Comunicado de prensa de Business Wire: NuriFlex Holdings Inc.

NuriFlex Holdings Inc. (www.nuri.ca, "NuriFlex") anunció que ha completado con éxito la segunda ronda de ventas de toquen, mientras sostiene sus esfuerzos destinados a desarrollar una gran comunidad de miembros activos. A la fecha, cerca de 100 000 personas se han unido a la comunidad.

Tras completar con éxito la segunda ronda de ventas y un fuerte apoyo de los miembros de la comunidad, NuriFlex se complace en anunciar la "Competencia Mundial de Video NuriTopia", que, según se espera, se realizará hasta fines de abril de 2023 y estará abierta a todas las personas registradas en NuriTopia. Cada competidor podrá participar en cinco competencias diferentes, incluyendo las categorías de mejor bailarín o bailarina, mejor cantante y otras. Se realizarán varias rondas de votación para determinar los tres finalistas principales. Los miembros de la comunidad y el equipo elegirán a los ganadores por votación. Los ganadores de cada temática recibirán:

-- 1er premio: USD10 000 en $NBLU,

-- 2do premio: USD5000 en $NBLU,

-- 3er premio: USD3000 en $NBLU,

Si desea obtener más información sobre cómo participar en la Competencia Mundial de Video NuriTopia, visite www.nuritopia.io.

Acerca de NuriFlex Holdings Inc.

Con sede en Vancouver, BC, Canadá, NuriFlex Holdings Inc. (www.nuri.ca) es la empresa matriz del Grupo NuriFlex, que comprende NuriFlex Inc. (Estados Unidos) (www.nuriflex.com), NuriFlex Co., Ltd. (Corea) (www.nuriflex.co.kr), NuriVoice Co., Ltd. (Corea) (www.nurivoice.com), NuriVista Co., Ltd. (Corea) (www.nurivista.com), NuriBill Co., Ltd. (Corea) (www.nuribill.com), MediHub Co., Ltd. (Corea) (www.medihub.kr) y muchas más. Grupo NuriFlex ofrece diversas soluciones, como por ejemplo, la plataforma de metaverso, pagos digitales, la plataforma de AMI y energía, la plataforma de VoIP y comunicación y la plataforma de consultoría médica.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221228005098/es/

Contacto

NuriFlex Holdings Inc.info@nuri.ca www.nuri.ca

