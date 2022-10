Comunicado de prensa de Business Wire: NTT Ltd.

NTT Ltd., empresa líder en infraestructuras y servicios de TI, ha anunciado hoy la inauguración de su último centro de datos en Johannesburgo, Sudáfrica. El Johannesburg 1 Data Center, que forma parte del proyecto de expansión de NTT en el continente africano, contará con una capacidad de 12 MW y 6000 m² de espacio informático. La infraestructura técnica está respaldada por sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) N+1, generadores de reserva N+1 y sistemas de refrigeración altamente redundantes. De este modo, los clientes dispondrán de una infraestructura sostenible, un control operativo y la flexibilidad de diseño necesaria para satisfacer sus necesidades de alto rendimiento.

La instalación atenderá a hiperescaladores y empresas, a los que ofrecerá la oportunidad de utilizar todo el conjunto de servicios TIC de NTT, incluida la nube híbrida gestionada, la gestión de redes, la colaboración, la seguridad y la monitorización de aplicaciones.

África está experimentando un auge digital, con la previsión de que su población se duplique de aquí a 2050. Según las estimaciones, 615 millones de usuarios en el África subsahariana se suscribirán a servicios móviles para 2025, un aumento del 24 % con respecto a 2020. Este crecimiento y la dependencia de la tecnología están impulsando las iniciativas de transformación digital y la demanda de espacio para centros de datos de alto rendimiento. NTT tiene previsto intensificar la presencia de sus centros de datos en Johannesburgo y otras ciudades africanas para apoyar este crecimiento en los próximos años.

El nuevo centro utiliza un sistema de agua fría de circuito cerrado con enfriadores refrigerados por aire, por lo que el agua que circula por los sistemas de refrigeración no se evapora. Esto reduce la amenaza de posibles restricciones de agua por la sequía y permite al centro de datos lograr una eficiencia excelente, con buenos valores de PUE (la relación entre el consumo total de energía y la potencia utilizada por la infraestructura) y WUE (relación entre el consumo de agua y el consumo de energía de los equipos).

"Estamos tremendamente orgullosos de invertir en Johannesburgo y ampliar nuestra presencia global de centros de datos a Sudáfrica. El país supone una parte importante de la estrategia de crecimiento de NTT, ya que seguimos apoyando la transformación digital de África. La apertura del "Johannesburg 1" contribuirá al crecimiento económico y al desarrollo social de la región, ya que nuestros clientes configuran el país del mañana", comentó Florian Winkler, director ejecutivo de Global Data Centers EMEA, NTT Ltd.

"Nuestra presencia en África se sustenta en el importante cambio digital que estamos presenciando en todo el continente. Las empresas que prestan nuevos servicios digitales necesitan un espacio de centro de datos con alta densidad de potencia, conectividad global, neutralidad del operador, acceso a la red en la nube y apoyo in situ para garantizar su crecimiento", añadió Michael Abendanon, director de MEA, Global Data Centers EMEA, NTT Ltd.

NTT goza de reconocimiento como uno de los principales negocios de centros de datos, con recientes aperturas en Madrid, Yakarta, Nueva Bombai y Berlín, con nuevas expansiones previstas en Ho Chi Minh City, el condado de Prince William, Virginia y Cyberjaya. Los centros de datos responderán al compromiso de NTT de lograr cero emisiones netas en todas sus operaciones de centros de datos para 2030 y en toda la cadena de valor para 2040. NTT se centra en garantizar que su cartera funcione con energía renovable para 2030 y que aplique medidas de eficiencia energética cuando sea necesario.

