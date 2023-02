Comunicado de prensa de Business Wire: Parse Biosciences

(REUNIÓN GENERAL DE AGBT) -Parse Biosciences, proveedor líder de soluciones de secuenciación de células individuales accesible y ampliable, anunció hoy la disponibilidad de las soluciones Evercode? TCR y Gene Capture. Estas nuevas soluciones ampliarán la cartera de Parse Biosciences para abordar aplicaciones de mayor escala y análisis de perfil inmunológico.

Evercode TCR ofrece a los investigadores la capacidad de analizar el perfil del receptor de linfocitos T (TCR, T cell receptors) junto a transcriptomas completos en células individuales a escala. Si bien la diversidad de TCR posibles es enorme, el bajo rendimiento de las herramientas existentes ha limitado la capacidad de captar esta complejidad en alta resolución. Evercode TCR permitirá a los investigadores medir transcriptomas completos y secuencias de TCR equivalentes, tanto de las cadenas alfa como beta, en hasta 1 millón de células. La combinación de secuencias de TCR con expresión génica a esta escala hace posible el seguimiento de clonotipos de TCR en diferentes subtipos de células T y estados de activación para comprender el repertorio inmunitario con una resolución excepcional.

Asimismo, Parse anunció el lanzamiento de Gene Capture, una solución para reducir las necesidades de secuenciación en estudios más grandes. Gene Capture se enfoca en la secuenciación de los genes más relevantes, lo que hace posible ampliar proyectos de manera eficiente a millones de células y cientos de muestras. La solución permite a los investigadores enriquecer cientos o miles de genes, lo que requiere 10 veces menos de secuenciación. Los investigadores pueden solicitar un panel prediseñado de aproximadamente 1000 genes relevantes para la inmunología, el Immune1000, o diseñar un panel exclusivo para sus necesidades específicas.

"Observamos una creciente necesidad de respaldar estudios de secuenciación de ARN de células individuales más grandes. La biología es compleja y capturar completamente esta complejidad requiere estudios sólidos en múltiples muestras, puntos de tiempo y muchas células individuales", señala el cofundador y director ejecutivo de Parse, Alex Rosenberg, Ph.D. "La tecnología de Parse ya ha aportado una escala sin precedentes al mercado, y estas nuevas herramientas ampliarán estas capacidades, ya que desbloquearán nuevas aplicaciones, tanto en el espacio de investigación como en el de traducción".

Charles Roco, Ph.D., cofundador y CTO de Parse, presentará las capacidades de los productos Evercode TCR y Gene Capture de Parse en la reunión general de AGBT esta semana en su sesión titulada "Broadening Access to Scalable Single Cell Sequencing" (Ampliación del acceso a la secuenciación de células individuales ampliable) el miércoles 8 de febrero, a las 3:35 p. m., en el Grand Ballroom.

