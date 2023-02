Comunicado de prensa de Business Wire: NTT Ltd.

NTT Ltd., empresa líder mundial en infraestructuras y servicios de TI, acaba de anunciar la incorporación de SASE de Palo Alto Networks Prisma a su cartera de productos Managed Campus Networks. Se trata de una nueva solución gestionada completa Secure Access Service Edge (SASE) que incluye SD-WAN, seguridad en la nube y automatización e informes perfeccionados. La solución integral está diseñada para ayudar a las empresas a afrontar los desafíos actuales de la transformación digital y hacer posibles formas de trabajo más flexibles.

Al integrar las funciones de red y SD-WAN con la seguridad ofrecida por la nube, la solución permite a los clientes de NTT proteger el acceso de los usuarios a las aplicaciones y los datos confidenciales independientemente de su ubicación, sin comprometer el rendimiento ni la experiencia del usuario. Las capacidades avanzadas de inteligencia artificial para operaciones de TI (AIOps) y automatización de la plataforma también ayudan a mejorar la eficiencia operativa y los resultados de seguridad.

NTT Managed Campus Networks con SASE de Prisma proporciona a las organizaciones ahorro inmediato y continuo, reduciendo el número de proveedores, herramientas y pilas tecnológicas necesarias para dar soporte al negocio. El modelo de esta solución es simple y escalable, con puntos de entrada que se ajustan a los viajes y necesidades únicas de los clientes. Además, como solución totalmente gestionada, las empresas podrán conservar los recursos de TI y reducir la complejidad a la hora de gestionar una red global y una infraestructura de seguridad.

"Estamos muy ilusionados por asociarnos con Palo Alto Networks para proporcionar esta oferta SASE gestionada de extremo a extremo y ayudar a los clientes a abordar los retos a los que se enfrenta el entorno operativo empresarial actual", declaró Sunil Kishore, vicepresidente sénior de la División Redes gestionadas y Servicios de colaboración en NTT Ltd. "La amplitud de nuestros recursos técnicos y capacidades de servicio combinados, junto con la presencia global de NTT, nos permitirá diseñar, entregar y gestionar soluciones para los requisitos empresariales más complejos".

"El acuerdo de nivel de servicio y el soporte completo de primer nivel mundial de NTT proporcionan una sólida base de servicios gestionados para nuestra solución SASE de proveedor único", añadió Anand Oswal, vicepresidente sénior de Productos de seguridad de red de Palo Alto Networks. "NTT Managed Campus Networks con SASE de Palo Alto Networks Prisma desempeñará un papel fundamental para permitir a las organizaciones asegurar sus procesos de transformación digital a través de una mayor eficiencia operativa, agilidad y gestión eficaz de los entornos de nube, proporcionando una verdadera solución de confianza cero para salvaguardar la fuerza laboral distribuida de nuestros días".

"Los perímetros de seguridad convencionales no son suficientes para satisfacer las necesidades de las redes distribuidas de hoy en día", declaró Brian Washburn, director de investigación, Service Provider Enterprise & Wholesale en Omdia. "El marco SASE combina SD-WAN con seguridad ofrecida por la nube para proteger sitios, nubes, centros de datos y trabajadores remotos. El servicio NTT Managed Campus Networks con SASE de Palo Alto Networks Prisma permite a las empresas actualizar o abordar las lagunas en su red y seguridad, y se entrega a través de un modelo de nube flexible".

Para obtener más información sobre la cartera de Managed Campus Networks de NTT, haga clic aquí.

Acerca de NTT Ltd.

Como parte de NTT DATA, proveedor de servicios de TI de 30 000 millones de dólares, NTT Ltd. es una empresa líder en infraestructuras y servicios de TI que presta servicio al 65 % de las empresas de Fortune Global 500 y a más del 75 % de las de Fortune Global 100. Fijamos las bases del ecosistema de redes de borde a nube de las organizaciones, simplificamos la complejidad de sus cargas de trabajo en entornos de nubes múltiples e innovamos en el borde de sus entornos de TI, donde convergen las redes, la nube y las aplicaciones. Ofrecemos una infraestructura a medida y garantizamos las mejores prácticas coherentes en el diseño y las operaciones en todos nuestros centros de datos seguros, escalables y personalizables. Para avanzar hacia un futuro definido por el software, apoyamos a las organizaciones con servicios de infraestructura suministrados por plataformas. Juntos hacemos posible un futuro conectado. Visítenos en services.global.ntt

