Comunicado de prensa de Business Wire: Organon & Co.

Organon (NYSE: OGN), una empresa internacional dedicada a la salud de la mujer, y Cirqle Biomedical anuncian que acaban de firmar un acuerdo de colaboración en materia de investigación y de licencia exclusiva para un nuevo candidato a anticonceptivo no hormonal "a la carta" en fase de investigación.

Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220728005149/es/

"Como líder en anticoncepción, estamos convencidos de la importancia de presentar a las mujeres nuevas opciones, especialmente en el ámbito de los anticonceptivos no hormonales, una categoría preferida por muchas personas con pocas opciones disponibles", declaró la Dra. Sandra Milligan, directora de Investigación y Desarrollo de Organon. "Organon se compromete a impulsar la innovación en todo el ámbito de la salud de la mujer y a colaborar con empresas como Cirqle Biomedical para apoyar los adelantos científicos y aportar nuevas soluciones que aborden las necesidades no cubiertas de las mujeres".

Unos alentadores estudios preclínicos sugieren que Cirqle ha descubierto un método que tiene el potencial de crear una barrera temporal que impide el transporte de espermatozoides mediante el refuerzo tópico de la barrera existente del moco cervical.

"Con esta colaboración tenemos una importante oportunidad de avanzar en nuestra investigación preclínica que explora el potencial de este activo, el primero de su clase", señaló Frederik Petursson Madsen, director ejecutivo de Cirqle Biomedical. "Estamos entusiasmados ante la perspectiva de colaborar con Organon y aprovechar su profunda experiencia en salud femenina y reproductiva para impulsar un cambio potencial para las mujeres que usan anticonceptivos en todo el mundo".

Según los términos del acuerdo, Cirqle se encargará de realizar los estudios preclínicos de acuerdo con el plan de investigación mutuamente acordado. Organon obtendrá los derechos mundiales exclusivos para desarrollar y comercializar el activo. Cirqle recibirá un pago inicial de 10 millones de dólares, posibles pagos por hitos de hasta 360 millones de dólares y cánones en función de las ventas netas.

Como se indicó en la teleconferencia del primer trimestre de Organon, con el fin de adecuarse a lo expresado por la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos, a partir de 2022 Organon ya no excluirá de sus resultados "no GAAP" los gastos por pagos iniciales y por hitos relacionados con colaboraciones y acuerdos de licencia, ni los cargos relacionados con activos preaprobados obtenidos en transacciones contabilizadas como adquisiciones de activos. Las directrices financieras de Organon no consideran una estimación de estos gastos relacionados con el desarrollo de negocios aún no ejecutados y, en consecuencia, el pago inicial de 10 millones de dólares no se incluyó en las directrices para todo el año 2022 que Organon presentó el 5 de mayo de 2022. Organon no tiene previsto actualizar sus previsiones entre trimestres basándose únicamente en estas partidas.

Acerca de Cirqle Biomedical

Cirqle Biomedical es una empresa de ciencias biológicas en fase preclínica cuyo objetivo es desarrollar un anticonceptivo no hormonal pionero que ayude a satisfacer la demanda de millones de mujeres, que necesitan un anticonceptivo eficaz con efectos secundarios mínimos. El enfoque de Cirqle Biomedical en materia de anticoncepción se basa en el estudio de las propiedades de barrera naturales del moco cervical. Cirqle Biomedical comenzó su andadura en 2019 en Copenhague (Dinamarca), con el respaldo del BioInnovation Institute (BII) y Rhia Ventures, una entidad especializada en inversiones de impacto con sede en San Francisco y dedicada a la salud reproductiva de las mujeres. La filosofía principal de Cirqle Biomedical consiste en aumentar la calidad de vida y la libertad de las mujeres de todo el mundo. Tenemos como objetivo resolver las necesidades médicas insatisfechas más importantes en el ámbito de la salud de la mujer. Para ello, desarrollamos innovaciones revolucionarias centradas en el usuario.

Acerca de Organon

Organon es una empresa internacional de productos sanitarios centrada en mejorar la salud de las mujeres a lo largo de toda su vida. La cartera de productos de Organon incluye más de 60 medicamentos y soluciones en diversas áreas terapéuticas. Gracias a su cartera de productos para la salud de la mujer, junto con un negocio de biosimilares en expansión y una franquicia estable de medicamentos consolidados, la empresa genera importantes flujos de caja que permitirán invertir en innovación y en futuras oportunidades de crecimiento en el ámbito de la salud de la mujer. Además, Organon persigue oportunidades de colaboración con empresas innovadoras del sector biofarmacéutico que buscan comercializar sus productos aprovechando su escala y presencia en mercados internacionales de rápido crecimiento.

Organon, cuya sede central se encuentra en Jersey City (Nueva Jersey), está presente en todo el mundo con una escala y un alcance geográfico significativos. Sus capacidades comerciales son de primer nivel y cuenta con aproximadamente 9300 empleados.

Para obtener más información, visite http://www.organon.com y conéctese con nosotros en LinkedIn e Instagram.

Declaraciones prospectivas

El presente comunicado de prensa incluye "declaraciones prospectivas" en el sentido de las disposiciones de puerto seguro de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de Estados Unidos de 1995, que incluyen, entre otras, declaraciones sobre la colaboración de Organon en materia de investigación y el acuerdo de licencia exclusiva con Cirqle Biomedical, el potencial del programa de Cirqle Biomedical para producir un anticonceptivo no hormonal a la carta que se convierta en el mejor de su clase, incluida la eficacia y la oportunidad de mercado para el activo en investigación de Cirqle Biomedical, y el objetivo de Organon de abordar las necesidades no cubiertas de las mujeres. Estas declaraciones prospectivas pueden identificarse con términos como "espera", "pretende", "anticipa", "planea", "cree", "busca", "estima", "hará" o expresiones de significado similar. Dichas declaraciones se basan en las creencias y expectativas actuales de la dirección de la empresa y están sujetas a importantes riesgos e incertidumbres. En caso de que las suposiciones subyacentes resulten inexactas o se materialicen los riesgos o incertidumbres, los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los expuestos en las declaraciones prospectivas.

Los riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, las condiciones generales del sector y la competencia; los factores económicos generales, incluidas las fluctuaciones de los tipos de interés y de los tipos de cambio; el impacto de la actual pandemia de COVID-19 y la aparición de variantes; el impacto de la regulación de la industria farmacéutica y de la legislación sanitaria en Estados Unidos y a nivel internacional; las tendencias mundiales hacia el control de los gastos sanitarios; los avances tecnológicos; los nuevos productos y las patentes obtenidas por la competencia; los retos inherentes al desarrollo de nuevos productos, incluida la obtención de la aprobación reglamentaria; la capacidad de Organon para hacer previsiones precisas sobre sus futuros resultados financieros y su rendimiento; las dificultades o los retrasos en la fabricación; la inestabilidad financiera de las economías internacionales y el riesgo soberano; las dificultades para desarrollar y mantener relaciones con las contrapartes comerciales; la dependencia de la eficacia de las patentes de Organon y otras protecciones para los productos innovadores; y la exposición a litigios, incluidos los de patentes, y/o a las acciones de carácter reglamentario.

Organon no asume ninguna obligación de actualizar públicamente las declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, de acontecimientos futuros o de otro tipo. Los factores adicionales que podrían hacer que los resultados difieran sustancialmente de los descritos en las declaraciones prospectivas se pueden encontrar en los documentos presentados por Organon ante la Comisión de Valores y Bolsa ("SEC"), incluido el Informe Anual de Organon en el Formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2021 y las presentaciones posteriores ante la SEC, disponibles en el sitio web de la SEC (www.sec.gov).

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

https://www.businesswire.com/news/home/20220728005149/es/

Contacto

Contactos de Organon con la prensa:

Karissa Peer (614) 314-8094

Kate Vossen (732) 675-8448

Contactos de Organon con los inversores:

Jennifer Halchak (201) 275-2711

Edward Barger (267) 614-4669

Contactos de Cirqle con la prensa:

Onor Wilkinson ow@cirqle.bio

Contactos de Cirqle con los inversores:

Frederik Petursson Madsen fm@cirqle.bio

