide con el lanzamiento de NetWitness Platform XDR 12, la solución de detección y respuesta extendida más completa de la industria.

ACERCA DE NetWitness

NetWitness, una empresa del grupo RSA®, proporciona capacidades de respuesta y detección de amenazas integrales y altamente escalables para organizaciones de todo el mundo. La Plataforma NetWitness ofrece visibilidad completa combinada con inteligencia de amenazas aplicada y análisis de comportamiento del usuario para detectar, priorizar, investigar amenazas y automatizar la respuesta. Esto permite a los analistas de seguridad ser más eficientes y adelantarse a las amenazas que afectan al negocio. Para obtener más información, visite netwitness.com.

©2022 RSA Security LLC o sus afiliados. Todos los derechos reservados. RSA y el logotipo de RSA son marcas comerciales de RSA Security LLC o sus filiales. Para obtener una lista de las marcas comerciales de RSA, visite https://www.rsa.com/en-us/company/rsa-trademarks. Otras marcas comerciales son marcas comerciales de sus respectivos titulares. RSA cree que la información de este documento es precisa. La información está sujeta a cambios sin previo aviso.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220810005153/es/

Contacto

SHIFT Communications para NetWitness netwitness@shiftcomm.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.