Comunicado de prensa de Business Wire: Neuraptive Therapeutics, Inc.

Neuraptive Therapeutics, Inc., una empresa de biotecnología dedicada al desarrollo de productos médicos y terapéuticos novedosos para abordar las necesidades insatisfechas de médicos y pacientes afectados por lesiones en los nervios periféricos, anunció la designación de Robert (Bob) R. Ruffolo, Jr., Ph.D., pionero en Investigación y Desarrollo (I+D) para integrar la Junta Directiva de la empresa.

"Es un gran placer para mí, en nombre de la Junta de Neuraptive y de sus directores, dar la bienvenida a Bob a la Junta", declaró Robert Radie, presidente y director ejecutivo de Neuraptive. "Su vasta experiencia en Investigación y Desarrollo de fármacos es una gran incorporación a la Junta Directiva de Neuraptive en este importante momento. Somos afortunados de haber atraído a un líder tan consumado en nuestra industria. Esto deja traslucir la promesa y el potencial del trabajo que estamos realizando para transformar el tratamiento de las lesiones de los nervios periféricos".

El Dr. Ruffolo, quien cuenta con más de 40 años de experiencia en el área de Investigación y Desarrollo, es, actualmente, presidente de Aragen Biosciences, Inc. y director general de Ruffolo Consulting, LLC, una empresa de consultoría para las industrias farmacéutica y biotecnológica. El Dr. Ruffolo es presidente retirado de Investigación y Desarrollo para Wyeth Pharmaceuticals y vicepresidente sénior corporativo de Wyeth Corporation (ahora, Pfizer). Dirigió una organización de I+D de 9.000 científicos con un presupuesto anual superior a los 5.000 millones de dólares. Antes de Wyeth, el Dr. Ruffolo ocupó cargos ejecutivos en SmithKline Beecham Pharmaceuticals (ahora GlaxoSmithKline) y Lilly Research Laboratories. Obtuvo un doctorado en Farmacología y su licenciatura en Farmacia en la Universidad Estatal de Ohio.

Acerca de Neuraptive

Neuraptive Therapeutics, Inc. es una empresa de biotecnología dedicada al desarrollo de productos médicos y terapéuticos novedosos para abordar las necesidades insatisfechas de médicos y pacientes afectados por lesiones en los nervios periféricos. La compañía tiene su sede en Filadelfia, Pensilvania. Para más información, visite www.neuraptive.com.

Contacto

IR@neuraptive.com o +1-484-787-3203

