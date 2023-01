Comunicado de prensa de Business Wire: Pottery Barn

Pottery Barn Kids y Pottery Barn Teen, marcas de la cartera de Williams-Sonoma, Inc. (NYSE: WSM), el principal minorista del mundo de artículos sostenibles para el hogar, con prioridad digital y orientado al diseño, anunció hoy que se ha asociado con la conocida marca de moda y estilo de vida, LoveShackFancy. La colaboración es la primera y única asociación de LoveShackFancy en diseño de muebles para el hogar dentro del mercado infantil y juvenil. Las colecciones combinan meticulosamente la estética floral y romántica característica de LoveShackFancy con la seguridad, sostenibilidad y artesanía líderes del sector de las marcas Pottery Barn Kids y Pottery Barn Teen y ya se pueden comprar exclusivamente en Pottery Barn Kids y Pottery Barn Teen.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230119005146/es/

LoveShackFancy x Pottery Barn Kids (Photo: Pottery Barn Kids)

"Ha sido un verdadero placer poder colaborar con LoveShackFancy para llevar su estética característica de flores delicadas y detalles románticos a la habitación de los bebés, los niños y los adolescentes", comentó Jennifer Kellor, presidente de Pottery Barn Kids y Pottery Barn Teen. "La colección que hemos diseñado juntos es la culminación de la asociación de nuestros equipos para reimaginar el espíritu y el estilo de LoveShackFancy en nuevas categorías de productos".

Los estampados de la colección de textiles, mochilas, bolsas de almuerzo y cestas de Pascua son encantadores y se inspiran en los diseños icónicos de LoveShackFancy. Con detalles intrincados, cada artículo de la colección les ofrece a los niños y adolescentes la oportunidad de crear un espacio de ensueño elegante y divertido.

"Estamos más que emocionados de poder concretar por fin esta colaboración de ensueño con Pottery Barn Kids y Pottery Barn Teen para ampliar nuestros estampados caprichosos en productos nuevos. Hemos elegido nuestras flores preferidas para adornar sus muebles de modo que los adolescentes y los niños puedan llevar un pedacito del espíritu LoveShackFancy a sus hogares", manifestó Rebecca Hessel Cohen, fundadora y directora creativa de LoveShackFancy.

Para más información sobre la colección, visite www.potterybarnkids.com/loveshackfancy y www.potterybarnteen.com/loveshackfancy. Súmese a la conversación en las redes sociales con @potterybarnkids, @potterybarnteen y @loveshackfancy.

ACERCA DE POTTERY BARN KIDS

Creada en 1999, Pottery Barn Kids ofrece muebles exclusivos para el hogar, que se pueden adquirir en Internet y en comercios de todo el mundo, para crear espacios innovadores, elegantes, respetuosos con los niños y con conciencia ecológica. La misión de Pottery Barn Kids es llevar la máxima calidad en cuanto al diseño, la sostenibilidad y la seguridad al hogar de todas las familias. Los productos se someten a pruebas rigurosas para garantizar que cumplan con las normas de seguridad infantil más estrictas y se fabrican con los mejores materiales para que duren incluso después de la infancia. Pottery Barn Kids es miembro de Williams-Sonoma, Inc. (NYSE:WSM) y participa en The Key Rewards, un programa de fidelización gratuito, que les ofrece a sus miembros ventajas exclusivas en toda la familia de marcas.

ACERCA DE POTTERY BARN TEEN

Presentada en 2003, Pottery Barn Teen ofrece mobiliario y soluciones para crear espacios que reflejen quiénes son los adolescentes y cómo viven. Disponible online y en tiendas de todo el mundo, Pottery Barn Teen ofrece lo mejor en diseño de calidad con un enfoque en materiales ecológicos y sostenibles que tienen un bajo impacto en el medio ambiente. Pottery Barn Dorm, lanzada en 2010, es la oferta de Pottery Barn Teen de muebles y artículos esenciales para dormitorios con la misma calidad y compromiso con el estilo. Pottery Barn Teen es miembro de Williams-Sonoma, Inc. (NYSE:WSM) y participa en The Key Rewards, un programa de fidelización gratuito que ofrece a sus miembros ventajas exclusivas en toda la familia de marcas.

ACERCA DE LOVESHACKFANCY

LoveShackFancy se inspira en hallazgos vintage; la colección tiene un amplio abanico de detalles, siluetas favorecedoras, tonos suaves y encajes intrincados, con énfasis en telas caprichosas teñidas a mano y estampados florales románticos de lo más encantadores, de inspiración vintage. La marca nació del deseo de Rebecca Hessel Cohen de diseñar el vestido de dama de honor perfecto para su propia boda etérea de verano en su casa familiar de Bridgehampton. A partir de una colección inicial de vestidos de seda teñidos a mano, LoveShackFancy no tardó en ganar adeptos por sus piezas románticas que evocan escapadas de ensueño y momentos especiales. Entre las colaboraciones más vendidas figuran Hurley, Bogner, American Girl y Bandier. La marca tiene presencia en cadenas mayoristas como Neiman Marcus, Saks Fifth Avenue, Harrods y Selfridges, así como en los minoristas selectos en Internet, Net-A-Porter y Revolve. LoveShackFancy ha recibido el premio WWD a la mejor empresa de moda y Rebecca ha aparecido en la portada de la sección de estilo del New York Times. LoveShackFancy cuenta actualmente con 16 boutiques en Estados Unidos, 11 de las cuales tienen las puertas abiertas desde 2020. Las tiendas se encuentran en West Village y Upper East Side de Manhattan, Sag Harbor y Southampton, Nueva York, Palm Beach y Miami, Florida, Greenwich, Connecticut, Charleston, Carolina del Sur, West Hollywood y Newport Beach, California, Dallas, Austin y Houston Texas, Nashville, Tennessee, Scottsdale, Arizona, y Londres, Reino Unido.

WSM PR

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230119005146/es/

Contacto

Molly Terrell Relaciones públicas de Pottery Barn Kids y Pottery Barn Teen mterrell@wsgc.com

Lauren Sanchez Relaciones públicas de Pottery Barn Kids y Pottery Barn Teen lesanchez1@wsgc.com

© 2023 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.