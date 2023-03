Comunicado de prensa de Business Wire: NSF

NSF, una organización líder en salud pública y seguridad, anuncia el lanzamiento del protocolo NSF P524: dispositivos de análisis de calidad del agua potable.Se trata del primer protocolo de la historia que proporciona una validación estándar de terceros del funcionamiento de los dispositivos de análisis de la calidad del agua (WQTD, por sus siglas en inglés), utilizados para el agua potable, a fin de garantizar la protección de la salud pública al ofrecer seguridad de que estos dispositivos cruciales funcionan de acuerdo con las afirmaciones del fabricante.

Este nuevo protocolo se ha establecido gracias a la colaboración entre los principales expertos de NSF y del sector, lo que incluye a fabricantes y responsables de salud pública. Hasta ahora, los fabricantes de dispositivos WQTD para el agua potable solo podían publicitar afirmaciones de desempeño basadas en sus propias pruebas de validación.

El protocolo NSF P524 se aplica a cualquier dispositivo, sensor o kit de prueba utilizado para medir los parámetros de calidad del agua potable cuando su funcionamiento no implica el acceso a instalaciones o equipos de laboratorio. Proporciona resultados en tiempo real o después de un corto período de espera y verifica la exactitud y precisión declaradas por el fabricante en todo su rango de funcionamiento declarado. Las pruebas de certificación validan las afirmaciones al comparar las mediciones del dispositivo con métodos de referencia de laboratorio reconocidos.

El protocolo está diseñado para evaluar los WQTD que miden una variedad de parámetros de calidad del agua, como las concentraciones de contaminantes metálicos, orgánicos y microbianos, la turbidez, los sólidos suspendidos totales, la alcalinidad y la dureza, entre otros. La certificación NSF/ANSI/CAN 61 es un requisito previo para los WQTD integrados que entran en contacto con agua potable. Al verificar las declaraciones de desempeño del fabricante, el protocolo garantiza que los dispositivos de análisis de la calidad del agua sean consistentes y confiables, lo que permite a los usuarios tomar decisiones informadas sobre la calidad del agua potable. También brinda un marco para que los fabricantes evalúen sus dispositivos y mejoren su exactitud y precisión.

"El acceso al agua potable limpia y segura es un derecho fundamental, por lo que es crítico que dispongamos de herramientas confiables para medir la seguridad del suministro de agua. El lanzamiento del protocolo NSF P524 para los dispositivos de análisis de calidad del agua es un paso importante para garantizar que los usuarios tengan acceso a información precisa sobre la seguridad del agua potable", afirmó Dave Purkiss, vicepresidente de la División Global de Agua de NSF. "Este protocolo para los dispositivos de prueba de la calidad del agua utilizados para el agua potable ayuda a brindar confianza a las empresas de servicios públicos y otros usuarios de que esos dispositivos son adecuados para su uso en nuestros sistemas de agua. Esto permitirá contar con una capa de protección adicional para la seguridad del agua potable".

El lanzamiento de este nuevo protocolo es un hito importante en los esfuerzos por mejorar la precisión y la confiabilidad de los dispositivos de análisis de la calidad del agua. Contribuirá a garantizar el acceso de la población al agua potable limpia y segura y fomentar el desarrollo continuo de dispositivos de análisis de la calidad del agua cada vez mejores.

NSF es líder mundial en el desarrollo de normas que promueven la salud pública y la seguridad. Es una organización acreditada por el Consejo Nacional de Acreditación del Instituto Nacional de Normalización de los Estados Unidos (ANAB, por sus siglas en inglés) y por el Consejo de Normas de Canadá (SCC, por sus siglas en inglés).

Sobre NSF

NSF es una organización mundial independiente que facilita el desarrollo de normas y prueba y certifica productos para los sectores del agua, la alimentación, las ciencias de la salud y los bienes de consumo con el fin de reducir los efectos adversos para la salud y proteger el medioambiente. Fundada en 1944, está comprometida con la protección de la salud y la seguridad de los seres humanos en todo el mundo. Con operaciones en 180 países, NSF es un Centro Colaborador de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud para la calidad del agua, la seguridad alimentaria y la seguridad de dispositivos médicos.

NSF Agua ofrece servicios de evaluación de riesgos, pruebas, inspección y certificación para la industria del agua, desde su punto de origen hasta el hogar. Ha facilitado el desarrollo de las normas estadounidenses para todos los materiales y productos que tratan el agua potable o entran en contacto con ella, con el fin de ayudar a proteger la salud pública y el medioambiente y reducir los efectos adversos para la salud. En 1990, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) sustituyó su propio programa de asesoramiento sobre productos de agua potable por las normas de NSF.

