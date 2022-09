Comunicado de prensa de Business Wire: NTT Corporation

NTT Corporation (NTT, oficina central: Chiyoda-ku Tokio; presidente y director ejecutivo: Akira Shimada) desarrolló un dispositivo óptico y de circuito de procesamiento de señales consistente digital que logra la mayor capacidad del mundo de 1,2 Tbit/s por longitud de onda para la transmisión óptica, lo cual es 1,5 veces más rápido que antes. Con este desarrollo, NTT aborda el desafío de lograr una tecnología de transmisión óptica avanzada que pueda expandir económica y significativamente la capacidad de los sistemas existentes y al mismo tiempo reducir el consumo de energía de los dispositivos de comunicación.

La tecnología también logró la velocidad de modulación de señales ópticas más alta del mundo de 140 Giga baudios y permite duplicar la distancia de transmisión óptica de registro del mundo de 800 Gbit/s. Como resultado, la capacidad de los sistemas de transmisión óptica aumentará 12 veces y el consumo de energía por bit se reducirá al 10% del sistema comercial ampliamente utilizado. Las mejoras en el rendimiento y el consumo de energía de los sistemas de transmisión óptica deberían contribuir a la Red fotónica fundamental para el concepto de IOWN1.

Nuestro circuito de procesamiento de señales consistente digital combina una modulación codificada moderna con un rendimiento de transmisión que se aproxima al límite teórico y una corrección de errores de avance recientemente desarrollada que puede corregir errores de bit en grandes cantidades de datos con un consumo de energía bajo. Esto tiene como resultado una modulación codificada flexible que maximiza el potencial de los dispositivos ópticos de alta velocidad. Además, al utilizar un algoritmo eficiente en cuanto a energía para equilibrar la distorsión en el canal de transmisión de fibra óptica y los procesos CMOS avanzados, hemos logrado un procesamiento de señales digitales de 1,2 Tbit/s por longitud de onda con un consumo de energía bajo.

El transceptor consiste en un moderno circuito de procesamiento de señales consistente digital y un dispositivo óptico de clase de 140 Giga baudios con el ancho de banda de respuesta optoelectrónica de la clase más grande del mundo. En nuestro enfoque, al aumentar la velocidad de modulación de 100 Giga baudios a 140 Giga baudios, se puede lograr una mayor resistencia a la distorsión de ondas y al ruido del amplificador óptico causados por la transmisión. Como resultado, se puede extender la distancia de transmisión de registro anterior de 800 Gbit/s a más del doble de la de los dispositivos de 100 Giga baudios.

Para el desarrollo de IOWN, NTT pretende crear una red innovadora con una gran capacidad, baja latencia, flexibilidad y bajo consumo de energía al seguir expandiendo y desarrollando una tecnología fotónica de extremo a extremo. Fomentaremos la creación de redes económicas, de gran capacidad y bajo consumo energético al aprovechar los sistemas de transmisión óptica avanzados basados en la tecnología innovadora. También pretendemos colaborar con socios internacionales y nacionales para que nuestros desarrollos puedan ser valiosos y beneficiosos para las comunidades de todo el mundo. Puede acceder al informe completo sobre este desarrollo aquí.

1 IOWN: https://group.ntt/jp/newsrelease/2019/05/09/190509b.html (Japonés)

