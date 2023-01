Comunicado de prensa de Business Wire: NTT Communications Corporation

Toyota Tsusho Corporation ("Toyota Tsusho"), Internet Initiative Japan Inc. ("IIJ"), NEC Corporation ("NEC"), y NTT Communications Corporation ("NTT Com") anuncian la firma de un contrato con Uzbektelecom, operador estatal de telecomunicaciones de Uzbekistán, para un proyecto de desarrollo de infraestructuras de telecomunicaciones ("el Proyecto") destinado a suministrar centros de datos e infraestructuras de telecomunicaciones para un sistema avanzado de comunicación de datos ("el Sistema").

Está previsto que el Sistema comience a instalarse en 2023 y que el inicio de sus operaciones, que se hará de forma secuencial, mejore significativamente el entorno de comunicaciones de Uzbekistán.

1. Antecedentes

Para responder al rápido crecimiento de la demanda de comunicación de datos impulsada por la digitalización de las distintas industrias, Uzbekistán está ampliando su infraestructura de telecomunicaciones con el fin de mejorar la calidad de las comunicaciones y cerrar la brecha digital entre las zonas urbanas y rurales. Con estos antecedentes, el gobierno de Uzbekistán ha tomado la decisión de acelerar la transformación digital (DX) e introducir las últimas tecnologías de la información para su estrategia de digitalización, denominada "Digital Uzbekistan 2030".

2. Resumen

Para el Proyecto, lanzado en el contexto de "Digital Uzbekistan 2030", las cuatro empresas suministrarán los equipos y servicios de telecomunicaciones necesarios para los centros de datos de Uzbektelecom en tres grandes ciudades (Tashkent, Bukhara y Kokand), la expansión de las redes de transporte y datos de telecomunicaciones, así como la red internacional de comunicación de datos. Con todo ello se espera aumentar de forma significativa la velocidad, capacidad y calidad de la infraestructura de telecomunicaciones y contribuir a impulsar la DX en Uzbekistán, lo que facilitará la transición del país a una economía digital en el futuro.

El Proyecto está financiado por el Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Nippon Export and Investment Insurance (NEXI), y el MUFG Bank, Ltd.

3. Perspectiva

A través del Proyecto, las cuatro empresas contribuirán a hacer realidad una sociedad en la que todo resulte más cómodo y confortable, así como al desarrollo sostenible de las industrias de Uzbekistán y otros países de Asia Central.

[Funciones de las empresas participantes]

-- Toyota Tsusho Como contratista principal del Proyecto, Toyota Tsusho actuará como coordinador general y garantizará el desarrollo satisfactorio del Proyecto.

-- IIJ En los proyectos de construcción de centros de almacenamiento y procesamiento de datos (centros de datos), IIJ aportará su contribución al desarrollo de infraestructuras digitales sostenibles en Uzbekistán mediante el suministro de sus módulos informáticos en contenedores "co-IZmo/I", de alta calidad y eficiencia energética, la construcción de la plataforma en la nube y la formación del personal operativo de los centros de datos de Uzbektelecom.

-- NEC Durante el proyecto de ampliación de la red de transporte de telecomunicaciones y de la red de datos de Uzbektelecom, NEC intervendrá en el funcionamiento de la infraestructura nacional de telecomunicaciones proporcionando equipos de comunicaciones de multiplexación por longitud de onda óptica y formación para el personal operativo de Uzbektelecom, aprovechando su larga experiencia en el apoyo a la infraestructura de telecomunicaciones de Uzbekistán.

-- NTT Com En el proyecto de expansión de la red internacional de comunicación de datos, NTT Com ayudará a materializar la DX en Uzbekistán mediante la expansión de la red internacional de comunicación de datos del país, suministrando equipos para la red de comunicación a gran escala y formación para el personal operativo de Uzbektelecom.

-0- *T [Información general sobre Toyota Tsusho] Nombre de la empresa Toyota Tsusho Corporation Ubicación Nagoya City, Aichi Prefecture Fundación 1 de julio de 1948 Capital 64 936 millones de yenes Representante Presidente y director ejecutivo Ichiro Kashitani Descripción del negocio Comercio nacional e internacional de mercancías, exportación e importación de mercancías, empresas de construcción, agentes de seguros, entre otros. Sitio web https://www.toyota-tsusho.com/english/*T

-0- *T [Información general sobre IIJ] Nombre de la empresa Internet Initiative Japan Inc. Ubicación Chiyoda-ku, Tokio Fundación 3 de diciembre de 1992 Capital 23 023 millones de yenes Representante Presidente, codirector ejecutivo y director de operaciones Eijiro Katsu Descripción del negocio Prestación de servicios de conectividad a Internet y WAN, servicios relacionados con redes, construcción, explotación y mantenimiento de sistemas de redes, desarrollo y venta de equipos de telecomunicaciones. Sitio web https://www.iij.ad.jp/en/*T

-0- *T [Información general sobre NEC] Nombre de la empresa NEC Corporation Ubicación Minato-ku, Tokio Fundación 17 de julio de 1899 Capital 427 800 millones de yenes Representante Presidente y director ejecutivo (director representante) Takayuki Morita Descripción del negocio Suministro de soluciones TIC en las áreas de negocio de soluciones públicas, negocio de infraestructuras públicas, negocio empresarial, negocio de servicios de red y negocio global. Sitio web https://www.nec.com/*T

-0- *T [Información general sobre NTT Com] Nombre de la empresa NTT Communications Corporation Ubicación Chiyoda-ku, Tokio Fundación 1999 Capital 230 900 millones de yenes Representante Presidente y director ejecutivo (miembro representante del Consejo de la empresa) Toru Maruoka Descripción del negocio Telecomunicaciones de larga distancia en Japón, telecomunicaciones internacionales, negocio de soluciones, servicios y soluciones TIC y negocios relacionados. Sitio web https://www.ntt.com/en/index.html*T

