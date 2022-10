Comunicado de prensa de Business Wire: Pottery Barn

Pottery Barn Kids, una cartera de marcas de Williams-Sonoma, Inc. (NYSE: WSM), el mayor minorista en el mundo dedicado a la venta digital de productos para el hogar sostenibles, presenta hoy una colaboración para el diseño de la habitación de los niños con Ashley Graham, supermodelo y empresaria. Juntos, Pottery Barn Kids y Ashley Graham han diseñado espacios tranquilos que incorporan su amor por los tonos neutros mezclados con llamativos estallidos de color. Cada pieza de Pottery Barn Kids fue seleccionada para celebrar el estilo moderno, con muebles ecológicos y diseños seguros para los bebés.

"Cuando trabajamos con Ashley para diseñar las habitaciones de sus hijos, empezamos por abordar las necesidades de cada espacio, teniendo en cuenta la funcionalidad. Desde la selección de una cuna que se convertirá en una cama para niños pequeños hasta la creación de un cómodo rincón de lectura para toda la familia, diseñamos espacios con los que podrán vivir y disfrutar durante años", comentó Jennifer Kellor, presidenta de Pottery Barn Kids. "El estilo personal de Ashley es moderno y ligero, por lo que seleccionamos tonos de madera natural y textiles que se sintieran como una extensión de su hogar. A partir de ahí, incorporamos los íconos favoritos de los niños y toques de verde y azul para infundir su amor por la naturaleza".

El compromiso de Pottery Barn Kids con la sostenibilidad y los productos de alta calidad ofrece a los padres una gran cantidad de opciones a la hora de diseñar un espacio para sus hijos. La habitación infantil de Ashley Graham cuenta con la cuna convertible Nash 4 en 1, la cuna convertible Quinn, la cómoda y el juego de topes Nash, la cómoda y el juego de topes Quinn y el sillón giratorio Dream de Pottery Barn Kids, todos ellos con la certificación GREENGUARD Gold, fabricados con materiales de baja emisión química y sometidos a rigurosas pruebas para detectar más de 10.000 sustancias químicas y COV que suelen contaminar el aire interior. La ropa de cama está hecha de algodón orgánico de origen responsable, que es suave para los niños, pero también libre de pesticidas y productos químicos.

"Como madre de tres hijos, quería que las habitaciones de mis hijos fueran lugares en los que pudiéramos estar todos juntos, y Pottery Barn Kids me ayudó a crear espacios que tuvieran una energía tranquilizadora", afirmó Ashley Graham. "Para mí, el hogar significa acurrucarse, realizar actividades y pasar tiempo en familia".

Para obtener más información sobre el proceso de diseño y los productos que aparecen en la habitación infantil y en el dormitorio, visite www.potterybarnkids.com/shop/influencer-spotlight-shops/ashley-graham. Únase a la conversación en las redes sociales con @potterybarnkids.

ACERCA DE POTTERY BARN KIDS

Pottery Barn Kids, creada en 1999, ofrece muebles exclusivos para el hogar, disponibles en línea y en tiendas en todo el mundo, para crear espacios ecológicos, elegantes e innovadores para los niños. La misión de Pottery Barn Kids es llevar la máxima calidad de diseño, sostenibilidad y seguridad al hogar de cada familia. Los productos se someten a pruebas rigurosas para cumplir con las normas de seguridad infantil más estrictas y se fabrican con los mejores materiales para que duren más allá de los años de la infancia. Pottery Barn Kids es miembro de Williams-Sonoma, Inc. (NYSE:WSM) y participa en The Key Rewards, un programa de fidelización gratuito que ofrece a sus miembros ventajas exclusivas en toda la familia de marcas.

