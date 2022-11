Comunicado de prensa de Business Wire: OAG

OAG, la plataforma de datos líder en el mundo para la industria turística mundial, se ha asociado con los Premios al turismo de Colombia CO 2022 de ProColombia para seleccionar a los ganadores de su categoría Esfuerzo por conectarnos. Esta categoría reconoce la enorme labor que hacen las aerolíneas y los aeropuertos para llegar a nuevos destinos y sostener la red de rutas internacionales hacia y desde Colombia. Estas ideas se toman de la versátil plataforma de datos de OAG.

Las organizaciones ganadoras que demuestran su ingenio y sus aspiraciones innovadoras para garantizar que el turismo en Colombia siga prosperando a pesar de los continuos desafíos de la industria se dieron a conocer hoy en el Museo Nacional de Colombia en Bogotá. Los ganadores de la categoría Esfuerzo por conectarnos son:

Aeropuertos:

Aeropuerto de Bogotá (BOG)

Aerolíneas:

Viva Air

Con la plataforma de OAG, los premios al turismo Colombia CO analizaron los datos exhaustivos y más importantes de OAG para determinar cuáles son las aerolíneas más exitosas en la recuperación de capacidad internacional entre noviembre de 2019 y noviembre de 2022 y los aeropuertos más exitosos en cuanto a recepción de servicios internacionales durante el mismo período.

"Las aerolíneas y los aeropuertos están operando en un mercado cada vez más impredecible", subrayó Silvia Cruz-Swanigan, directora de Cuentas estratégicas de OAG. "Nuestra participación en los Premios al turismo Colombia CO demuestra que nuestros datos son inigualables a la hora de permitir que todo el ecosistema de la industria de los viajes pueda manejar la volatilidad y tomar mejores decisiones de negocio".

Los Premios al turismo Colombia CO reconocen a las personas, empresas e instituciones del sector que están inspirando y transformando la forma de hacer turismo en Colombia.

"Estamos asistiendo a un momento histórico para el turismo en Colombia. Más allá de las cifras, que son muy positivas, asistimos a la transformación de un sector que está en proceso de asumir la sostenibilidad y la innovación como atributos transversales, para consolidar una oferta turística de envergadura mundial, que posiciona a nuestro país como una potencia mundial de vida y un destino de paz total", aseguró Carmen Caballero, presidente de ProColombia.

