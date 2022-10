Comunicado de prensa de Business Wire: Nexign

Nexign, proveedor líder de soluciones BSS y de digitalización, recibió el premio MEA Business Technology en la categoría de productos/servicios innovadores. El premio fue otorgado por Nexign Revenue Management, una nueva solución de Nexign presentada durante el Digital Transformation World en Copenhague.

Nexign Revenue Management es una solución nativa en la nube, flexible y escalable, diseñada para armonizar todos los flujos de ingresos en una única plataforma convergente. Ofrece a los proveedores de servicios de comunicaciones (CSP) una flexibilidad ilimitada para capitalizar los modelos de monetización emergentes y los servicios más allá de la conectividad y ayuda a gestionar todo el proceso de generación de ingresos en todas las líneas de negocio.

"Nos sentimos honrados de que nuestra nueva solución Nexign Revenue Management haya sido reconocida por los expertos del panel de MEA. El premio Business Technology de MEA significa el reconocimiento de la contribución de Nexign a la transformación digital de los CSP en la región. Seguiremos potenciando a los operadores y empresas locales y ayudándoles a explorar nuevas oportunidades de negocio y estrategias de monetización en el competitivo y complejo entorno empresarial", afirma Natalia Komleva, CEO de Nexign.

Los ganadores del premio Business Technology de MEA se anunciaron durante la GITEX Technology Week de Dubái. Nexign presentó sus soluciones de vanguardia diseñadas para armonizar el panorama informático de los operadores de telecomunicaciones, acelerar las innovaciones centradas en el cliente, monetizar los servicios emergentes y avanzar en la gestión de la experiencia de los empleados en el stand #CC1-24.

Con más de 30 años en el mercado, Nexign ha estado apoyando la transformación digital de las empresas en todo el mundo. La empresa ofrece sistemas BSS convergentes para operadores de telecomunicaciones y soluciones de vanguardia diseñadas para avanzar en la gestión de la experiencia de los empleados y habilitar los ecosistemas digitales. Nos esforzamos por fortalecer las asociaciones con nuestros clientes ofreciéndoles productos innovadores basados en tecnologías de vanguardia y una amplia experiencia en el campo de las TI y las telecomunicaciones. Para obtener más información, visite: www.nexign.com.

