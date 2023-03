Comunicado de prensa de Business Wire: NIQ

NIQ, líder mundial en inteligencia del consumidor, ha lanzado una nueva marca, que refleja las capacidades de medición e información líderes del sector de la empresa y abre nuevas vías de crecimiento para minoristas y marcas. Esta nueva identidad de marca refleja una transformación significativa en toda la organización y representa el compromiso de ofrecer la visión más completa y clara de los consumidores a nivel mundial: la Visión Completa.

La Visión Completa de NIQ está impulsada por más y más datos de muchos canales, fuentes, consumidores y regiones. Comprender, medir y activar a partir de datos completos aporta una oportunidad sin precedentes para que los clientes obtengan una ventaja competitiva, capitalicen las oportunidades, mitiguen los riesgos y comprendan la evolución del comportamiento de compra de los consumidores. Al comprender con la mayor claridad posible el comportamiento de los consumidores, a través de una plataforma avanzada con análisis integrados, las empresas pueden tomar decisiones que impulsen su crecimiento con más confianza.

"La nueva identidad de marca equilibra nuestro legado y nuestro futuro como líder en inteligencia de consumo", afirma Tracey Massey, directora de operaciones de NIQ. "En 1923, la empresa creó el concepto de cuota de mercado y ahora, con nuestras inversiones en la totalidad de canales, la identidad de NIQ representa el nuevo estándar para entender qué compran los consumidores, por qué toman decisiones de compra y, lo que es más importante, cómo pueden aprovecharlo nuestros clientes".

Los nuevos elementos de la identidad de marca incluyen la renovación del nombre, el logotipo, los colores y el propósito de la empresa. Todo ello indica la evolución de la empresa y su liderazgo en inteligencia de consumo omnicanal.

-- Nombre/Logotipo: NIQ, se basa en el legado de la empresa y se reinventa para el futuro.

-- Paleta de colores: la diversa gama de colores es compatible con la avanzada plataforma Connect de NIQ y la plataforma de visualización de datos Discover, una herramienta de inteligencia empresarial sólida e intuitiva que interactúa con los conjuntos de datos de consumo más completos de todo el mundo.

-- Propósito de la marca: "Mostrar al mundo lo que quiere la gente", centra la estrategia de la empresa y la propuesta de valor para los empleados.

-- Promesa de la marca: "Ofrecemos la Visión Completa, la comprensión más completa y clara del mundo sobre el comportamiento de compra de los consumidores que pone al descubierto nuevas vías de crecimiento", muestra a los clientes nuestro punto de vista singularmente ambicioso.

"Nuestra nueva identidad plasma el renovado sentido de propósito, y la energía en toda la empresa, que asume el cambio, la innovación y resuelve los mayores retos de la industria", afirma Marta Cyhan-Bowles, directora de comunicación y responsable de marketing para Norteamérica. "Este es un año clave para NIQ, ya que la empresa acelera nuestra visión para que el mundo nos reconozca como lo que realmente somos, un camino hacia el crecimiento".

La nueva identidad de NIQ se mostrará en la conferencia anual Consumer 360® en un momento en que la empresa abre nuevos caminos hacia su propósito, define nuevas vías de innovación, crea nuevos puentes de colaboración y traza nuevas vías de crecimiento.

Para más información sobre NIQ y conocer la nueva identidad de marca, visite www.niq.com.

Acerca de NIQ

NIQ, la empresa líder mundial en inteligencia de consumo, abre nuevas vías de crecimiento a minoristas y fabricantes de bienes de consumo. Con operaciones en más de 100 países, NIQ ofrece la comprensión más completa y clara del comportamiento de compra de los consumidores a través de una plataforma avanzada de inteligencia de negocio con análisis predictivo integrado. NIQ ofrece la Visión Completa.

NIQ nació en 1923 y es una sociedad de cartera de Advent International. Para más información, visite NIQ.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230301005481/es/

Contacto

Prensa Gillian Mosher (gillian.mosher@nielseniq.com)

© 2023 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.