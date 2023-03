Comunicado de prensa de Business Wire: PMC Group

Paritosh M. Chakrabarti, empresario, escritor y filántropo, acaba de anunciar que PMC Group y The Chakrabarti Foundation han hecho una importante donación de terrenos y propiedades a la Ramakrishna Mission Saradapitha Belur Math de Bengala Occidental.

"Es un honor contribuir a la Ramakrishna Mission Saradapitha. Es una misión que consagra las enseñanzas del mayor líder espiritual de la India y unificador de la humanidad, Swami Vivekananda", explica Paritosh Chakrabarti. "Este regalo es para mí una forma de promover esos ideales. Agradezco a Belur Math que haya aceptado la donación. Estos obsequios también forman parte del "alma" de PMC Group que describo en mi próximo libro, The Makings of PMC Group - A Corporation with a Soul".

La donación incluye la notable Casa Bose, que ha sido testigo de muchos acontecimientos históricos y atesora recuerdos de grandes patriotas y revolucionarios, el terreno circundante y una importante donación económica. La aportación financiera servirá para 1.) la construcción y el desarrollo de dos salas de museo, cada una de las cuales albergará paneles de exposición y galerías fotográficas, manuscritos, colecciones raras y valiosas y, potencialmente, una presentación multimedia que describa las vidas, actividades y legados de Swami Vivekananda y Netaji Subhas Chandra Bose, 2.) la producción de actividades culturales y educativas para promover la armonía intercultural e interreligiosa y, 3.) la instalación de una placa conmemorativa con el siguiente mensaje: "Esta histórica propiedad de la Casa Bose ha sido donada por Paritosh M. Chakrabarti y Srimati Chakrabarti a la Ramakrishna Mission Saradapitha, Belur Math para la construcción y el desarrollo de un centro cultural y educativo que promueva el legado de Swamiji y Netaji".

El presidente del Municipio de Rishra, Vijay Sagar Mishra, declaró: "Es un motivo de gran alegría y honor para todos nosotros asistir a la ceremonia de entrega de la Casa Rishra Bose a la Ramakrishna Mission Saradapitha Belur Math. Su remodelación como museo acercará a la gente de a pie a las obras y actividades del gran patriota Netaji Subhas Chandra Bose y de Swami Vivekananda. La generación actual debe conocer la historia gloriosa para aprender de ella y seguir sirviendo a la patria".

ACERCA DE PMCPMC Group, propiedad de Paritosh M. Chakrabarti y su familia, es una empresa internacional de productos químicos y farmacéuticos, diversificada y orientada al crecimiento, con sede en EE. UU., dedicada a soluciones innovadoras para cada necesidad en una amplia gama de mercados finales, como los plásticos, los productos de consumo, la electrónica, los revestimientos y envases, la minería, el cuidado personal, la alimentación, la automoción y los productos farmacéuticos. La empresa toma como base un modelo sostenible de crecimiento a través de la innovación, al tiempo que promueve el bien social. PMC opera desde una plataforma global de fabricación, innovación y comercialización con instalaciones en América, Europa y Asia. Para más información sobre PMC Group y sus actividades en todo el mundo, visite www.pmc-group.com.

ACERCA DE THE CHAKRABARTI FOUNDATIONThe Chakrabarti Foundation es una organización sin fines de lucro dedicada a promover la educación en todo el mundo y considera que la excelencia en la educación es un requisito primordial para una civilización duradera. Para más información, visite https://pmc-group.com/chakrabarti-foundation.

ACERCA DE RAMAKRISHNA MISSION SARADAPITHA BELUR MATHRamakrishna Mission Saradapitha Belur Math es una prestigiosa organización filantrópica al servicio de la sociedad india y extranjera, independientemente de la casta, el color, el credo, la religión, la nacionalidad, el sexo, el origen regional, etc., a través de su amplia red de más de 250 filiales en los campos de la educación, la cultura, la religión, la salud, la asistencia y la rehabilitación, el desarrollo rural y tribal, las publicaciones, las enseñanzas y la predicación, así como en un gran número de áreas afines, todas ellas destinadas al desarrollo integral del individuo y de la sociedad en su conjunto. Más información en https://belurmath.org/ramakrishna-mission-saradapitha-belur.

