Comunicado de prensa de Business Wire: OPEX Corporation

OPEX Corporation, proveedor mundial de soluciones innovadoras de automatización de almacenes, documentos y correo, anunció hoy que ha presentado demandas por infracción de patentes en la Comisión de Comercio Internacional (CCI) de Estados Unidos y en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Pensilvania contra HC Robotics (también conocida como Huicang Information Technology Co., Ltd.) de la ciudad de Hangzhou, China, China ("HC Robotics") e Invata, LLC (d/b/a Invata Intralogistics) de Conshohocken, Pensilvania ("Invata") por haber fabricado, utilizado, puesto a la venta, vendido y/o importado muros de carga automatizados y sistemas de almacenamiento y recuperación automatizados, vehículos asociados, software de control asociado y sus componentes, los cuales infringen sus derechos de patente.

Esta es la segunda serie de demandas por infracción de patentes presentadas por OPEX contra estas partes.

HC Robotics e Invata ya han acordado dejar de vender un sistema de clasificación automatizado de primera generación ("Omnisort") en Estados Unidos, dadas las demandas iniciales de OPEX. Esos mismos procedimientos de infracción están en curso con respecto a la segunda generación del sistema de clasificación de HC Robotics.

El segundo conjunto de demandas de OPEX contra HC Robotics e Invata se dirige a la importación y venta del sistema de segunda generación, los cuales infringen los derecho de OPEX, establecidos en patentes más recientes.

OPEX ofrece soluciones dinámicas de cumplimiento de comercio electrónico que utilizan robots de almacén escalables para proporcionar velocidad y precisión, y agilizar la cadena de suministro desde el almacenamiento de inventario y la recogida hasta la clasificación y el envío. Además, OPEX suministra tecnología de microcumplimiento que optimiza el espacio y ayuda a ejecutar una entrega impecable en la última milla, y ofrece soluciones de logística inversa que mejoran las devoluciones, las operaciones de intercambio y los ingresos con la máxima velocidad y la reducción de la mano de obra.

En la demanda ante la CCI, OPEX afirma que HC Robotics e Invata infringen dos patentes de OPEX dirigidas a los productos Sure Sort® y Perfect Pick® de OPEX y sus vehículos iBOT® asociados. Respecto de estas demandas, James Liebler, Vicepresidente de Asuntos Corporativos y Legales de OPEX Corporation, afirmó: "OPEX ha estado y sigue estando comprometida con la introducción de sistemas innovadores de automatización de almacenes en el mercado. Respetamos la propiedad intelectual de los demás y esperamos que los demás también respeten la nuestra. Defenderemos enérgicamente nuestra propiedad intelectual y emprenderemos acciones legales cuando sea necesario para corregir las conductas infractoras".

Acerca de OPEX

OPEX Corporation ofrece soluciones de automatización de la próxima generación, que abarcan soluciones de automatización de almacenes, documentos y correo, a clientes de todo el mundo. Con sede en Moorestown, Nueva Jersey e instalaciones en Pennsauken, Nueva Jersey, Plano, Texas (metro de Dallas), Francia, Alemania, Suiza y el Reino Unido, OPEX tiene más de 1.600 empleados comprometidos que se dedican a reimaginar y entregar soluciones tecnológicas innovadoras, escalables y únicas para resolver los desafíos empresariales de la actualidad.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220912005719/es/

Contacto

Colleen Ciak cciak@opex.com 856-727-1100

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.