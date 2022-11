Comunicado de prensa de Business Wire: PLANETS Co., Ltd.

teamLab Planets es un museo en el que los visitantes caminan a través del agua, y un jardín en el que las personas se fusionan con las flores. El museo experiencial lleva recibidos un total acumulado de más de 3 millones de visitantes desde que abriera las puertas en julio de 2018.

teamLab, Floating Flower Garden; Flowers and I are of the Same Root, the Garden and I are One © teamLab

[Introducen varias áreas nuevas durante la pandemia]

A pesar del impacto de la pandemia de coronavirus en 2020, se han abierto varias áreas nuevas en el museo, tal y como se diera a conocer en medios de comunicación notables como la CNN durante la pandemia, en particular, dos obras de arte a gran escala en el Área de Jardines y un restaurante de ramen vegano contiguo, originario de Kioto.

-- CNN https://edition.cnn.com/style/article/teamlab-orchid-garden-tokyo/

-- TIME OUT https://www.timeout.com/tokyo/news/teamlab-planets-tokyo-is-getting-two-new-installations-and-they-are-stunning-062921

[Aumenta el número de visitantes extranjeros debido al levantamiento de la prohibición de los viajes individuales a Japón y a la ampliación de nuevas zonas]

El 11 de octubre de 2022, el gobierno japonés relajó notablemente las restricciones en las fronteras debido al COVID-19. Se ha levantado la prohibición para los viajes individuales a Japón, ha vuelto la exención de visado y se ha eliminado el límite diario del número de personas que ingresan en Japón. En respuesta, el turismo a Japón se ha reanudado correctamente por primera vez en casi dos años y medio.

Alrededor de un mes después del levantamiento de la prohibición impuesta a los viajes individuales a Japón, el 11 de octubre, los pasajes comprados por visitantes del extranjero aumentaron un 136% en comparación con el mismo mes de 2019 (antes del COVID-19) y uno de cada tres visitantes provino del extranjero.(*1). Más de la mitad de los visitantes del extranjero compraron sus entradas antes de visitar Japón y según la tendencia registrada, el museo es uno de los propósitos por los cuales la gente elige a Tokio. (*2) En el cuestionario que se les propuso a los visitantes, ha habido comentarios positivos de quienes procedían ultramar, como por ejemplo, "Tenía ganas de visitar el museo desde que lo renovaron".

(*1) Según datos de compra de entradas del sitio web oficial de teamLab Planets: periodo relevado del 11 de octubre (martes) al 6 de noviembre (sábado) de 2022 y del 11 de octubre (viernes) al 6 de noviembre (miércoles) de 2019 (*2) Según datos de compra de entradas del sitio web oficial de teamLab Planets: periodo relevado del 11 de octubre (martes) y 6 de noviembre (sábado) de 2022

[Grandes elogios de las revistas de viajes]

En los últimos años, el museo ha sido presentado en publicaciones notables como Lonely Planet, una guía de viajes de prestigio mundial, que lo presentó como uno de "Los 7 mejores museos de Tokio para los que hasta los tokiotas hacen cola", así como en "Las 26 mejores cosas para hacer en Tokio" de Condé Nast Traveler.

-- Los 7 mejores museos de Tokio: (Lonely Planet) https://www.lonelyplanet.com/amp/articles/best-museums-in-tokyo

-- Las 26 mejores cosas para hacer en Tokio: (Condé Nast Traveler) https://www.cntraveler.com/gallery/best-things-to-do-in-tokyo

Estaremos encantados de darles la bienvenida a los visitantes que hacen turismo en Tokio para que conozcan el museo, que ha evolucionado gracias a los nuevos espacios para obras de arte.

El museo seguirá brindándoles a las personas de todo el mundo una experiencia pensada en torno al concepto de teamLab Planets, "Sumerge tu cuerpo y en compañía de los demás, hazte uno con el mundo".

Área de Jardines

El Área de Jardines se inauguró en julio de 2021 con dos obras de arte a gran escala, entre ellas, un jardín con más de 13.000 orquídeas vivas y un espacio artístico surrealista con ovoides diseminados por un suelo cubierto de musgo real. Estos nuevos espacios artísticos sólo pueden experimentarse aquí y exploran la relación de las personas con la naturaleza y el mundo a través de la tecnología digital. Al incorporar la luz natural al espacio, las obras revelan diferentes aspectos durante el día y tras la puesta de sol.

Jardín de flores flotante: Las flores y yo somos de la misma raíz, el jardín y yo somos unoObra de arte: https://planets.teamlab.art/tokyo/ew/ffgarden_planets/

Jardín de musgo de microcosmos resonantes - Color de luz solidificado, amanecer y atardeceObra de arte: https://planets.teamlab.art/tokyo/ew/resonating_microcosms_mossgarden_planets/

Comida y arte: Disfruta del ramen vegano en un espacio de arte

Vegan Ramen UZU Tokyo, un restaurante de ramen vegano originario de Kioto, abrió en octubre de 2021 en el mismo local que teamLab Planets. Los comensales podrán disfrutar del ramen en el espacio de obras de arte Rotación reversible - Espacio no objetivo de teamLab, así como en la Mesa del cielo y el fuego y el Banco de un solo trazo en el exterior del restaurante. Vegan Ramen UZU Tokyo también tiene helados veganos y varios tés que sólo se pueden saborear en Tokio. El restaurante puede visitarse sin necesidad de entrar en teamLab Planets.

Vegan Ramen UZU Tokyo: https://vegan-uzu.com/pages/uzu-tokyo

Arte público que puede ser experimentado por todos

Universo de partículas de fuego que caen desde el cielo es una obra de arte público que representa llamas, expuesta desde abril de 2021. Las llamas, que son un fenómeno de luz y calor generado por la combustión, se expresan como un conjunto de líneas dibujadas en relación con el flujo de gas en combustión. La obra se expone al aire libre y puede ser vista por cualquier persona, independientemente de que entre o no en el museo.

Universo de partículas de fuego que caen desde el cieloObra de arte: https://planets.teamlab.art/tokyo/ew/universe_fireparticles_falling/

[teamLab Planets TOKYO DMM]

teamLab Planets es un museo en el que se camina a través del agua y un jardín en el que uno se fusiona con las flores. Hay cuatro grandes espacios de exposición y dos jardines.

Al sumergir todo el cuerpo con otras personas en estas enormes obras de arte, la frontera entre el cuerpo y la obra de arte se disuelve. El yo, los demás y el mundo se hacen continuos y exploramos una nueva relación sin límites entre nosotros y el mundo.

Entre descalzo, sumerja su cuerpo con el de los demás en los espacios de las obras de arte y hágase en uno con el mundo.

[Detalles de la exposición]

teamLab Planets TOKYO DMMLugar: teamLab Planets TOKYO, 6-1-16 Toyosu, Koto-ku, Tokio

[Horario de apertura]

(noviembre - enero) Lunes a viernes 10:00 - 20:00 Sábados, domingos y feriados 9:00 - 21:00 * 26 de diciembre (lunes) - 30 de diciembre (viernes), 2 de enero (lunes) - 6 de enero (viernes) 9:00 - 21:00 * 31 de diciembre (sábado), 1 de enero (domingo) 9:00 - 20:00 * La última entrada es 1 hora antes del cierre

Cerrado: 8 de diciembre (jueves), 11 de enero (miércoles)

*El horario de apertura está sujeto a cambios. Consulte la página web oficial para conocer las últimas actualizaciones.

Página web oficial: https://planets.teamlab.art/tokyo/jp/ Video sobre teamLab Planets: https://youtu.be/oiQoe9Ow9o0

*teamLab Planets estará abierto en Toyosu, Tokio hasta fines de 2023.

[Entradas]

Adultos: 3200 yenes Alumnos de secundaria y bachillerato: 2000 yenes Niños (4 a 12 años): 1000 yenes Niños hasta 3 años: Gratis Descuento para discapacitados: 1.600 yenes

Boletería web de teamLab Planets TOKYO DMM: https://teamlabplanets.dmm.com

[Medidas para prevenir la propagación de COVID-19s]

Por favor, consulte el siguiente enlace para obtener detalles sobre las medidas de prevención de infecciones aplicadas en teamLab Planets: https://teamlabplanets.dmm.com/covid-19

[Prensa oficial y redes sociales]

Sitio web oficial: https://planets.teamlab.art/tokyo/ Instagram: https://www.instagram.com/teamlab.planets/ Facebook: https://www.facebook.com/TL.Planets/ Twitter: https://twitter.com/teamLabPlanets #teamLabPlanets

[Food & Shop]

Vegan Ramen UZU Tokyo: https://vegan-uzu.com/pages/uzu-tokyo teamLab Flower Shop & Art *Por favor, consulte la página web oficial para conocer los horarios de apertura *Cerrado los mismos días que teamLab Planets

[Nuevas medidas contra el coronavirus (aplicables a Food & Shop)]

-- Aplicación de limpieza y desinfección periódicas

-- Desinfección de los asientos después de cada cliente

-- Desinfección de manos al entrar

-- Restricción del número de personas en el espacio

-- Garantizar un espacio suficiente entre los asientos

-- Uso de mascarillas por parte de los empleados

-- Remoción de los objetos de la mesa

-- Medición de la temperatura

[Material de prensa]

https://goo.gl/tQXMLm

[PLANETS Co., Ltd.]

Fundada en 2017. Opera y gestiona las instalaciones de teamLab Planets TOKYO. Lugar: Tokyo Nihonbashi Tower 10F, 2-7-1 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokio Representante: Takumi Nomoto

[teamLab]

teamLab (fundada en 2001) es un colectivo artístico internacional. Su práctica colaborativa se propone recorrer la confluencia del arte, la ciencia, la tecnología y el mundo natural. A través del arte, este grupo interdisciplinar de especialistas, entre los que se encuentran artistas, programadores, ingenieros, animadores de CG, matemáticos y arquitectos, pretende explorar la relación entre el ser y el mundo, así como nuevas formas de percepción.

Para entender el mundo que las rodea, las personas lo separan en entidades independientes con límites percibidos entre ellas. teamLab apunta a trascender estos límites en nuestras percepciones del mundo, de la relación entre el yo y el mundo y de la continuidad del tiempo. Todo existe en una larga, frágil pero milagrosa continuidad sin fronteras.

Las exposiciones de teamLab se han celebrado en ciudades de todo el mundo, como Nueva York, Londres, París, Singapur, Silicon Valley, Pekín y Melbourne, entre otras. Los museos y las exposiciones permanentes a gran escala de teamLab son, entre otros, teamLab Borderless y teamLab Planets en Tokio, teamLab Borderless Shanghai y teamLab SuperNature Macao y se inaugurarán otras en ciudades como Abu Dhabi, Pekín, Hamburgo, Jeddah y Utrecht.

Las obras de teamLab forman parte de la colección permanente del Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles, la Galería de Arte de Nueva Gales del Sur de Sidney, la Galería de Arte del Sur de Australia de Adelaida, el Museo de Arte Asiático de San Francisco, el Museo de la Sociedad Asiática de Nueva York, la Colección de Arte Contemporáneo Borusan de Estambul, la Galería Nacional de Victoria de Melbourne y el Amos Rex de Helsinki.

teamLab: https://www.teamlab.art/ Instagram: https://instagram.com/teamlab/ Facebook: https://www.facebook.com/teamLab.inc Twitter: https://twitter.com/teamLab_net YouTube: https://www.youtube.com/c/teamLabART

Contacto

[Consultas relativas a los comunicados de prensa y entrevistas] PLANETS Co., Ltd. - Departamento de Relaciones Públicas Correo electrónico: pr-info@planets.art Entrevista: https://forms.gle/fAtnDKLpQKFME6XR9

