Comunicado de prensa de Business Wire: PQE Group

Otro año lleno de éxitos para PQE Group, una consultora del sector de las ciencias biológicas con sede en Florencia (Italia) y 32 oficinas en todo el mundo. Elegida recientemente "Best Managed Company" (Empresa mejor gestionada) por Deloitte, cerró 2022 con un aumento de sus ingresos superior al 70 % con respecto al año anterior, gracias al enorme crecimiento en EE. UU. y otros mercados internacionales.

PQE Group, fundado y dirigido por Gilda D'Incerti, alcanzó los 2000 empleados en todo el mundo en 2022 gracias a la contratación de más de 500 personas, repartidas entre recién licenciados y expertos sénior. La previsión es que esta tendencia continúe en 2023 con nuevas contrataciones de otros 800 talentos de aquí a finales de año, no solo en América, sino también en nuevos mercados como Turquía, Arabia Saudita, Norte de África, Singapur, Irlanda y Canadá.

Además de su crecimiento orgánico, PQE Group seguirá incrementando las colaboraciones empresariales estratégicas (las denominadas empresas federadas del grupo), con la creación de nuevas empresas conjuntas con empresarios de todo el mundo. Como ejemplos destacados del año pasado cabe citar los acuerdos de participación establecidos con Techniconsult Group, una empresa líder en ingeniería, y Quintian Pharma, una consultora de Reglamentación y Farmacovigilancia, que no solo garantizan el aumento de la plantilla, sino también una ventaja competitiva en los mercados mundiales.

Galardonado con el premio Great Place to Work (Excelente lugar de trabajo) en EE. UU., PQE Group hace del personal el centro de su estrategia empresarial: la plantilla de la empresa, altamente especializada y con talento, puede beneficiarse de planes de carrera establecidos y de un programa de asociados destinado a desarrollar a jóvenes profesionales para que entren a formar parte de la empresa como socios. En este marco, los equipos de toma de decisiones de la empresa están compuestos por 43 socios accionistas y más de 130 jóvenes directivos, de los cuales el 40 % son mujeres y proceden de 16 países diferentes.

"El año 2022 ha sido muy positivo para PQE Group, una empresa privada "made in Italy", con una dimensión internacional", explica Danilo Neri, vicepresidente ejecutivo y socio del Consejo de Administración, "que nos permite competir con las mayores empresas de consultoría. Gracias a nuestra internacionalización y al importante número de talentos altamente especializados, también hemos decidido ampliar nuestra cartera de servicios centrando nuestra atención en los estudios clínicos y el cannabis medicinal, lo que nos ha permitido situarnos entre los principales actores mundiales dentro de las empresas de consultoría del sector de las ciencias biológicas".

