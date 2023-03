Comunicado de prensa de Business Wire: O-RAN ALLIANCE e.V.

Memorando de entendimiento entre O-RAN ALLIANCE y OpenAirInterface Software Alliance (OAI)

En un Memorando de entendimiento (Memorandum of Understanding, MOU) firmado de manera reciente, la OAI y O-RAN ALLIANCE acordaron cooperar en temas de red de acceso de radio abiertas, desarrollo de software de código abierto y 5G, así como también plataformas de próxima generación para demostrar la tecnología de O-RAN. Ambas organizaciones alentarán el intercambio de información en áreas de interés recíproco y es posible que lleven a cabo reuniones conjuntas y talleres.

"Me complace ver la cooperación excelente entre O-RAN y OAI", expresó Alex Jinsung Choi, presidente de la Junta Directiva de O-RAN ALLIANCE y vicepresidente sénior de Tecnología de Grupo de Deutsche Telekom. "El MoU reforzará nuestra cooperación en el desarrollo de software de código abierto para la RAN. Permitirá una cooperación más enfocada entre ambas organizaciones y aumentará nuestro desarrollo de software".

"Estamos muy emocionados por la firma de este MoU", manifestó Raymond Knopp, presidente de la OpenAirInterface Software Alliance. "Este ha sido un objetivo de larga data para la OpenAirInterface Software Alliance. En primer lugar, el software OAI sigue la arquitectura de O-RAN y allana el camino para presentar las tecnologías inalámbricas celulares de próxima generación. En segundo lugar, las dos organizaciones son muy complementarias en sus propuestas de valor. Esperamos aprovechar esta colaboración en el futuro".

Dos nuevos Centros de Integración y Pruebas Abiertas (Open Testing and Integration Centres, OTIC) aprobados en Asia y el Pacífico

O-RAN ALLIANCE anuncia que los OTIC de Asia y del Pacífico por ritt7layersy OTIC de Asia y Pacífico en Singapurhan unido la comunidad de los Centros de Integración y Pruebas Abiertas. Con esta adición, ahora hay 11 OTIC aprobados en toda Europa, el Continente Americano y Asia.

Los OTIC son laboratorios calificados, abiertos e independientes aprobados por la O-RAN ALLIANCE que concede premios en el Programa de Certificación y Entrega de Insignias de O-RAN.

Para obtener más información sobre las pruebas y el trabajo de integración de los OTIC y de O-RAN ALLIANCE, visite nuestro sitio web.

O-RAN Release 3 implementa funciones con 58 documentos técnicos nuevos o actualizados

O-RAN Release 003 incluye mejoras al RAN Slicing y las funciones SMO. También presenta nuevas funciones:

-- Requisitos de seguridad y contramedidas para las interfaces y aplicaciones de RAN Intelligent Controller (RIC), interfaces O-Cloud y O2.

-- Informes técnicos de seguridad con resultados de análisis de riesgos y amenazas para la gestión del ciclo de vida de la aplicación, gestión de registro, gestión y orquestación de servicios, O-RU compartido.

-- Optimización MIMO masivo habilitado para RIC para el método de formación de haces de transmisión sin GoB (Grid of Beams).

-- Casos de uso de RAN Analytics Information Exposure (RAIE) y mejoramientos de arquitectura de RIC para extender capacidades de optimización de RAN-aware para servicios y aplicaciones externas.

O-RAN Release 003 también incluye 10 títulos de nuevas especificaciones:

-- Informe técnico sobre casos de uso de ahorro de energía de la red

-- Informe técnico de arquitectura de SMO disociada

-- Protocolos de aplicación para servicios R1

-- Especificación de interfaz O1 para Near-RT RIC

-- Especificación de API Near-RT RIC

-- Especificación de requisitos y diseño de referencia para Enterprise Microcell

-- Estudio sobre seguridad para gestión del ciclo de vida de la aplicación

-- Estudio sobre gestión de registro de seguridad

-- Estudio sobre seguridad para la gestión y orquestación de servicios (Service Management and Orchestration, SMO)

-- Estudio sobre seguridad para O-RU compartido

Para obtener más datos sobre las especificaciones O-RAN de reciente lanzamiento, por favor lea nuestro anuncio en la web. Todas las especificaciones O-RAN están disponibles para descargar en nuestro sitio web.

O-RAN Global PlugFest Spring 2023 empezará en laboratorios en Asia, Europa y América del Norte

El primero de los dos O-RAN Global PlugFests planificados para 2023 serán llevados a cabo en:

-- Corea del Sur organizado por KT

-- Taiwán organizado por Auray Technology

-- Europa organizado por Deutsche Telekom, EANTC, EURECOM, Orange, Telefónica y Vodafone

-- EE. UU. organizado por el Laboratorio de Interoperabilidad de la Universidad de Nueva Hampshire

Más de 55 empresas han indicado su plan de participar.

Las actividades planificadas incluyen interoperabilidad y pruebas integrales, validación y demostración de casos de uso de Radio Intelligent Controller (RIC), así como también transporte X-haul, O-Cloud, QoS y pruebas de seguridad.

Reuniones presenciales impulsarán el progreso de los grupos técnicos de O-RAN

Con la flexibilización de las restricciones de la pandemia, la O-RAN ALLIANCE retomó las reuniones presenciales de sus grupos técnicos, acelerando ampliamente el progreso en el desarrollo de especificaciones. Las últimas reuniones presenciales se llevaron a cabo en febrero de 2023 en Praga con más de 430 delegados de 115 empresas e instituciones de todo el mundo. Los planes de O-RAN es llevar a cabo dos reuniones presenciales más en 2023, una en junio y otra en octubre.

Acerca de O-RAN ALLIANCE

O-RAN ALLIANCE es una comunidad mundial de más de 300 operadores de telefonía móvil, proveedores e instituciones académicas y de investigación que operan en el sector de las redes de acceso radioeléctrico (RAN). Como la RAN es una parte esencial de cualquier red móvil, la misión de la O-RAN ALLIANCE es reestructurar el sector hacia las redes móviles más inteligentes, abiertas, virtualizadas y totalmente interoperables. Las nuevas especificaciones de O-RAN permiten un ecosistema de proveedores RAN más competitivo y vibrante con una innovación más rápida para mejorar la experiencia del usuario. Las redes móviles compatibles con la O-RAN a su vez mejoran la eficacia de las implementaciones de la RAN y el funcionamiento de los operadores móviles. Para lograr esto, la O-RAN ALLIANCE publica nuevas especificaciones de la RAN, lanza software abierto para la RAN y apoya a sus miembros en la integración y prueba de sus implementaciones. Para obtener más información, visite www.o-ran.org.

