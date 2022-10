Comunicado de prensa de Business Wire: Nexign

Nexign, proveedor global de soluciones BSS y de digitalización, anuncia su participación en GITEX GLOBAL 2022, una de las mayores ferias tecnológicas y de start-ups del mundo. La compañía presentará sus soluciones de vanguardia para la transformación en profundidad de las empresas de telecomunicaciones y TI, incluyendo el nuevo Nexign Revenue Management que ofrece la consolidación de diversos flujos de ingresos en una única plataforma convergente.

"Siempre deseamos dar la bienvenida a nuestros clientes, socios y visitantes de toda la región en GITEX GLOBAL 2022. Es una gran oportunidad para establecer contactos cara a cara y demostrar nuestras últimas soluciones en acción. La feria nos permite compartir nuestros conocimientos y experiencia con los líderes del sector, ampliar nuestras asociaciones y aprender cómo podemos ayudar a abordar los nuevos objetivos empresariales de nuestros clientes. Como siempre, GITEX también nos da la oportunidad de explorar los puntos focales y las innovaciones potenciales en el mercado", dice Maxim Nartov, Director de Negocios de Nexign.

Durante el evento, Nexign mostrará sus soluciones BSS diseñadas para armonizar los paisajes de TI de los operadores de telecomunicaciones, así como las últimas ofertas y tecnologías orientadas a acelerar las innovaciones centradas en el cliente, ampliar los ecosistemas de socios, avanzar en la gestión de la experiencia de los empleados y reducir el tiempo de comercialización de nuevos servicios.

Nexign espera conocerlo en el stand #CC1-24.

-- Ubicación: Dubai World Trade Center, Dubai, EAU

-- Fecha: 10-14 de octubre, 2022

Asegúrese de reservar una reunión con los expertos de Nexign en GITEX GLOBAL 2022.

Acerca de Nexign:

Con más de 30 años en el mercado, Nexign ha apoyado la transformación digital de las empresas en todo el mundo. La compañía ofrece sistemas BSS convergentes para operadores de telecomunicaciones y soluciones de vanguardia diseñadas para avanzar en la gestión de la experiencia de los empleados y habilitar los ecosistemas digitales. Nos esforzamos por fortalecer las asociaciones con nuestros clientes ofreciéndoles productos innovadores basados en tecnologías de vanguardia y una amplia experiencia en el campo de la TI y las telecomunicaciones. Para más información, visite: www.nexign.com.

