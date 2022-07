Comunicado de prensa de Business Wire: NielsenIQ

NielsenIQ adelanta los resultados del "Brand Balancing Act", un estudio a escala mundial que ofrece una perspectiva sobre la percepción que tienen los consumidores de las marcas pequeñas y medianas en el nuevo mercado inflacionista. En medio de las dificultades de la cadena de suministro, las presiones inflacionistas y la cautela en las intenciones de gasto de los consumidores, las marcas pequeñas se enfrentan a una situación difícil. Si se centran en las preferencias de marca de los consumidores, la evaluación comparativa de resultados, la sincronización del ciclo de tendencias y la diferenciación relevante, las marcas pequeñas y medianas pueden beneficiarse de las respuestas de los consumidores ante la volatilidad de la economía.

"Como consecuencia de la inflación, las marcas más pequeñas ven aumentar la importancia de sus inversiones y esfuerzos estratégicos. A medida que el costo de los productos aumenta, también lo hace el riesgo de no cumplir con las expectativas de los consumidores", afirma Lauren Fernandes, directora global de Thought Leadership. "La buena noticia para las pequeñas y medianas empresas es que, a pesar de que muchas de ellas no son conocidas en términos de notoriedad según nuestro reciente estudio, los consumidores están considerando una mayor variedad de marcas a la hora de decidir qué comprar".

Las grandes corporaciones cuentan con mecanismos para hacer frente a la inflación y a los problemas de la cadena de suministro que las empresas más pequeñas suelen tener dificultades para capear, lo que hace que conseguir el equilibrio para las pequeñas y medianas empresas sea un esfuerzo crucial, pero potencialmente gratificante, en este momento concreto. El "Brand Balancing Act" ofrece una perspectiva sobre cómo las presiones inflacionistas afectan a las marcas pequeñas y medianas y las estrategias que pueden utilizar para mostrar su valor y mantenerse alineadas con los valores fundamentales que buscan los consumidores. Este análisis también destaca lo siguiente:

-- El 56 % de los consumidores de todo el mundo prefiere comprar productos locales a las pequeñas empresas de su zona.

-- El 57 % intenta apoyar a las pequeñas marcas en la medida de lo posible, pero le resulta más difícil encontrarlas en las estanterías

-- El 51 % considera que las marcas modestas son más auténticas y confiables que las grandes.

-- El 47 % cree que las marcas pequeñas suelen ser más caras, pero está dispuesto a pagar un poco más.

-- El 86 % de los consumidores de todo el mundo opina que las razones funcionales, como la disponibilidad, la calidad y la relación calidad-precio, son de suma importancia a la hora de tomar una decisión de compra.

"El entorno macroeconómico en el que nos encontramos ha creado una tormenta perfecta para que las pequeñas y medianas empresas conecten con los consumidores. Pero esa misma tormenta podría eclipsar a las marcas más pequeñas antes de que puedan escalar. El factor clave será encontrar las palancas adecuadas, basadas en los datos correctos de los consumidores, para innovar de forma coherente", afirma Fernandes. "Con un 48 % de los encuestados a nivel mundial que dicen que planean comprar más a las marcas más pequeñas en el futuro, las pequeñas y medianas empresas que puedan captar las motivaciones de compra en este nuevo panorama serán las que más se beneficien de las preferencias actualizadas de los consumidores".

Acerca de NielsenIQ

NielsenIQ, una empresa mundial de servicios de información, ofrece el patrón oro en la medición de consumidores y minoristas, a través de la comprensión más conectada, completa y procesable del consumidor omnicanal mundial en evolución constante. NielsenIQ es la fuente de confianza para las industrias a las que servimos y el pionero que define el próximo siglo de medición de consumidores y minoristas. Nuestros datos, conocimientos conectados y análisis predictivos optimizan el rendimiento de las empresas minoristas y de CPG, lo que las acerca a las comunidades a las que sirven y las ayuda a crecer.

NielsenIQ, una empresa de la cartera de Advent International, opera en más de 90 mercados y abarca más del 90 % de la población mundial. Para más información, visite NielsenIQ.com.

