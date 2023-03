Comunicado de prensa de Business Wire: Organon & Co.

Organon (NYSE: OGN), una empresa global de atención médica centrada en mejorar la salud de las mujeres, ha anunciado hoy el lanzamiento de una nueva iniciativa global, "Su plan es su poder" (en inglés, Her Plan is Her Power), para acelerar el progreso hacia la solución de la crisis de salud pública que suponen los embarazos no planificados. Se calcula que, cada año, cerca del 50 % de los embarazos (aproximadamente 121 millones) en todo el mundo no son planificados, lo que conlleva riesgos para la salud y reduce las oportunidades educativas y laborales para la madre y el hijo, unos problemas que pueden afectar a varias generaciones.

