Comunicado de prensa de Business Wire: NTT Communications Corporation

NTT Communications Corporation (NTT Com), la empresa dedicada a las soluciones TIC y las comunicaciones internacionales del grupo NTT, ha anunciado el lanzamiento inmediato de su renovado kit de desarrollo de software (SDK) SkyWay. El nuevo SDK de SkyWay facilita más que nunca la implementación de comunicaciones de voz, video y datos en tiempo real para aplicaciones y sitios web.

Los interesados en planificar o desarrollar servicios de comunicación en línea pueden inscribirse para participar en un seminario web gratuito presencial (50 personas) o por Internet (100 personas) y conocer el renovado SDK de SkyWay en la sede central de NTT Communications en Tokio a partir de las 15:00 (hora estándar de Japón) del 23 de febrero.

SkyWay, fácil de usar y con el respaldo de una amplia documentación, no requiere competencias técnicas especiales ni conocimientos sobre comunicación de voz/video ni sobre construcción de servidores, y puede utilizarse para una amplia gama de aplicaciones, como clases en línea, IoT y robots. Hasta la fecha, SkyWay se ha desplegado en el desarrollo de más de 20 000 servicios.

SkyWay puede utilizarse para diversos formatos de llamada, como voz y video, llamadas individuales y en grupo, y comunicación por video compartiendo pantallas. También es un SDK multiplataforma para desarrollar servicios de comunicación adaptados a sectores y categorías empresariales específicos. Con SkyWay se garantiza una comunicación en tiempo real de alta calidad, como demuestra su tasa de tiempo de actividad del servicio del 99,96 % en el ejercicio fiscal 2021. También permite realizar llamadas al extranjero de alta calidad mediante la instalación de servidores que retransmiten las comunicaciones a y desde Asia, Norteamérica y Europa.1 Además, SkyWay puede utilizarse de forma gratuita para la verificación y el desarrollo de servicios hasta que el servicio a los usuarios se ponga realmente en marcha. Por otra parte, las tarifas se ajustan a la escala del servicio y la facturación se aplica en un régimen de pago por uso.

Como consecuencia de la pandemia de COVID-19, la comunicación en línea se ha diversificado rápidamente y ahora es habitual que incluya eventos en los que participan decenas de personas, así como robots de comunicación. Ante esta situación, NTT Com decidió actualizar la arquitectura de SkyWay y lanzarlo como un nuevo servicio con funciones mejoradas para aumentar su versatilidad, entre ellas:

-- Más llamadas simultáneas (ampliado de 20 a un máximo de 100).

-- Reducción de la carga del terminal en función del entorno del usuario final (simulcasting2 y API para la transmisión/recepción flexible de medios, como solo video/audio específicos).

-- Autenticación y autorización para controlar la transmisión de video/audio a cada usuario final.

Estos son dos ejemplos de la funcionalidad ampliada de SkyWay:

1. Oficina virtual Con SkyWay se puede crear un sistema para una presentación en toda la oficina de hasta 100 personas, con emisión simultánea que permite recibir audio/video debidamente ajustado a cada usuario, como video de baja resolución para reducir la carga del sistema y de la batería en dispositivos móviles o terminales con baja potencia de procesamiento. También se puede controlar la participación en conferencias privadas.

2. Apoyo al trabajo a distancia Con SkyWay también se puede crear un sistema que permita a un supervisor dar instrucciones a distancia a varias personas en un lugar de trabajo, recurriendo al video para instrucciones detalladas y únicamente al audio si son suficientes unas simples instrucciones verbales. El uso selectivo de video y/o audio permite que el sistema llegue a muchas personas con una carga mínima.

Las solicitudes de servicio empezarán a aceptarse a partir del 31 de enero. Para más información, visite el sitio web o póngase en contacto con un representante de ventas de NTT Com. Para conocer las tarifas del servicio, consulte aquí. (Una parte solo en japonés)

De cara al futuro, NTT Com tiene previsto seguir mejorando SkyWay y ampliar la escala de las llamadas de voz y video, mejorar las comunicaciones de datos para la sincronización de más personas y dar soporte a plataformas de juego para la transmisión en directo y el metaverso. Además, se mejorarán las experiencias de las llamadas de voz y vídeo. Del mismo modo, las nuevas funciones de SkyWay para medir la calidad y analizar los problemas mejorarán cada vez más el video y la voz en diversos entornos. En el futuro, NTT Com seguirá desarrollando el negocio relacionado con SkyWay para apoyar la evolución de la comunicación en tiempo real y su fácil implementación por parte de personas sin experiencia en un mundo en el que la gente se comunica realmente a través del poder de la tecnología digital.

Para más información sobre SkyWay, visite este enlace.

1 Tecnología que permite a un terminal seleccionar el dispositivo de relé más adecuado para minimizar el retardo entre terminales (patente concedida n.º 6254620). 2 Tecnología para transmitir el mismo video a diferentes terminales utilizando diferentes velocidades de bits, como baja resolución a dispositivos móviles con capacidad de procesamiento y ancho de banda limitados y alta resolución a las PC.

Acerca de NTT CommunicationsNTT Communications resuelve las dificultades tecnológicas mundiales por medio de soluciones de infraestructura de TI gestionadas que ayudan a las empresas a superar la complejidad y los riesgos de sus entornos de TI. Estas soluciones tienen el respaldo de nuestra infraestructura mundial, que incluye redes públicas y privadas de primer nivel, líderes en el sector, que llegan a más de 190 países/regiones, y más de 500 000 m2 de las instalaciones de centros de datos más avanzadas del mundo. Como proveedor principal de los servicios y soluciones empresariales del grupo DOCOMO, creamos valor al prestar apoyo a escala mundial en la reestructuración de la industria y la sociedad, los nuevos estilos de trabajo y la transformación digital de las comunidades. Junto con NTT Ltd., NTT Data y NTT DOCOMO, formamos el Grupo NTT. www.ntt.com | Twitter@NTT Com | Facebook@NTT Com

Para más información Oficina de promoción de SkyWay División Servicios de Plataforma NTT Communications Corporation Correo electrónico: skyway@ntt.com

