Comunicado de prensa de Business Wire: Pottery Barn

Pottery Barn Teen, una marca perteneciente a la cartera de Williams-Sonoma, Inc. (NYSE: WSM), el mayor minorista de hogar sostenible, diseño y primacía digital en el mundo, anuncia hoy una colaboración con la principal organización medioambiental sin fines de lucro, Surfrider Foundation. Desde 1984, Surfrider Foundation trabaja para proteger y preservar los océanos, las olas y las playas en todo el mundo a través de una poderosa red de activistas. Lo que empezó como un grupo de surfistas que se unieron para proteger las playas de Malibú (California) se ha convertido en uno de los mayores grupos de protección costera en el mundo. El objetivo de la organización de reducir la contaminación por plásticos, proteger los ecosistemas oceánicos y mejorar las condiciones de las playas para preservar la costa pone de relieve la dedicación de Surfrider Foundation a la sostenibilidad. Con la sostenibilidad como objetivo común, Pottery Barn Teen y Surfrider Foundation han creado una colección de inspiración costera de textiles, alfombras y decoración con materiales ecológicos de origen 100% sostenible que ya está disponible en exclusiva en Pottery Barn Teen.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230126005063/es/

Surfrider Foundation x Pottery Barn Teen (Photo: Business Wire)

"A la hora de plantear colaboraciones, buscamos socios que compartan nuestros valores fundamentales y que se destaquen en su área. Surfrider Foundation es muy respetada por sus esfuerzos de conservación y sostenibilidad de los océanos", expresó Jennifer Kellor, presidenta de Pottery Barn Teen. "Hemos unido fuerzas para crear una colección de inspiración costera que celebra la belleza natural del océano y tiene un impacto, utilizando materiales reciclados y ecológicos".

Los materiales ecológicos utilizados en el diseño de esta colección incluyen recursos orgánicos, reciclados y de origen sostenible. La ropa de cama de la colaboración es 100% orgánica, está certificada por la Norma Textil Orgánica Mundial (GOTS) y cumple con estrictas normas sociales y medioambientales. La alfombra de la colaboración está hecha de plástico reciclado, procedente de viejas redes de pesca para reducir la contaminación de los océanos, y reinventada en un atrevido estampado azul y blanco. La decoración en madera, incluido el mural artístico, utiliza madera blanqueada al sol y obtenida de forma sostenible, lo que reduce el impacto medioambiental con materiales recolectados de forma responsable.

"La nueva colaboración de Pottery Barn Teen con Surfrider es una gran manifestación de la belleza y la inspiración que proporciona el océano y un recordatorio igualmente importante de que todos debemos hacer un esfuerzo para proteger el mar y los recursos que atesoramos", expresó el Dr. Chad Nelsen, CEO de Surfrider Foundation. "Agradecemos las continuas iniciativas de sostenibilidad de Pottery Barn Teen y su compromiso de apoyar los esfuerzos de conservación de los océanos de Surfrider".

Para obtener más información sobre la colección y cómo marcar la diferencia con Surfrider Foundation, visite www.pbteen.com/surfrider. Únase a la conversación en las redes sociales con @potterybarnteen y @surfrider.

ACERCA DE POTTERY BARN TEEN

Creada en 2003, Pottery Barn Teen ofrece muebles para el hogar y soluciones para crear espacios que reflejen quiénes son los adolescentes y cómo viven. Disponible en línea y en tiendas de todo el mundo, Pottery Barn Teen ofrece lo mejor en diseño de calidad con un enfoque en materiales ecológicos y sostenibles que tienen un bajo impacto en el medio ambiente. Pottery Barn Dorm, lanzada en 2010, es la oferta de Pottery Barn Teen de muebles y artículos esenciales para dormitorios con la misma calidad y compromiso con el estilo. Pottery Barn Teen es miembro de Williams-Sonoma, Inc. (NYSE:WSM) y participa en The Key Rewards, un programa de fidelización gratuito que ofrece a sus miembros ventajas exclusivas en toda la familia de marcas.

ACERCA DE THE SURFRIDER FOUNDATION

Surfrider Foundation es una organización de base sin fines de lucro dedicada a la protección y el disfrute de los océanos, las olas y las playas de nuestro mundo para todas las personas a través de una poderosa red de activistas. Fundada en 1984 por un pequeña cantidad de surfistas visionarios en Malibú (California), Surfrider Foundation cuenta en la actualidad con más de un millón de simpatizantes, activistas y miembros, con más de 200 secciones dirigidas por voluntarios y clubes de estudiantes en Estados Unidos, y más de 800 victorias protegiendo nuestras costas. Para obtener más información, visite surfrider.org.

WSM PR

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230126005063/es/

Contacto

Molly Terrell Relaciones públicas, Pottery Barn Teen mterrell@wsgc.com

Lauren Sanchez Relaciones públicas, Pottery Barn Teen lesanchez1@wsgc.com

© 2023 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.