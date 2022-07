Comunicado de prensa de Business Wire: NTT Corporation

NTT CORPORATION (NTT) se ha incorporado a Joint Audit Cooperation (JAC)1, que realiza auditorías de responsabilidad social corporativa (RSC) a los proveedores de tecnologías de comunicaciones e información (TIC) en todo el mundo. NTT es el primer operador de telecomunicaciones que se incorpora a la asociación y contribuirá a la realización de una sociedad sostenible al crear y mantener una cadena de suministro segura.

Descripción general de JACJAC, fundada en 2010, comprende actualmente 23 empresas de telecomunicaciones, incluida NTT2. Desde su creación, los miembros de JAC han llevado a cabo más de 724 auditorías de responsabilidad social corporativa (RSC) en 41 países. Los operadores de telecomunicaciones que promueven las auditorías cooperativas tienen un historial de mejorar los estándares de RSC en toda la cadena de suministro.

Participación de NTTEn febrero de 2022, NTT anunció las pautas de sostenibilidad en la cadena de suministro del Grupo NTT3. La empresa ha estado incentivando el compromiso con los proveedores para crear y mantener cadenas de suministro seguras. NTT, como primer operador asiático de telecomunicaciones en incorporarse a JAC, podrá intercambiar inteligencia sobre las condiciones y los desafíos de cada empresa en la cadena de suministro y las mejores prácticas de RSC con las otras empresas que integran JAC, y de esa forma podrá promover la diligencia debida del proveedor a nivel global.

Junto con nuestros proveedores, el Grupo NTT seguirá contribuyendo a la realización de una sociedad sostenible al crear y mantener una cadena de suministro segura.

-0- *T 1Acerca de JAC: https://jac-initiative.com/223 miembros operadores de telecomunicaciones (en orden alfabético): AIRTEL AFRICA, ATT, BT, BOUYGUES, DT, ELISA, KPN, MTN, MTS, NTT, ORANGE, PROXIMUS, SPARK, SWISSCOM, T MOBILE Países Bajos, TELEFONICA, TELENOR, TELIA, TDC, TELSTRA, TIM, VERIZON, VODAFONE.3Los proveedores pueden obtener más información sobre las actividades de compra de NTT a través del siguiente enlace:https://group.ntt/en/procurement/supplier/index.html*T

Contacto con los medios de comunicación NTT Corporation Oficina de RR. PP. ntt-pr@ntt.com

