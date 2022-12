Comunicado de prensa de Business Wire: Organon & Co.

Organon (NYSE: OGN), compañía global de salud femenina, anunció hoy que Kirke Weaver fue nombrado Consejero General y Secretario Corporativo, y continuará como miembro del equipo de liderazgo ejecutivo de Organon, a partir del 1º de enero de 2023. Weaver fue nombrado director interino de la Oficina del Asesor Jurídico General y Secretario Corporativo en julio de 2022.

Weaver aporta al cargo casi 20 años de experiencia en la industria farmacéutica, en los que ha proporcionado con éxito asesoramiento jurídico y empresarial en un entorno sanitario polifacético y cambiante. Antes de desempeñar el cargo de Consejero General y Secretario Corporativo interino, Weaver ocupó el cargo de Vicepresidente Senior, Comercial, Regulatorio, Valores, Empleo y Vicesecretario Corporativo en Organon. Como miembro ejecutivo del equipo de liderazgo legal, fue fundamental para lanzar Organon como una empresa independiente en junio de 2021.

"Desde que fue nombrado jefe interino de la Oficina del Asesor General, Kirke aportó una experiencia profunda e invaluable para guiar a Organon, a medida que continuamos nuestro viaje para convertirnos en líder en salud femenina", dijo Kevin Ali, CEO. "Aporta excelencia a la función, pero también ejemplifica nuestros valores garantizando, por encima de todo, el compromiso de nuestra empresa de operar con ética e integridad".

Antes de incorporarse a Organon, Weaver fue un valioso miembro del equipo jurídico de Merck, conocida como MSD fuera de Estados Unidos y Canadá, y más recientemente ocupó el cargo de Vicepresidente de la Oficina del Asesor Jurídico General. Se incorporó a Merck en 2003 y ocupó puestos de creciente responsabilidad. Es licenciado por el College of William & Mary y Doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de Yale.

"Me entusiasma seguir dirigiendo la Oficina del Asesor Jurídico General de Organon mientras construimos una empresa que sirva a un propósito importante en la salud de la mujer", dijo Kirke Weaver. "Espero seguir aportando mis habilidades para ayudar a resolver problemas críticos que afectan a las mujeres y, en última instancia, a la sociedad en general".

Acerca de Organon

Organon es una empresa global de atención sanitaria centrada en mejorar la salud de la mujer a lo largo de toda su vida. Organon cuenta con una cartera de más de 60 medicamentos y productos en diversas áreas terapéuticas. Liderada por la cartera de salud de la mujer, junto con un negocio de biosimilares en expansión y una franquicia estable de medicamentos establecidos, los productos de Organon producen fuertes flujos de caja que apoyarán las inversiones en innovación y futuras oportunidades de crecimiento en la salud de la mujer. Además, Organon está buscando oportunidades para colaborar con innovadores biofarmacéuticos que buscan comercializar sus productos aprovechando su escala y presencia en mercados internacionales de rápido crecimiento.

Organon tiene presencia mundial con una escala y un alcance geográfico significativos, capacidades comerciales de primera clase y aproximadamente 10.000 empleados con sede en Jersey City, Nueva Jersey.

Para más información, visite www.organon.com y conéctese con nosotros en LinkedIn e Instagram.

