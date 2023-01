Comunicado de prensa de Business Wire: PayRetailers

PayRetailers, el proveedor de tecnologías de pago todo en uno líder en América Latina, anunció hoy que Philippe Laranjeiro será su nuevo Director Ejecutivo Comercial. Reportará al CEO Juan Pablo Jutgla y supervisará las operaciones comerciales de la empresa, apoyando el crecimiento rápido e incrementando la participación en el mercado, al mismo tiempo que acelerará la optimización de los servicios.

Liderazgo en el crecimiento de Fintech

Laranjeiro se une a la sede de PayRetailers en España, con una impresionante trayectoria en el sector de tecnología de pago de rápido crecimiento, con más de 20 años de experiencia en la creación y aumento de equipos inclusivos, equitativos y de alto rendimiento. Como veterano en el sector tecnofinanciero y de pagos, anteriormente trabajó en puestos de liderazgo en varias empresas de Silicon Valley, como Atchik, Netsize, VISA y Citcon.

Su nombramiento se integra a la estrategia de crecimiento continuo de PayRetailers, en un año en el que la empresa creció de siete a once oficinas y casi duplicó su plantel a más de doscientos empleados. Además, adquirió Paygol en Chile y Pago Digital en Colombia.

El fundador y CEO de PayRetailers, Juan Pablo Jutgla, dijo: "Nos complace incorporar un directivo del calibre de Phillipe en nuestro equipo de liderazgo. Es un innovador en el sector tecnofinanciero con amplia experiencia, habilidades únicas y una clara mentalidad de priorización en las necesidades del cliente. Su experiencia y trayectoria comercial serán invaluables a medida que nos seguimos enfocando en el crecer, la optimización financiera y el rendimiento empresarial".

Liderando las transformaciones digitales en América Latina

Como especialista en adaptar la estrategia de talento al crecimiento empresarial, Laranjeiro liderará las ventas, las alianzas comerciales, la captación de clientes y la estrategia de éxito de PayRetailers.

Philippe Laranjeiro concluyó: "Estoy muy entusiasmado por unirme al equipo de PayRetailers en la implementación de nuestras tecnologías innovadoras para impulsar las transformaciones digitales de los comerciantes y optimizar nuevos flujos de ingresos".

Acerca de PayRetailers

Fundada en 2017, PayRetailers es un proveedor líder de servicios de pago en línea en todo el mundo con orígenes en Latinoamérica. A través de una API directa, una plataforma tecnológica y un único contrato, PayRetailers ofrece a los comerciantes de todo el mundo la integración de más de 250 métodos de pago sin necesidad de una entidad local.

La plataforma de PayRetailers les brinda a las empresas la capacidad de administrar su ecosistema de pagos, analizar datos y simplificar la experiencia del cliente mediante soluciones completamente integradas.

PayRetailers tiene su sede en España y cuenta con oficinas regionales en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Costa Rica, Paraguay y Perú.

