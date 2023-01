Comunicado de prensa de Business Wire: New Frontier Advisors, LLC

El Dr. Richard Michaud, presidente y CEO de New Frontier Advisors LLC, anunció hoy la publicación de su más reciente investigación sobre la teoría y práctica de la gestión de la inversión que se compila en un libro titulado Finance's Wrong Turns: A New Framework for Financial Markets, Asset Management, and Social Science, editado por Palgrave Macmillan.

En la teoría financiera y la práctica profesional de la inversión existe una crisis fundacional. Las evidencias confiables son escasas en relación la posibilidad de que las estrategias activas de inversión y las tecnologías de inversión cuantitativas tradicionales puedan, de hecho, proporcionar retornos superiores ajustados a los costos y con un ajuste de los riesgos en los panoramas de inversión relevantes. Generalmente, los inversionistas adoptan inversiones de fondos a partir de índices no informativos o factores basados en reglas con un costo mínimo. ¿Por qué los inversionistas ignoran, cada vez más, la gestión profesional de activos? ¿Es posible justificar la gestión profesional de activos?

Durante más de 60 años, la teoría económica y financiera ha estado equivocada, esta es la causa fundamental de la persistente ineficacia de la gestión profesional de activos. Los axiomas matemáticos que pretendían definir la teoría económica racional ahora se entienden como demostrablemente inconsistentes con los patrones persistentes de toma de decisiones humanas racionales. Esencialmente, las finanzas y las ciencias sociales necesitaban retroceder antes de emprender un camino más productivo y útil.

Una apreciación novedosa del contexto sociológico de la teoría económica y financiera a través de modelos basados en agentes, innovaciones en la teoría de la preferencia y un nuevo contexto para la utilidad esperada nos lleva a una nueva comprensión de los mercados de valores modernos, que se entienden, bajo esta nueva lupa, como un intermediario financiero y un marco excepcionalmente apropiado para cumplir con objetivos de inversión a plazo. El resultado final es un contexto sociológico más humano para la teoría financiera y económica, y una práctica de inversión mejorada.

Finance's Wrong Turns emplea el marco económico que se enseña en la mayoría de las aulas de las escuelas de negocios y en presentaciones profesionales para arrojar nueva luz sobre las limitaciones de las herramientas tradicionales de gestión cuantitativa de activos. En un lenguaje no técnico, Michaud aboga por herramientas estadísticas contemporáneas y metodologías e innovaciones patentadas en los EE. UU. para redefinir la optimización de la cartera y los procedimientos a fin de mejorar la gestión profesional del dinero.

El Dr. Richard Michaud es el presidente, fundador y director ejecutivo (CEO) de New Frontier Advisors. Es graduado de la Universidad de Boston, donde obtuvo su doctorado en Matemáticas y Estadística, además de desempeñarse como profesor en gestión de la inversión en la Universidad de Columbia. En sus trabajos de investigación y consultoría se ha centrado en la asignación de activos, estrategias de inversión, gestión de inversiones globales, optimización, valoración de acciones y costos comerciales. Es el autor de Efficient Asset Management (Harvard 1998, segunda edición, Oxford 2008, con Robert Michaud), Investment Styles, Market Anomalies, and Global Stock Selection (CFA Research Monograph 1999), así como de más de artículos de publicaciones especializadas, manuscritos e informes técnicos disponibles en SSRN.com, Researchgate.com y el sitio web de www.newfrontieradvisors.com. Es cotitular de cuatro patentes estadounidenses en optimización de carteras y gestión de activos, ganador de Graham and Dodd Scroll por su trabajo sobre optimización, exmiembro del consejo editorial de Financial Analysts Journal, editor asociado de Journal of Investment Management y exdirector del Grupo "Q". La investigación del Dr. Michaud se perfiló recientemente en WatersTechnology 2019: "Rebel Math". Algunos artículos publicados destacados incluyen Institutional Investor 2010: Modern Portfolio Theory's Evolutionary Road y Pensions & Investments2003 "Markowitz says Michaud has built a better mousetrap".

New Frontier New Frontier Advisors, LLC es una empresa de gestión de inversiones de propiedad privada con sede en Boston, Massachusetts. New Frontier optimiza las carteras de inversión de asesores financieros y sus clientes, haciendo posible que tengan la mayor probabilidad de alcanzar sus objetivos financieros. New Frontier fue fundada en 1999 y tiene bajo administración aproximadamente 4500 millones de dólares en activos. Líder en la optimización de carteras y la primera estratega de fondos cotizados en bolsa (ETF), New Frontier fue pionera en la construcción de carteras con el empleo de los ETF. A través nuestras investigación, tecnología de inversión patentada en optimización y reequilibrio de carteras, junto a un proceso de inversión probado, nos comprometemos a diseñar las carteras con gestión de riesgos más eficaces para nuestros clientes.

